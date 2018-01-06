В Малаге пассажир прибывшего самолета авиакомпании Ryanair не стал ждать трапа и через аварийный выход выбрался на крыло подышать свежим воздухом, сообщает агентство France-Press.
Один из свидетелей инцидента Фернардо дель Валле в разговоре с сотрудником France-Press раскрыл подробности. Оказалось, что самолет после приземления был на стоянке уже около получаса, когда мужчина встал со своего кресла, подошел к аварийному выходу и открыл его. Выглянув наружу и, видимо, не заметив спешащего к лайнеру трапа, он вернулся к своему месту, взял сумку и вышел на крыло подышать.
Мотивы столь странного поведения пассажира раскрыла газета Daily Mail. По ее сообщению, пассажир страдает астмой и ему просто был нужен свежий воздух.
Ошарашен оказался командир воздушного судна. Он приказал задержать пассажира. Чем для него закончилась вылазка на крыло самолета, не сообщается.
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