В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Сегодня ночью в Забайкалье, на перегоне Жипхеген - Хилок, с рельсов сошли 12 вагонов грузового состава.

"В результате схода грузового поезда нарушен габарит соседнего пути. Движение по перегону временно приостановлено. Вероятна задержка в движении поездов: №70 Москва - Чита, №69 Чита - Москва и №321 Иркутск - Забайкальск ", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Забайкальской железной дороги.

По данным экстренных служб региона, пострадавших в аварии нет.

К слову, сходы с рельс грузовых составов - происшествие в Забайкалье нередкое. Иногда, как например, в 2003 году, в подобного рода авариях гибнут люди.

Напомним, что рассказывала об этом «Правда.Ру»

В Сибири сошел с рельсов поезд. Есть жертвы

В Иркутской области на Транссибирской железнодорожной магистрали сошел с рельсов грузовой поезд с углем и столкнулся со следовавшим навстречу одиночным локомотивом. В результате аварии погибли 2 человека.

Как говорится в пресс-релизе компании "РЖД", ЧП произошло сегодня около 10:10 по местному времени (05:10 по московскому времени) на 5337 километре перегона Слюдянка - Утулик Восточно-Сибирской железной дороги.

Состав из 66 вагонов перевозил каменный уголь. По предварительным данным, боковая рама тележки одного из вагонов сломалась, и 21 вагон сошел с рельсов. Часть вагонов опрокинулась на соседний путь, и в них врезался встречный одиночный локомотив. Локомотивная бригада встречного поезда - машинист и помощник машиниста - погибли.

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В результате аварии были сбиты 4 опоры линии электропередач. Для устранения последствий столкновения направлены 3 восстановительных поезда со станций Иркутск-Сортировочный, Слюдянка и Улан-Удэ.

Движение поездов на участке Слюдянка - Утулик временно приостановлено в обоих направлениях. Из-за ЧП задержаны 3 пассажирских состава: №8 Новосибирск - Владивосток, №78 Новосибирск - Нерюнгри, №350 Москва - Благовещенск. Они стоят на станции Слюдянка. Все пассажиры обеспечены питьевой водой. Если поезда задержатся более чем на 4 часа, людям предложат горячее питание.

Также изменяется движение пригородных электричек. Сколько времени понадобится для ликвидации последствий аварии, пока неизвестно.

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