В чеченской спортшколе произошла массовая драка.

В спортивной школе Курчалоевского района Чечни произошла массовая драка, в которой приняли участие несколько десятков подростков. Сообщений о пострадавших нет. Причины инцидента выясняет полиция.
В учреждении проходил чемпионат по вольной борьбе среди юношей 2002 — 2004 годов рождения. Потасовка, в которую включились болельщики, началась после того, как судья объявил об окончании боя.
Видеозапись драки была выложена 3 апреля в Instagram, и за ночь успела набрать десятки тысяч просмотров. На сайте республиканского управления МВД информации о реакции правоохранительных органов на инцидент пока нет, однако, как сообщает телеканал 360, полицейские уже занимаются этим происшествием.
Массовые потасовки подростков прямо в стенах образовательных учреждений происходят не только в российских регионах, но и в странах Европы. Так, в декабре 2016 года "Правда.Ру" рассказывала, как полторы сотни школьников в шведском Роннебю подрались после торжественной церемонии завершения занятий перед рождественскими каникулами.
Источник фото: Кадр из видеозаписи драки в Instagram
Читайте также
Учитель снял бой в классе вместо помощи ученикам
Нападение на школу в Бурятии: все подробности
Подробности: резня в пермской школе
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Однако от российской стороны нет никаких сведений о готовящемся приеме, его повестке дня.
Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму.
В Вашингтоне открылся саммит глав МИД стран НАТО. Трамп в связи с этим уже сделал ряд заявлений. Как меняется роль НАТО в мире, "Правде.Ру" рассказал эксперт.