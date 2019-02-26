Уралец открыл стрельбу с балкона квартиры и кричал, что "вернулся из Сирии"

В городе Сим, расположенном в Челябинской области у границы с Башкирией, гражданин устроил стрельбу из пулемета прямо с балкона.

Жилой многоквартирный дом, где случилось происшествие, находится на улице Курчатова, рядом со зданиями суда и общеобразовательной школы. Услышав звуки стрельбы, жильцы соседних квартир обратились в полицию. Прибывшая на место оперативная группа задержала нарушителя порядка.

Очевидцы инцидента пишут в соцсетях, что стрелок выпустил в окно три пулеметные очереди, а во время задержания кричал: "Я вернулся из Сирии".

Как удалось выяснить правоохранительным органам, мужчина действительно является военнослужащим-контрактником Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ. Стрелял он холостыми патронами из оружия, заведомо непригодного для боевых выстрелов. Следственный комитет уже проводит проверку случившегося. Нацгвардия инцидент пока не комментирует.

В конце января "Правда.Ру" сообщала о девятикласснике, который устроил стрельбу около своей школы в поселке Абалково Красноярского края.

Источник фото: naurale.ru

Читайте также

Футболист Кокорин устроил стрельбу на свадьбе друга

Нетрезвые воспитатели устроили стрельбу в детском лагере

Пьяный чиновник Нацполиции устроил стрельбу в поезде Одесса-Киев