Эксперты проверят сенатора Арашукова на вменяемость

В отношении временно отстраненного от должности сенатора Рауфа Арашукова будет проведена психолого-психологическая экспертиза в рамках расследования уголовного дела об организации убийств и участии в преступном сообществе. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
По словам следователя Андрея Горбарчука, в рамках объединенного уголовного дела будет проведена также и комплексная судебная бухгалтерская экспертиза.
Напомним, что Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста сенатору Арашукову, его двоюродному брату Руслану Арашукову и директора филиала "Газпром Ставрополь" Алану Кятову.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что представитель российской республики Карачаево-Черкессия Рауф Арашуков, задержанный в здании Совета Федерации, заявил, что плохо владеет русским языком.
Сенатор подозревается в организации нескольких заказных убийств. Исполнитель преступления, явившийся в полицию с явкой с повинной, назвал заказчиком именно Арашукова. Следствие также подозревает политика и его отца в создании преступной схемы, которая позволила им незаконно обогатиться на 10 миллиардов рублей. Арашуковы своей вины не признают. Отстраненный сенатор считает свое дело "политическим заказом противников".
В настоящее время в рамках "дела Арашуковых" арестовано девять человек. Среди них - топ-менеджеры газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа.
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