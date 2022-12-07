Пророчество монаха Авеля сбывается прямо сейчас – "бесы" уже побежали

Монах Авель (в миру Василий Васильев) почти всю свою жизнь провел в заключении. И не всегда оно было добровольным.

Часто властьпредержащим не нравились сделанные им пророчества. И тогда Авеля отправляли в тюрьму или острог. А когда его слова удивительным образом сбывались, возвращали в Соловецкий монастырь.

Первый раз это случилось, когда мало кому известный монах предсказал скорую кончину Императрицы Екатерины Великой. За "крамолу на государыню" Авеля отправили в тюрьму. Когда пророчество исполнилось в точности, новый царь, Павел I, "помиловал" Авеля переводом в Петропавловскую крепость. Но он и там не угомонился и предсказал точное время смерти императора. Когда и это предсказание сбылось, провидца отправили в Соловецкий монастырь, запретив покидать его пределы.

А он опять "урокам" не внял и предрёк сожжение Москвы, после чего (когда всё сбылось, конечно) он ненадолго обрёл свободу, но потом "выступил" с предупреждением о том, что Николай I станет последнем русским царём, после чего "трон рухнет".

Что видел Авель в грядущем

Предвидения монаха Авеля касались не только его современников и ближайшего будущего. Он видел порой события, которые должны были произойти в России спустя века. И всегда "попадал в десятку". Так было с Октябрьской революцией, Первой и Второй мировыми войнами и развалом СССР.

Век XXI тоже не был для русского монаха тайной. Его предсказание, я думаю, стоит привести целиком:

"Будет предано суду пятеро ближайших бояр. Один из них — судья, второй — беглый богатый купец, третий — военачальник, четвёртый — рыжий, а пятый — умрёт в своей постели. После чего все бесы стремительно побегут из России, а вся Русь Святая возликует. Снова сольются воедино три народных древа, в России возродится самодержавие. Безбожное иго будет сброшено".

Не берусь ручаться за точность формулировок, поскольку текст, понятное дело, адаптирован, согласно сегодняшним нормам языка, для лучшего понимания. Но ведь, кое-что уже явно сбылось.

Пока не очень понятно, кто первые трое, "преданные суду", а вот описание четвёртого вполне, как мне кажется, узнаваемо — речь явно идёт об Анатолии Чубайсе… Да и слова про "бесов, бегущих из России" вызывают довольно чёткую ассоциативную картину.

Думается, скоро станет понятно, кого ещё "описал" монах-провидец. Ну и надеяться, что это его пророчество сбудется, как многие до него.