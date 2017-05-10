ИНСТалляция из тушек диких гусей - итог варварской охоты на Чукотке

Публикация в соцсетях стала поводом проведения прокурорской проверки на Чукотке.

В Instagram-паблике @Hunting_in_siberia и на странице "Доска позора Чукотки", было опубликовано фото, на котором мужчина стоит на фоне множества убитых гусей. Из тел птиц выложена надпись "Чукотка 2021".

По приблизительным прикидкам, для "инсталляции" использованы более 100 тушек убитых гусей.

Пользовали обоих пабликов оставляют негативные — преимущественно нецензурные -комментарии к фото, отмечая, что незачем было убивать столько птиц:

большая часть добычи испортится, и ее выкинут, кроме того, такая охота может подорвать популяцию.

Коренные жители Чукотки в комментариях пишут, что, вероятно, так мог охотиться только приезжий.

К слову, это далеко не первый случай нарушения правил охоты на гусей. Об одном подобном громком деле ранее рассказывала "Правда.Ру":

Мэра Гусева засудят за убийство гусей

В охотничьих угодьях в Охинском районе на Сахалине во время планового рейда, который проводили инспектора регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства, были обнаружены пятеро граждан с охотничьими ружьями. Произошло это вне сроков охоты, которая здесь открывается 13 мая и продлится до 22 мая. При браконьерах нашлась и добыча: два белолобых гуся и два гуменника.

Как известно, нахождение в охотничьих угодьях с оружием закон приравнивает к охоте. Всем нарушителям грозит лишение прав охоты на срок от года до двух лет, а также, на усмотрение суда, конфискация оружия.

Интересна эта история, собственно, не самим задержанием — инспекторы за время рейда и до этого успели составить десятки административных протоколов, а тем фактом, что среди браконьерской пятерки неожиданно оказался мэр города Охи Сергей Гусев, известный в регионе "как рьяный защитник природы". По крайней мере, именно так рассказывалось в агитматериалах во время недавней предвыборной кампании, в результате которой Гусев и был избран мэром Охи.

Во время задержания Гусев и его компаньоны были в большой растерянности, пишет охинское издание "Сахалинский нефтяник". Едва ли кто-то из них предполагал, что в такое труднодоступное место кто-нибудь еще рискнет добраться. Попытка "повесить" вину за незаконный отстрел пернатых на одного из компании не удалась. Так что все участники незаконной охоты вынуждены были подписать протоколы и теперь дело за решением суда.

Журналистка "Сахалинского нефтяника" связалась с мэром Охи по телефону. По словам самого Гусева, "представленная в СМИ информация недостоверна и преждевременна, дело по существу еще не рассмотрено, нет ни постановления суда, ни представления главного лесничего". Кроме того, заявил мэр, к незаконной охоте он отношения не имеет, поскольку просто "заехал после работы в лес развеяться, чайку попить", а про трофеи своих друзей, совершенно случайно встреченных им в лесной глуши, даже не ведал.

Охинский мэр уверен в том, что инспектора добрались до компании в труднодоступное место в охотничьих угодьях "совершенно целенаправленно", чтобы тень упала на его честное имя. Поэтому он уже успел отправить жалобы во все возможные инстанции.