Минобороны отказалось увековечить Сталина

Министерство обороны Российской Федерации отказало в установке памятника советскому политическому деятелю Иосифу Сталину в Новосибирске.
Увековечить Иосифа Виссарионовича хотели в самом центре города, у Дома офицеров. В национальном оборонном ведомстве заявили, что здание в скором времени подвергнется масштабной реконструкции — именно поэтому время для установки памятника Сталину там выбрано неудачное.
Также, что любопытно, прозвучало мнение о том, что Иосиф Виссарионович Сталин для отечественной истории — фигура противоречивая, и не все одинаково оценивают оставленное им потомкам наследие. Поэтому, прозвучало мнение, в городе может вырасти социальная напряженность.
Сталинисты Новосибирска, однако, останавливаться не собираются — по их словам, они будут добиваться разрешения установить памятник Иосифу Сталину в каком-нибудь другом месте города. Отметим, что сибирские активисты пытаются добиться своего вот уже несколько лет кряду, но у них ничего не выходит. Какое бы место для установки памятника сталинисты не предложили, власти им постоянно отказывают.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в небольшом городе на Урале на дне обмелевшего водоема нашли обломки бюста Иосифа Сталина. Позже за него в населенном пункте развернулась нешуточная борьба — кусочек Сталина захотели присвоить себе и городской музей, и местные активисты.
Фото: commons. wikimedia.org
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