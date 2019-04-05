Пассажиры автобуса напали на кондуктора за требование не лузгать семечки.

Замечание кондуктора автобуса в адрес пассажиров, лузгавших в салоне семечки, спровоцировало драку. Происшествие случилось в алтайском городе Бийск. Региональное управление МВД сообщает о задержании ее зачинщиков и возбуждении уголовного дела.
По словам очевидцев инцидента, двое мужчин зашли в автобус, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Они громко разговаривали и выплевывали шелуху от семечек на пол. Когда женщина-кондуктор призвала их к порядку, мужчины вступили с ней в перепалку, а затем один из дебоширов ударил ее по лицу. На помощь кондуктору пыталась придти пассажирка, но ее повалили на пол и попытались выбросить из автобуса на полном ходу.
Широкий общественный резонанс история приобрела благодаря тому, что еще одна ехавшая в автобусе женщина успела сделать видеозапись драки и выложила ее в интернет. Благодаря этому полиции удалось установить личности дебоширов и задержать их.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о массовой драке в спортивной школе Курчалоевского района Чечни.
Источник фото: Кадр из видео, сделанного очевидцем происшествия
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