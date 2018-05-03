Птицы убили Су-30СМ в небе Сирии

3 мая утром в Сирии разбился истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. По данным российского министерства обороны, оба пилота погибли.

mil.ru

Сообщается, что трагедия произошла около 9:45 по московскому времени над акваторией Средиземного моря после взлета с аэродрома Хмеймим.

По данным специалистов, в момент катастрофы самолет набирал высоту. Предположительно, в двигатель истребителя попала птица.

"Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", - говорится в сообщении.

Как напоминает Интерфакс, многофункциональный истребитель Су-30СМ (разработан компанией "Сухой", серийно производится корпорацией "Иркут") обладает сверхманёвренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

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