Конспирологи обнаружили в прошлом "хронопутешественников" с компьютерами и смартфонами

Существуют люди, верящие в "теорию заговора", суть которой состоит в том, что проводятся секретные эксперименты по переброске испытуемых в прошлое. Доказательством тому служат некоторые старинные изображения и фотографии, на которых можно рассмотреть чудеса современной техники, утверждают конспирологи.

Ноутбуки в Древней Греции

На вазе возрастом две с половиной тысячи лет, найденной во время раскопок, изображён человек, который в одной руке держит вещь, похожую на ноутбук или планшет, а в другой — что-то вроде стилуса.

Смартфон в позапрошлом веке

150 лет назад художник Фердинанд Джордж Вальдмюллер написал полотно под названием "Ожидаемая". На картине изображена сельская местность. По улице идёт девушка, держит в руках некий квадратной формы предмет и не отрывает от него глаз. Её поджидает молодой человек с цветком, очевидно, ухажёр.

Блогер эпохи Второй мировой

На фотографии, относящейся к 40-х годам прошлого столетия, мы видим пляж Тоуэн-Бич в Ньюквей (английское графство Корнуолл). Среди загорающих выделяется парень, который, судя по позе, копается в своём смартфоне. В соцсетях его уже окрестили "путешественником во времени, отправляющим текстовые сообщения".

Обыкновенные вещи

Неужели все эти люди и впрямь прибыли из будущего? То есть, из нашего с вами настоящего плюс-минус сколько-то лет?

Большинство тех, кто не относится к категории конспирологов, высказывают мнение, что в руках у "хронопутешественников" на самом деле какие-то обычные для того времени вещи: так, "ноутбук" на самом деле является восковой табличкой для записей, "стилус" — древнегреческим инструментом для письма.

Девушка с "айфоном" на картине, скорее всего, просто читает молитвенник. А молодой человек на пляже, вероятно, сворачивает сигарету.

Только версия…

А если представить себе, что это действительно люди из будущего, то с кем они могли общаться по смартфону? Ведь Интернета и сотовой связи тогда ещё не было… Или у них всё же была связь со своими коллегами из другой эпохи? И как они заряжали свои устройства без электричества? Или эту проблему удалось как-то решить?

Но даже если и так, пользоваться техникой из будущего у всех на глазах являлось небезопасным. Эти люди могли привлечь к себе нежелательное внимание. И чем бы это закончилось, неизвестно. Возможно, арестом и дознанием… Скажем, древние греки вполне могли счесть электронные устройства за какие-то магические артефакты и обвинить их пользователей в колдовстве… То же и с девушкой из XIX столетия. А парню на пляже могли запросто приписать шпионаж, ведь дело было в годы войны.

Так что, можно принять историю с "хронопутешествиями" лишь как одну из возможных версий. Ведь людям свойственно верить в чудеса.