Напротив Кремля похитили кабель правительственной связи

Рядом с Большим Москворецким мостом возле Московского Кремля пропал фрагмент кабеля правительственной связи. Его срезали и унесли неустановленные лица. Кабель был проложен в технологическом коллекторе. Сообщение в полицию о происшествии поступило 25 марта.

Сумму нанесенного ущерба устанавливают правоохранительные органы. По данным источников РБК, полицейские уже осмотрели место происшествия, опросили рабочих, которые трудятся на объекте поблизости, ознакомились с записями камер видеонаблюдения и продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Случаи повреждения правительственных коммуникаций в столице происходили и ранее. Так, в 2010 году "Правда.Ру" сообщала, что дорожные рабочие перерубили секретный кабель на Ходынском бульваре. В компании, проводившей дорожно-строительные работы, не знали о кабеле, поскольку из-за секретности он не был нанесен на карты, поэтому произошедшее признали случайностью. Перебоев в связи между правительственными учреждениями данный инцидент не вызвал.

Источник фото: wikimedia.org

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