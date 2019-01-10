В Москве прорвало дамбу - движение парализовано

На северо-западе Москвы образовались длинные многокилометровые пробки. Все из-за аварии на канале имени Москвы.

Сообщается, что затор на Ленинградском шоссе в сторону выезда из города растянулся на целых три километра. Также пробка образовалась на улице Алабяна перед пересечением с Волоколамским шоссе. Ее длина составляет порядка километра. Очевидцы отмечают, что заторы присутствуют также на улице Свободы и внутренней стороне МКАДА.

Центр организации дорожного движения Москвы в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter посоветовал столичным автовладельцам воздержаться сегодня от поездок в район Волоколамского шоссе.

Отметим, что на месте инцидента работают абсолютно все городские службы, а также присутствует глава Госавтоинспекции МВД России города Москвы.

Сегодня утром провалился грунт на канале имени Москвы. Автомобилей поблизости в это время не оказалось, так что никто не пострадал. Специалисты вот уже несколько часов кряду пытаются остановить потоки мутной и грязной воды, льющейся на дорогу, однако, тщетно.

Пробками в столице Российской Федерации сегодня никого не удивишь. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что столичным бизнесменам это надоело и они решили сделать въезд в Москву платным. Платить, заявили частные предприниматели, будут не только новоприбывшие, но и даже сами жители столицы.

Фото: flickr. com

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