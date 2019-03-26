Похитители кабеля правительственной связи у Кремля пойманы с поличным.

Злоумышленники, повредившие 25 марта кабель правительственной связи рядом с Московским Кремлем, задержаны на месте преступления. Заместитель начальника Центра по связям с общественностью Федеральной службы охраны Денис Симонов сообщил РИА Новости, что это оказались рабочие, задействованные в ремонте Большого Москворецкого моста. Они намеревались похитить из технологического коллектора фрагмент кабеля, но были задержаны совместными усилиями ФСО и полиции.
"Один из рабочих попытался сбежать и спрыгнул с моста, но был пойман", — передает агентство слова Симонова.
Беглец собирался переплыть Москва-реку. Правоохранители достали его из воды и, учитывая температуру воды в реке, фактически спасли от гибели.
Представитель ФСО уточнил, что на работу системы правительственной связи повреждение кабеля не повлияло.
Напомним, что ранее "Правда.Ру" сообщала о пропаже фрагмента кабеля из технологического коллектора возле Большого Москворецкого моста и поисках сотрудниками полиции следов похитителей.
Источник фото: wikimedia. org
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