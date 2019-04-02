В Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге прогремел взрыв

В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали четыре человека. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники в службе скорой помощи.

"В академии Можайского был взрыв, госпитализированы с травмами четыре человека, предположительно курсанты", - отметил источник агентства.

По данным телеканала "Санкт-Петербург", внутри здания могут быть заблокированы около десятки человек, поскольку из-за взрыва в одном из учебных корпусов академии обрушился лестничный пролет.

Отмечается, что взрыв произошел на втором этаже учебного корпуса во время проведения занятий. Причиной взрыва могла стать детонация боеприпаса, уточняют в "Интерфакс".

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