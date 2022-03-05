Кто рисует на дне озёр?

В окрестностях города Имотски на территории южной Хорватии есть пресноводное Голубое озеро, лежащее в карстовой воронке, предположительно оставшейся от разрушенной подземной пещеры. Во время таяния снегов вода в озере поднимается, а потом уходит. Но осенью 2020 года здесь начали происходить странные события.

Звёздный чертёж

Когда уровень воды снизился, на дне озера стал виден загадочный рисунок. Он напоминает изображение двух звёздных систем с планетами, одна из которых, похоже, наша, Солнечная. Просматриваются даже Юпитер и Сатурн, которые находились в соединении в декабре позапрошлого года. Через обе системы проходит прямая линия. Возможно, это указывает на их противостояние или какую-то связь между ними? Также на рисунке присутствует массивный объект, который может являться пресловутой планетой Нибиру, по мнению конспирологов, приближающейся к Земле.

Среди версий происхождения рисунка — создание его инопланетными пришельцами, представителями цивилизации из другого измерения, прибывшими сюда через портал на дне озера, и, наконец, мистификация, устроенная какими-то шутниками.

Конечно, в район Голубого озера тут же устроили паломничество уфологи, парапсихологи и экстрасенсы всех мастей, которые были намерены исследовать таинственные пиктограммы. Чем закончились эти "исследования" — неизвестно.

Послание от шумеров

Шумерская цивилизация. Гудеа — правитель шумерского города-государства Лагаш

Ещё одно похожее "послание" было обнаружено на юге Казахстана, в 5 километрах от Тараза, где когда-то проходил Шёлковый путь. В этих краях при раскопках находят руины средневековых мечетей, несторианских храмов, буддистских и манихейских святилищ.

Геоглиф диаметром около 200 метров нашла местная жительница, принявшая его сначала за тюркские руны. Но позднее выяснилось, что это нечто более сложное: там присутствуют элементы идеограмм: это когда рисунок означает определённую букву или слог.

Это характерно и для древнеегипетских иероглифов, и для шумерской клинописи. Кстати, есть версия, что шумеры были предками тюрков…

Знаем ли мы историю Земли?

Но стоит ли сразу привлекать какие-то мистические версии, чтобы объяснить происхождение таких изображений?

Что касается рисунков на дне водоёмов, то да, это кажется весьма загадочным, но в то же время этому есть и вполне рациональное объяснение. Многие ныне существующие реки, озёра и даже моря на Земле появились не сразу. Нужно изучить историю озера и выяснить, какие племена раньше проживали в этом месте. Возможно, рисунки были сделаны в глубокой древности, когда озера здесь ещё не было. А через много веков вода смыла наслоения, и изображения стали видны…

В сущности, мы пока не так уж много знаем об истории нашей планеты и о цивилизациях, которые на ней обитали. Ведь мы вынуждены восстанавливать эту информацию по отдельным деталям, скажем, результатам раскопок. И нередко выводы историков и археологов оказываются ошибочными. Наверное, не стоит "застревать" на одной-единственной теории. Надо всегда быть готовыми делать новые открытия и менять свое мировоззрение.

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