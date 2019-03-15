Комиссар полиции Новой Зеландии уточнил данные о стрельбе в Крайстчерче

Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш озвучил последние данные о стрельбе в городе Крайстчерч. Целями атак стали центральная мечеть Масджид аль-Нур и Исламский центр, находящийся в пригороде. Нападение было совершено около 13:45 по местному времени. Общее количество жертв трагедии на данный момент составляет 49 человек. Еще 48 человек получили ранения.

"Общее число жертв этого чудовищного события составляет 49 человек. 41 человек был убит в мечети на Дин-Авеню, 7 - в Исламском центре Линвуда, еще один человек умер от огнестрельного ранения в больнице", - сказал Буш.

Полиция задержала четверых подозреваемых, причастных к стрельбе, среди которых трое мужчин и одна женщина. Известно, что один из мужчин - 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант, который вел прямую трансляцию расстрела людей в мечети. Одному из задержанных уже предъявлено обвинение, в скором времени он предстанет перед судом, уточнил Буш.

Все задержанные, по словам стражей правопорядка, придерживаются крайне экстремистских взглядов, однако ни один из них прежде не состоял в каких-либо террористических организациях и не попадал в поле зрения полиции страны.

Комиссар полиции также подчеркнул, что круг подозреваемых в совершении террористических атак уже установлен, поиски других возможных участников нападений не ведутся. Полиция Новой Зеландии обеспечивает полный контроль ситуации.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападения терактом: "Сейчас предельно ясно, что эти нападения можно охарактеризовать только как теракт. И после них мы должны стать особенно бдительными против любой экстремистской идеологи".

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