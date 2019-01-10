В Москве прорвало дамбу - движение парализовано

На северо-западе Москвы образовались длинные многокилометровые пробки. Все из-за аварии на канале имени Москвы.
Сообщается, что затор на Ленинградском шоссе в сторону выезда из города растянулся на целых три километра. Также пробка образовалась на улице Алабяна перед пересечением с Волоколамским шоссе. Ее длина составляет порядка километра. Очевидцы отмечают, что заторы присутствуют также на улице Свободы и внутренней стороне МКАДА.
Центр организации дорожного движения Москвы в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter посоветовал столичным автовладельцам воздержаться сегодня от поездок в район Волоколамского шоссе.
Отметим, что на месте инцидента работают абсолютно все городские службы, а также присутствует глава Госавтоинспекции МВД России города Москвы.
Сегодня утром провалился грунт на канале имени Москвы. Автомобилей поблизости в это время не оказалось, так что никто не пострадал. Специалисты вот уже несколько часов кряду пытаются остановить потоки мутной и грязной воды, льющейся на дорогу, однако, тщетно.
Пробками в столице Российской Федерации сегодня никого не удивишь. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что столичным бизнесменам это надоело и они решили сделать въезд в Москву платным. Платить, заявили частные предприниматели, будут не только новоприбывшие, но и даже сами жители столицы.
Фото: flickr. com
Читайте также:
Россиянам разрешили опаздывать на работу из-за пробок…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Писательница, поэтесса, драматург и общественный деятель Мария Арбатова встречает наступающий год с семьей и переживает за свой народ.
Власть якобы готовит референдум по Курилам, чтобы после еще одним референдумом "легализовать" вернувшийся в Россию Крым. Это разорвет Россию, как СССР.
Многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман несколько лет назад "сменил амплуа". Теперь он чаще выступает в роли общественного деятеля и оригинального мыслителя. Одна из его идей: скоро общество на системном уровне победит коррупцию и перейдет к другому способу производства. О том, почему это произойдет, он рассказал Pravda.Ru.
Японцы "роют землю", создается ощущение, что вопрос о передаче им двух Курильских островов уже решен. Даже США должны им в этом помочь, заявляют чиновники.