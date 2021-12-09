Доказано, что незадолго до кончины или в момент клинической смерти людей могут посещать различные образы. Но если это просто галлюцинации, как считают некоторые специалисты, то почему же многие из них совпадают?
Недавно в издании American Journal of Hospice & Palliative Care были опубликованы результаты исследования, авторы которого считают, что большинство таких видений обусловлены перестройкой психики, направленной на то, чтобы переход "по ту сторону" оказался для человека максимально комфортным.
Группа исследователей из колледжа Демен, хосписа Буффало и агентства Центра хосписной и паллиативной помощи в течение полутора лет проводила ежедневные опросы 63 пациентов хосписа. То есть это были люди, с чьими недугами медицина уже не могла бороться и которым предстояло вскоре умереть.
В числе прочего их расспрашивали, являлись ли им какие-то запомнившиеся сны и видения, и просили подробно их описать. Некоторые из них оказались для пациентов наиболее эмоционально значимыми, лучше запоминались и зачастую неоднократно повторялись.
Эксперты смогли выделить несколько наиболее распространённых категорий таких образов и сновидений.
В большинстве случаев, однако, опрошенные отмечали, что обычно после таких видений испытывали чувство покоя и утешения.
Проведённый в 2013 и 2014 годах опрос среди медработников хосписов показал, что 89% из них считают: такие образы помогают людям мирно и безболезненно уйти из жизни.
Увы, один из авторов нынешнего исследования, доктор Кристофер В. Керр, утверждает, что мало кто из врачей придаёт значение предсмертным видениям пациентов. В большинстве случаев, говорит он, медики склонны списывать это на бред или влияние лекарств. А ведь "галлюцинации" могут иметь прямое отношение к психическому здоровью умирающего, и если ему внушать, что всё увиденное им чепуха и не имеет смысла, это может омрачить его последние дни, часы и минуты.
"Мы должны лечить пациента, а не только болезнь, — считает Пей С. Грант, директор по исследованиям в хосписе Буффало. — Важно общее качество жизни в конце жизни".
Доктор С. Грант и её коллеги рекомендуют врачам, работающим с такими пациентами, в том числе людьми, пережившими клиническую смерть, а также членам их семей, расспрашивать их о видениях, так как это своего рода психотерапия. Это помогает людям пересмотреть свою предыдущую жизнь, осмыслить прошлый опыт и примириться с будущей смертью, уверена исследовательница.
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