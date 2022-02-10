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Автор Ольга Лебедева

Какое будущее предсказал России Русский Нострадамус

Интересные Новости

Верить или не верить в прогнозы и предсказания многочисленных пророков и ясновидящих, каждый решает для себя. Тем более, что многие из "пророчеств" истолковываются чаще всего в меру разумения "толкователя".

Какое будущее предсказал России Русский Нострадамус

Однако, в нестройных рядах "провидцев" порой встречаются люди, которые "рассчитывают" события будущего по строгим формулам математики и анализу исторических фактов.

Один из таких людей — российский археолог, этнограф и географ Валентин Мошков, прославившийся в начале 20 века тем, что стал автором математической модели, используя которую можно предсказать будущее. За что был назван Русским Нострадамусом.

"Высчитывая" грядущие события, он опирался на исторический анализ становления народа. Не только, к слову, русского.

По его теории, любое общество проходит исторический цикл в 400 лет -от расцвета до полного упадка, за которым снова идут взлёт и падение.

  • То есть каждые 400 лет страна возвращается в исходную точку, откуда заново начинает путь к финишу.

Что интересно, то Мошков был уверен: для страны абсолютно неважна личность её правителя — все зависит от периода, когда он пришёл к власти.

Кроме того, согласно теории Русского Нострадамуса, разные слои общества могут развиваться неравномерно — опережая или отставая друга от друга. Для России он определил два основных сословия: интеллигенция и крестьянство, разница в развитии которых составляет порядка 115 лет.

Прогноз для России

Сейчас, согласно теории генерала Мошкова, Россия переживает период упадка, который закончится к 2062 году. А начавшийся за ним подъем достигнет максимума в 2112 году.

Поэтому Россию впереди ждут лучшие времена.

При этом, учитывая "сословную разницу" — 115 лет — для большинства простых россиян в 2027 году "упадок" только начнется. А это значит, что нас ждет около сотни тяжелых лет.

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Астрология Нострадамуса, которую от нас скрывают
Автор: Ольга Лебедева
Темы россия
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