Уралец открыл стрельбу с балкона квартиры и кричал, что "вернулся из Сирии"

В городе Сим, расположенном в Челябинской области у границы с Башкирией, гражданин устроил стрельбу из пулемета прямо с балкона.
Жилой многоквартирный дом, где случилось происшествие, находится на улице Курчатова, рядом со зданиями суда и общеобразовательной школы. Услышав звуки стрельбы, жильцы соседних квартир обратились в полицию. Прибывшая на место оперативная группа задержала нарушителя порядка.
Очевидцы инцидента пишут в соцсетях, что стрелок выпустил в окно три пулеметные очереди, а во время задержания кричал: "Я вернулся из Сирии".
Как удалось выяснить правоохранительным органам, мужчина действительно является военнослужащим-контрактником Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ. Стрелял он холостыми патронами из оружия, заведомо непригодного для боевых выстрелов. Следственный комитет уже проводит проверку случившегося. Нацгвардия инцидент пока не комментирует.
В конце января "Правда.Ру" сообщала о девятикласснике, который устроил стрельбу около своей школы в поселке Абалково Красноярского края.
Источник фото: naurale.ru
Читайте также
Футболист Кокорин устроил стрельбу на свадьбе друга
Нетрезвые воспитатели устроили стрельбу в детском лагере
Пьяный чиновник Нацполиции устроил стрельбу в поезде Одесса-Киев
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Татьяна Голикова рассказала, что Владимир Путин дал поручение заново проиндексировать пенсии, прочитав жалобы, поступавшие от пенсионеров в Кремль.
Не признающие территориальной целостности Украины артисты, по его мнению, не могут быть допущены к участию в конкурсе.
Банки Объединенных Арабских Эмиратов простили гражданам долги по кредитам на 100 миллионов долларов.
Нурсултан Назарбаев 21 февраля отправил правительство страны в отставку. Причина - решение своих "эгоистических задач" за счет снижения уровня жизни граждан.