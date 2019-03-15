Число жертв атаки на мечеть в Новой Зеландии возросло до 40 человек

Число жертв нападения на мечеть Масджид аль-Нур в новозеландском городе Крайстчерч возросло до 40 человек. Об этом в ходе экстренного брифинга сообщила журналистам премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Еще 48 человек получили в результате стрельбы серьезные ранения.

Она также отметила, что причиной нападения мог стать рост антииммигрантских настроений в стране. В полиции посоветовали жителям не посещать мечети в ближайшее время.

Напомним, что стрельба в мечети в центральной части города началась около 13:45 по местному времени. Нападавшим оказался 28-летний гражданин Австралии. В своем манифесте он написал, что намерено выбрал Новую Зеландию в качестве цели для атаки, чтобы показать беззащитность даже самых отдаленных районов мира перед "массовой иммиграцией". Он также добавил, что действует в одиночку, но пожертвования ему вносили многие националистические группы.

По словам одного из очевидцев массового расстрела Марка Николса, мужчина, одетый в черное, вошел в мечеть и начал стрелять в людей. Позднее террорист выбежал из мечети, бросил свое оружие на дорогу, а затем скрылся.

"Я видел мертвых людей повсюду. В коридоре, у двери, ведущей в мечеть, было трое, и мертвые люди были внутри мечети», - сказал Николс. - Это ужасно, он сумасшедший. Я не понимаю, как кто-то может сделать это с этими людьми, с кем-либо".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала трагический инцидент "одним из самых черных дней в истории страны". Она также подтвердила, что полиция задержала одного подозреваемого в совершении нападения.

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