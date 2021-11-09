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Автор Дмитрий Соколов

Под Москвой есть подземное море

Непознанное » Аномальные зоны

В последние годы, когда в Москве идёт основательная перестройка зданий, а целые кварталы меняют свои очертания, в столице вновь заговорили об опасности провала города в подземное море, кишащее доисторическими монстрами. Возникает вопрос о реальности существования данного водоёма и его жутких обитателей.

Под Москвой есть подземное море

Искал нефть, нашёл воду

Впервые со страниц газет и журналов о подземном море под Москвой горожане узнали в 90-е годы. В то время жёлтая пресса писала, что дни мегаполиса сочтены, а сам он со дня на день провалится в воды древнего водоёма.

Прошло время, город стоит на своем месте, а о подземном море благополучно забыли. Напрасно, поскольку данное море не только действительно существует, но и принимает в жизни столицы самую активную роль.

Давным-давно в девонский геологический период, длившийся с 419 по 359 млн лет назад, на территории от Смоленска до Уральских гор плескалось гигантское море. Впоследствии его воды ушли под землю и сконцентрировались в границах МКАД, в некоторых местах до 30 километров уходя в Подмосковье.

Долгое время о существовании данного водоёма москвичи даже не подозревали, хотя в Средневековье ходили легенды о подземных ходах, ведущих к подземному морю. Первым научно подтвердил существование огромного подземного водоёма под Москвой руководитель геологической службы СССР, академик АН СССР, лауреат премии им. В. И. Ленина, известный на весь мир геолог Иван Губкин.

В первой трети XX века учёный проводил геологическую разведку по поиску нефтеносных слоев под Москвой. Но вместо нефти неожиданно обнаружил солёное море прямо под городом.

Верхний слой содержал пресную воду, а затем шла целебная минеральная вода, и лишь потом солёная. От мостовой города воды подземного моря в разных районах столицы отделяет от 800 метров до полутора километров.

Монстры подземных глубин

С историей Московского подземного моря связано одно старинное городское предание. До 1950-х годов на территории современного Таганского района на пересечении Николоямской улицы и Николоямского переулка находился каменный храм Николая Чудотворца на Ямах.

Во время его строительства приключилась странная история. После слома старой деревянной церкви под ней оказался глубокий подземный ход, ведущий под землю. Рабочие исследовать данный проход побоялись. Под землю спустился лишь местный юродивый. Его не было около суток. Все решили, что несчастный погиб под обвалом земли. Тем не менее на следующее утро юродивый вылез из тоннеля, волоча за собой на верёвке странное существо, нечто среднее между огромной рыбой и тюленем.

По его словам, блуждая под землёй, он вышел в пещеру на берегу подземного моря, кишащего удивительными тварями. Понимая, что без доказательств ему не поверят, юродивый нашёл на берегу одно из мёртвых животных и вытащил его на поверхность земли.

Труп животного показывали по всей Москве, но никто, включая купцов с Белого моря, не смог сказать, что за рыбу или млекопитающее добыл под землей юродивый. Останки монстра сожгли, но история стала хорошо известна.

Косвенным фактом её достоверности можно считать то обстоятельство, что первую шахту в подземное море пробурили в этом же районе города, а исследователи утверждают, что именно здесь воды подземного моря ближе всего находятся к поверхности земли.

Не исключено, что в Москве до сих пор существуют и другие подземные ходы к берегам данного загадочного водоёма.

Где искупаться в подземном море

Обнаружив под городом морскую воду, учёные задумались, каким образом её можно использовать для нужд города. В 1929 году на территории современного Таганского района Москвы была пробурена первая скважина. Предполагалось, что из неё будет поступать питьевая вода. Однако пробы с глубины 555 метров показали, что пить данную воду нельзя из-за её высокой минерализации.

Эксплуатация скважины была передана Всесоюзному институту минерального сырья, при этом её глубина к 1938 году достигла уже 1730 метров. В практическом плане вода до 1946 года использовалась в промышленных целях Микояновским мясокомбинатом и Химическим заводом.

Со временем были пробурены новые скважины. В 1946 году Медико-санитарная часть Химического завода приступила к использованию воды для лечения больных. В 1950-е годы около первой скважины было построено здание Центральной бальнеологической больницы, которое успешно использовало воду из первой скважины начиная с 1957 года.

В наши дни неподалеку от Центральной бальнеологической больницы расположился физкультурно-оздоровительный комплекс "Атлант".

В описании бассейна с морской водой прямо говорится, что вода в него поступает из природной артезианской минеральной скважины и по своим качествам не уступает водам Средиземного моря.

Даже Останкинский завод напитков, основанный в 1947 году, черпает воду для своих целей прямо из скважины, расположенной под городом. В частности, в магазины города в советское время поставлялась "Московская минеральная вода", добываемая из данных скважин, которую любил Леонид Брежнев.

Провала в подземное море москвичам опасаться не стоит, а вот исследовать его более подробно было бы интересно.

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Редактор: Елена Тимошкина
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