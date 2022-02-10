Скорую смерть можно определить по глазам и галлюцинациям

Как определить, скоро ли человек умрёт? В случае, если он относительно здоров, это сделать, конечно, сложно. Но если он находится уже в преклонном возрасте или тяжело болен, существуют определённые признаки, указывающие на то, что конец близок. Недавно специалисты из Академии медицинских наук провинции Гуандун (Китай) разработали методику, позволяющую оценить риск смерти человека по глазной сетчатке. Их выводы были опубликованы в British Journal of Ophthalmology.

Сосуды и возраст

Китайские учёные предположили, что состояние мелких сосудов глазного яблока может указывать и на то, в каком состоянии находится кровеносная система головного мозга пациента. Ведь если она не в порядке, то риск кончины довольно велик.

Обследование сосудов позволяло с точностью до трёх лет определить возраст человека. Но иногда разница в полученных данных оказывалась очень значительной, то есть сосуды были сильно изношены и соответствовали намного более старшему возрасту, чем тот, что стоял в документах человека. И, как выяснилось, такие люди часто через какое-то время умирали.

Однако речь шла только о преждевременных смертях. То есть, если человек был пожилым, не было смысла обследовать его по данной методике.

Сны и галлюцинации

Ранее различные группы исследователей выявили другие признаки близкой смерти. Например, незадолго до смерти человек становится более спокойным, ему начинают сниться сны про детство и людей, которых он когда-то знал, но которых уже нет на свете. Также многим снится, что они отправляются в дорогу.

Сотрудники больниц и домов престарелых рассказывают, что перед кончиной пациентов нередко посещают галлюцинации в виде маленьких детей, особенно в отделениях интенсивной терапии. Они бегают и шумят, иногда прямо в палате или комнате пациента, иногда где-то снаружи. Некоторые люди при этом обращаются к персоналу, спрашивая, кто эти ребятишки, которые играют и смеются. Порой они видят ребёнка, который просто стоит в углу.

Во всём виновата химия мозга?

Вот рассказ женщины, которая сильно болела и была близка к смерти, но осталась в живых:

"Несколько лет назад я тяжело заболела свиным гриппом, и у меня была приличная лихорадка. Мой муж и сын пошли в аптеку, чтобы получить лекарства по моему рецепту, а у меня в это время начались галлюцинации. Я видела, как маленькая девочка ходит по моей комнате и радостно болтает со мной. Я не помню, как она выглядела, но я начала нервничать и открыла глаза. Она исчезла, но я продолжала слышать её и чувствовать… После приёма лекарства я заснула, а потом её больше не было".

О подобных явлениях говорится и в медицинской литературе. Медики видят причину таких видений в том, что мозг пациента испытывает недостаток кислорода, либо в нём происходят нейрохимические изменения в связи с процессом умирания. Но почему люди в такой ситуации видят именно детей? На этот вопрос пока нет ответа.

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