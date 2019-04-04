В чеченской спортшколе произошла массовая драка

В спортивной школе Курчалоевского района Чечни произошла массовая драка, в которой приняли участие несколько десятков подростков. Сообщений о пострадавших нет. Причины инцидента выясняет полиция.

В учреждении проходил чемпионат по вольной борьбе среди юношей 2002 — 2004 годов рождения. Потасовка, в которую включились болельщики, началась после того, как судья объявил об окончании боя.

Видеозапись драки была выложена 3 апреля в Instagram, и за ночь успела набрать десятки тысяч просмотров. На сайте республиканского управления МВД информации о реакции правоохранительных органов на инцидент пока нет, однако, как сообщает телеканал 360, полицейские уже занимаются этим происшествием.

Массовые потасовки подростков прямо в стенах образовательных учреждений происходят не только в российских регионах, но и в странах Европы. Так, в декабре 2016 года "Правда.Ру" рассказывала, как полторы сотни школьников в шведском Роннебю подрались после торжественной церемонии завершения занятий перед рождественскими каникулами.

Источник фото: Кадр из видеозаписи драки в Instagram

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