На протяжении многих десятилетий человечество пытается найти контакт с иными разумными цивилизациями. Для решения этой задачи ведётся радиопрослушивание космоса, исследуются экзопланеты, анализируются свидетельства наблюдения НЛО. В то же время из поля зрения исследователей почему-то выпал тот факт, что ряд древних цивилизаций планеты являются космическими пришельцами.
Среди государств современного мира Китай является одной из самых древних цивилизаций. При этом мифология этой страны больше похожа на научно-фантастический роман, чем на предания древности. Согласно распространённой легенде, первый император Китая Хуан Ди прибыл на землю в образе дракона на летающей колеснице со звёзд.
Дело в том, что два года назад в государственных архивах Китая случайно был обнаружен прелюбопытный документ. По словам учёных, текст старинного свитка утверждал, что астрономы древнего Китая в 48 году до нашей эры с прискорбием констатировали, что в созвездии Стрельца неожиданно перестала существовать одна из крупных планет, именуемая "планетой дракона". Императоры страны считали, что их далёкие предки прибыли на Землю именно с этой планеты.
Произошло это из-за того, что планете угрожала гибель, поскольку звезда должна была превратиться в белого карлика. В кратчайшие сроки, как утверждают китайские предания, была организована и проведена иммиграция, которая прошла вполне успешно.
Относительно недавно учёные из Геттингенского университета подтвердили, что, по их данным, в годы, указанные в древнекитайских манускриптах, в созвездии Стрельца действительно погибла "планета драконов". Причиной трагедии оказался взрыв звезды, вокруг которой вращалась планета.
Возникает вопрос, сколько лет назад произошло переселение. Ответ на этот вопрос даёт манускрипт "Чи", в котором говорится, что "боги со звёзд" правили Китаем на протяжении 18 тысяч лет.
Если первые императоры Китая прибыли на Землю из дальнего космоса, то представители египетской цивилизации Земли являются мигрантами с Марса. В качестве доказательства можно привести веские доводы. Главными из них, безусловно, являются обнаруженные на Марсе пирамиды и лицо Сфинкса, полностью идентичные находящимся в Египте.
В мае 2019 года известный виртуальный уфолог Скотт Уоринг опубликовал данные своих исследований снимков марсианской поверхности, сделанные марсоходом NASA. На фото исследователь обнаружил вырубленные в скале силуэты людей, похожие на египетские фрески, а также крышки саркофагов, аналогичные тем, в которых хоронили именитых египтян во времена первых фараонов.
В священных текстах Индии, которые, по оценкам учёных, создавались с XVI до V веков до нашей эры, на более чем 2 000 000 манускриптах содержатся научные знания, многие из которых недоступны и современному человечеству.
"Если сияние тысячи солнц вспыхнуло бы в небе, это было бы подобно блеску Всемогущего. Я стал Смертью, уничтожителем Миров".
В Ведах за тысячелетия до официального открытия описано число "Пи". В специальном разделе содержатся подробные данные о пластической медицине. Мало того, древние хирурги умели проводить до 300 видов операций, а также протезировать практически все органы человека. В Ведах изложено подробное строение Солнечной системы, причём все планеты, включая Землю, описываются как шар.
Возникает вопрос, не указано ли в данных текстах место, откуда прибыли древние жители этой страны на Землю? Разумеется, данная информация существует. Согласно писаниям Вед, предки первых индоариев в обличии богов прилетели на нашу планету со звезды, расположенной в созвездии Ориона. Причина переселения та же, что и у предков китайских императоров — гибель родной планеты.
Из данного факта можно сделать вывод, что Земля — идеальное место, выбранное несколькими космическими цивилизациями для жизни, благодаря чему на планете образовалось несколько рас. Но лишь в индоарийских Ведах есть упоминание полной картины, описывающей события того времени, в том числе причину утери знаний и технологий космических цивилизаций.
Древние тексты утверждают, что всему виной стала война между потомками богов и асурами — существами, ведущими своё происхождение от демонов. Длительное противостояние происходило с применением ядерного, вакуумного, климатического, лазерного и нескольких других мощных видов оружия. Выжившие после ядерной войны за последующие тысячелетия утратили знания и технологии своих предков.
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