Шерон Стоун рассказала, что видела в момент клинической смерти

В 2001 году, в возрасте 43 лет, Шерон Стоун перенесла инсульт, после которого едва выжила. К счастью, врачам удалось её спасти. В эфире программы "Доброе утро, Британия" голливудская звезда призналась, что тогда даже пережила клиническую смерть.

"Когда это случилось со мной, у меня были все те вещи, о которых обычно говорят люди: свет в конце туннеля и ощущение, что я покинула тело. Казалось, что я вижу умерших людей. Это какое-то эфемерное чувство: у нас не было диалога как такового, но мы общались", — поделилась воспоминаниями актриса.

Шерон Стоун потребовалось несколько лет на восстановление.

Она хотела как можно быстрее вернуться к работе в кино, но режиссёры не спешили давать ей роли. Это привело к тому, что актриса впала в депрессию.

Стоун винила во всём свой возраст, но потом она поняла, замедлить процесс старения помогает правильный образ жизни.

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