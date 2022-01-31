Daily Star: из-за России инопланетяне не примут нас в Галактическую Федерацию

Не устаём повторять, что публикации западной прессы о якобы подготовки "вторжения России на Украину" приобретает самые разнообразные формы. Издания с претензией на солидность дают советы президенту России, как ему поступать в данной ситуации. Ну а таблоиды резвятся вовсю.

Особенно британские — им в этом деле, похоже, равных просто нет. Вот, например, несколько дней назад издание Daily Star опубликовало материал под заголовком: "Военные угрозы Владимира Путина — это причина, по которой инопланетяне не вступили в первый контакт, утверждает эксперт".

"Солирует" в материале некий Ник Поуп, который исследовал проблему "летающих тарелок" в интересах Министерства обороны. Понятно, что такое человек ерунды говорить не будет.

Так вот, по словам мистера Поупа, инопланетяне, которые внимательно следят за Землей, будут рассматривать эскалацию напряженности в отношениях России со своим соседом как "примитивное поведение”.

И, по мнению эксперта, высокоразвитые инопланетные цивилизации, могут считать это причиной не посещать в Землю и не вступать в контакт.

По словам Ника Поупа, "высокоразвитые инопланетяне, вероятно, рассматривают войну как-то, чем занимаются только примитивные цивилизации".

"Поэтому ситуация на Украине означает, что мы вряд ли получим приглашение присоединиться к Галактической Федерации в настоящее время", — подчеркнул эксперт по летающим тарелкам.

И это тот случай, когда добавить к мнению специалиста нечего.