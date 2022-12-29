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Ирина Шлионская

Гурджиев общался с нацистами, потому что был чёрным магом

Непознанное » Человек

Георгий Иванович Гурджиев является одной из самых загадочных личностей прошлого столетия.

Гурджиев общался с нацистами, потому что был чёрным магом

Он известен как философ-мистик, духовный учитель, основатель Института гармонического развития человека, создатель эзотерической школы Четвёртого Пути. Между тем, никто не знает ни точной даты его рождения, ни источников, откуда получил свои знания простой юноша из народа. Одна из самых таинственных вех в биографии Гурджиева — его взаимоотношения с представителями Третьего Рейха.

От подмастерья до духовного гуру

Известно, что Гурджиев был родом из армянского города Александрополе (ныне Гюмри) и в детстве пошёл в ученики к сапожнику, а впоследствии прислуживал в Русском кафедральном соборе. Ещё подростком Георгий переехал в город Карс, а затем отправился путешествовать по свету. Предполагается, что именно во время своих путешествий он приобщился к неким тайным знаниям и смог развить в себе паранормальные способности. Постепенно у него появился свой круг учеников и последователей.

Октябрьская революция застала Гурджиева и его учеников на Северном Кавказе. В 1919 году они перебрались из Тифлиса в Константинополь (ныне Стамбул), а оттуда в 1921 году эмигрировали в Западную Европу — сначала в Германию, а затем во Францию, где Гурджиев на пожертвования своих последователей приобрёл поместье Приёрэ под Парижем и открыл философскую коммуну, которую нарёк Институтом гармонического развития человека. Туда стали съезжаться адепты со всего мира, в том числе из Англии и Америки.

По мнению Гурджиева, большинство людей находятся в состоянии "спящего сознания", и задача духовного учителя — разбудить его. Дла этого он предлагал своим ученикам заниматься групповыми духовными практиками, куда входили и особые сакральные танцы.

Нью-Йорк, Париж и оккупация

В 1924 году Гурджиев вместе с четырьмя десятками своих приверженцев переехал в Нью-Йорк. Вскоре он угодил в серьёзную автомобильную аварию, после которой долго не мог оправиться. Ему пришлось приостановить деятельность Института. Философ написал цикл книг, в которых в доступной форме изложил своё учение. После этого он жил преимущественно во Франции и иногда бывал в США.

Вторая мировая война застала Гурджиева в Париже. Есть сведения о том, что во время немецкой оккупации он поддерживал связь с Карлом Хаусхофером, одним из создателей тайного общества "Туле". По преданию, именно Гурджиев предложил нацистам использовать в качестве эмблемы свастику, которая была у древних арийцев символом Солнца.

Также философ якобы водил дружбу с личным врачом Гитлера — Морелли, которому давал рецепты неких чудодейственных лекарственных средств, способных сделать фюрера неуязвимым для болезней.

Под контролем мага

Осознавал ли Гурджиев, с кем именно он имеет дело?

Как бы то ни было, в среде эзотериков и сегодня распространено мнение, что этот человек являлся чёрным магом, хорошо замаскировавшим свою истинную сущность под внешним обликом духовного учителя и философа-мистика. И хотя в его сочинениях вы не найдёте открытых призывов следовать по пути зла или культивировать в себе тёмные намерения и мысли, — тем не менее, доказательства этому при желании можно отыскать.

Ещё при жизни Георгия Гурджиева приверженцы эзотерических учений не без оснований считали, что в работе со своими учениками он использует зомбирующие практики, в числе которых было и знаменитое "стоп-упражнение", выполнявшееся в процессе тех же экзотических танцев. Во время своих "балетных шоу", с которыми Гурджиев и его последователи гастролировали по европейским странам, танцоры поражали зрителей своими неестественными позами и движениями. Они были похожи на сомнамбул или загипнотизированных. А может, так оно и было?

Существует предположение, что Гурджиев создал из круга своих последователей полностью управляемую организацию, члены которой были безоговорочно подчинены его воле. Он не чужд был и саморекламе, например, писал о себе:

"Будучи всегда безжалостным к своим природным способностям и почти всё время сохраняя самонаблюдение, я смог достичь почти всего, что в пределах человеческих возможностей, а в некоторых случаях достиг даже такой степени силы, которой ни один человек, возможно, даже за все прошлые эпохи не достигал".

В таком случае, неудивительно, что знаменитый мистик сотрудничал с Третьим рейхом — ведь уже доказано, что в основу идеологии нацизма были положены идеи оккультизма. Гурджиев мог увидеть в идеологах Рейха своих единомышленников, и потому не побрезговал поддерживать с ними отношения. Хотя понятно, что это всего лишь версия, которая не обязательно является истиной.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы россия история франция германия психология адольф гитлер вторая мировая война
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