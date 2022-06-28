Имя русского монаха Авеля, жившего 200 лет назад, вошло в века благодаря пророческим предсказаниям, многие из которых уже сбылись. Святого старца, пророчившего будущее Российской империи, называют Авелем Тайновидцем. А иногда - русским Нострадамусом.
Записи того времени рассказывают, что Авель сызмальства слышал в своей голове голоса, которые и повествовали ему о грядущих событиях.
Так, пророк предсказал падение Российской Империи, две мировые войны, точную дату смерти Екатерины II, крах династии Романовых. А ещё в оставленных им записях много раз упоминается 2024 год.
Авель считал его "судьбоносным в судьбе державы". В этом году, утверждал русский Нострадамус, в стране сменится правитель, и под руководством нового лидера, "имя которого трижды упоминалось в истории российской" наступит величие страны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ в специальной операции поставила точку в истории с попытками бандеровцев прорваться в Херсонскую область.