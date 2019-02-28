Гора горящих денег Арашукова оказалась фейком

Портал 78. ru сообщил, что недавнее резонансное видео, где неизвестные сжигают большое количество денег никак не относится к задержанному сенатору от Карачево-Черкесии Рауфу Арашукова.

Оказалось, что видеозапись уже была ранее опубликована 23 февраля. Первоисточник — голландский новостной портал. Примечательно то, что сюжет, в котором было показано видео, никак не относится к делу Арашукова.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что семья Рауфа Арашукова спешно продала квартиру в Санкт-Петербурге после задержания сенатора.

Ранее, что Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совета Федерации и в тот же день помещен под стражу. Политика подозревают в участии в преступном сообществе, а также давлении на свидетеля и организации заказных убийств. Свою вину он не признал. 31 января Басманный суд Москвы арестовал Рауля и Руслана Арашуковых — отца и двоюродного брата сенатора. Они стали фигурантами уголовного дела о хищении природного газа у "Газпрома" на общую сумму 31 миллиард рублей.

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