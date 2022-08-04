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Автор Ирина Шлионская

Британский журналист расследует "кластерные убийства" учёных

Непознанное » Прошлое

С начала 70-х годов прошлого века при странных обстоятельствах ушли из жизни десятки учёных и инженеров, работавших в различных областях, но в рамках секретных программ. Конечно, это вызвало интерес конспирологов. Так, известный британский журналист и уфолог Николас Редферн назвал эти смерти "кластерными убийствами".

Британский журналист расследует "кластерные убийства" учёных

Жертвы из "Маркони"

Началось с компании Marconi Electronic Systems, которая, став частью корпорации BAE Systems Electronics Limited, занялась разработкой "оружия будущего" и разведывательных технологий.

Первым смерть настигла Роберта Уилсона, который занимал в компании один из крупных постов. Место его работы находилось в английском городе Челмсфорд. В одно из воскресений 1972 года Уилсон прибирался на чердаке и неожиданно обнаружил там секретные документы своей фирмы. При этом он не понимал, как они туда могли попасть. Роберт связался с компанией "Маркони", и там учинили расследование. Вскоре Уилсона обвинили в том, что он сам потерял документы и просто забыл о них, а это могло привести к утечке засекреченных данных.

Буквально в течение суток после этого с Робертом Уилсоном произошёл несчастный случай — он чистил ружьё, и оно выстрелило ему прямо в грудь. По крайней мере, такова была официальная версия. К счастью, пуля не задела жизненно важных органов. Но долгая жизнь этому человеку была всё же не суждена: в 1973 году бездыханное тело Уилсона обнаружили в его собственном гараже — он отравился угарным газом.

В марте 1982 года погиб в автокатастрофе еще один сотрудник "Маркони", профессор Кит Боуден, специалист по компьютерам. В марте 1985 года погиб от выстрела из дробовика чертёжник компании Роджер Хилл. Официально это признали самоубийством.

Через несколько месяцев на тротуаре перед гостиницей в Кот-д'Ивуаре (Западная Африка) был найден мёртвым Джонатан Уош, сотрудник отдела British Telecom, тесно сотрудничавшего с "Маркони". Выяснилось, что он упал с балкона в своём номере. Перед этим Уош жаловался близким, что за ним кто-то следит и он опасается за свою жизнь.

Охота на микробиологов

Следующий всплеск смертей в научной среде относится к первой половине 2000-х годов, и речь идёт об исследователях, работающих в сфере микробиологии.

12 ноября 2001 года был найден мёртвым доктор Бенито Кью, клеточный биолог, работающий с инфекционными заболеваниями. Было установлено, что Кью, выйдя из своей лаборатории в Медицинской школе Майами (Флорида), направлялся к автомобилю, припаркованному на Северо-Западной 10-й авеню, и на него кто-то напал. Но впоследствии официальной причиной смерти учёного была объявлена остановка сердца.

23 ноября того же года неподалеку от своего дома в английском графстве Уилтшир был обнаружен мёртвым доктор Владимир Пасечник. Раньше он работал на советском предприятии "Биопрепарат", где предположительно занимался разработкой биологического оружия. В 1989 году Пасечник эмигрировал в Великобританию, где "разоблачил" секретную программу Советского Союза по ведению биологической войны. В частности, учёный заявил, что он и его коллеги работали с вирусами

  • чумы,
  • туляремии,
  • оспы
  • и сибирской язвы.

На этот раз обошлось без "несчастного случая": по медицинским данным, Пасечник скончался от обширного инсульта.

Уже на следующий день, 24 ноября 2001 года, ФБР объявило, что расследует исчезновение профессора биохимии и биофизики Гарвардского университета, доктора Дона С. Уайли, который также занимался изучением смертоносных вирусов, включая

  • грипп,
  • герпес,
  • лихорадку Эбола
  • и ВИЧ.

Уайли исчез после ежегодного собрания Научно-консультативного совета Детской исследовательской больницы Святого Иуды в Мемфисе (штат Теннесси). Рано утром 16 ноября на мосту через реку Миссисипи нашли арендованный им автомобиль. Топливный бак был полон, в замке зажигания торчал ключ. Оказалось, что за четыре часа до этого доктор выписался из отеля "Пибоди", где снимал номер, и планировал отправиться на встречу со своёй семьей в Кембридже (штат Массачусетс). Однако там он так и не появился.

Только версии…

12 декабря 2001 года пришла ещё одна печальная новость. Умер, вроде бы от естественных причин, ведущий американский исследователь в области секвенирования ДНК Роберт Шварц. Он жил в одиночестве на ферме в Северной Вирджинии. Двумя днями ранее его стали искать коллеги, так как он не вышел на работу и пропустил важную встречу. Тело нашли соседи.

Даже если причины смертей всех этих людей не вызывали бы подозрений, их количество в рамках определённой группы явно превышает статистику. Разумеется, возникали разные версии. По одной из них, учёных ликвидировала ближневосточная террористическая организация, дабы помешать Западу в разработке новейшего биологического оружия. По другой — их уничтожили западные спецслужбы, так как нужные исследования уже были завершены и власти опасались, что специалисты будут кем-то перевербованы или похищены и выдадут секреты своих разработок. Разумеется, кто бы за этим ни стоял, правду мы вряд ли узнаем.

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ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА РУССКИХ УЧЕНЫХ
Редактор: Елена Тимошкина
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