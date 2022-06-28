Авель Тайновидец: придёт тот, чье имя трижды упоминается в истории российской

Имя русского монаха Авеля, жившего 200 лет назад, вошло в века благодаря пророческим предсказаниям, многие из которых уже сбылись. Святого старца, пророчившего будущее Российской империи, называют Авелем Тайновидцем. А иногда - русским Нострадамусом.

Записи того времени рассказывают, что Авель сызмальства слышал в своей голове голоса, которые и повествовали ему о грядущих событиях.

Так, пророк предсказал падение Российской Империи, две мировые войны, точную дату смерти Екатерины II, крах династии Романовых. А ещё в оставленных им записях много раз упоминается 2024 год.

Авель считал его "судьбоносным в судьбе державы". В этом году, утверждал русский Нострадамус, в стране сменится правитель, и под руководством нового лидера, "имя которого трижды упоминалось в истории российской" наступит величие страны.