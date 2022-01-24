Магическая сила заговора: в чём секрет

Вначале было слово… Словом можно убить и вылечить, вдохновить и опустить в пропасть депрессии. С древних времен во всех культурах были слова молитв, колыбельных, любви и проклятий, песни, вдохновляющие на подвиг и укрепляющие дух, песни скорби и успокоения. Одним точным словом можно прояснить сознание, а можно заболтать и ввести в транс. Слова остаются надолго в памяти. Иногда слово меняет всю жизнь. А иногда помогает пережить то, что дано пережить.

Всем известна история про японскую девочку Садако Сасаки (7 января 1943 — 25 октября 1955), облученную при атомной бомбардировке Хиросимы. По прогнозам врачей, жить ей оставалось не более года. 3 августа 1955 ее лучший друг Чизуко Хамамото принес ей листок золотистой бумаги и свернул из нее журавля, напомнив японское поверье о том, что желание человека, сложившего тысячу бумажных журавликов, исполнится.

Мечтая выздороветь, Садако один за другим складывала бумажных журавликов из любой бумаги, которую ей удавалось найти, и просила о мире на всей планете.

Уже много позже, в 1980-х, дети в пионерских лагерях складывали из бумаги белых журавлей и пели песню:

"Когда увижу солнышко?” — спросила у врача. А жизнь тянулась тоненько, как на ветру свеча. И врач ответил девочке: "Придет еще весна, И тысячу журавликов ты сделаешь сама"

Согласно легенде, девочка успела сделать только 644 журавлика, а остальных сложили ее друзья после смерти Садако (25 октября 1955 года). А песня стала своеобразной коллективной молитвой о мире или даже можно сказать заговором против войны. О силе заговора рассказала читателям Pravda. Ru эзотерик, травник Екатерина Сазонова.

Заговор: что это такое?

Когда нам или нашим детям плохо и больно, мы интуитивно повторяем разные слова, если все серьёзно — это слова молитвы, если надо успокоить и унять боль и обиду, то всем знакомо ещё от мам и бабушек: "У сороки боли, у вороны боли, у нашего Сашуни — камешком зарости” — и ведь помогает.

"Так что же такое заговор? Сила не в самом слове. Кто-то скажет — и будет "пусто", а кто-то "перевернёт мир". Через слово мы можем передавать энергию, просьбу, намерение. Поэтому вопреки расхожему мнению, что достаточно найти "работающий" заговор, повторить указанное количество раз и все обязательно сработает, это далеко не всегда так. Может и сработает, если результат для вас очень важен и вы эмоционально вовлечены в ситуацию (я наблюдала, когда молодые девчонки, далёкие от всего этого, успокаивающие своего ребёнка в критических моментах жизни, технически "магически" грамотно проговаривали нужные слова, интуитивно почувствовав КАК надо). Поэтому реально работающими часто являются и самопридуманные заговоры-молитвы, созданные человеком спонтанно от всей силы своей души. Либо заговоры будут работать у тех кто умеет работать с энергетикой в силу какого-либо практического опыта. При этом очень важно для результата, по моим наблюдениям, искреннее желание практика помочь", — отмечает Екатерина Сазонова.

Откуда берётся сила в заговоре?

Это либо привлечение близкого Вам эгрегора (многие заговоры построены на упоминании религиозных святых),

либо привлечение сил природы (мы, как её дети, черпаем силы в ней),

либо личная сила заговаривающего (поэтому очень эффективны заговоры матери для ребёнка, нет внутреннего сопротивления отдаче энергии, и это также ответ на вопрос, почему так часто "выгорают" целители).

Заговором можно снять/облегчить боль (от "заговорить — заболтать — отвлечь — заморозить" острое или хроническое состояние).

При состояниях, не нуждающихся в дальнейшем лечении, но острых и болезненных (ушибах, ссадинах), либо при невозможности быстрого получения медицинской помощи будут эффективны самые простые заговоры, пусть "детские", из того, что есть на уме: "У сороки боли…". Вы должны знать их наизусть, в такой момент вам будет не до зачитывания сканов в телефоне.

Запомните также молитву-скоропомощницу на все критические случаи жизни. Её читать может как сам человек, испытывающий боль или попавший в беду, так и любой другой желающий помочь:

Ангел попечитель, Ангел сохранитель. Ангел, заступись, перед Господом помолись О моей душе (или о душе страдающего), о моем злосчастье. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Читаются заговоры на здоровье 3 раза, вкруговую (без паузы), как бы закручивая словом воронку энергии вокруг объекта воздействия. Если ошиблись в произношении, не прерываясь продолжайте дальше, увеличивая на один раз количество прочтений.

При затяжных ситуациях, когда мы можем выбирать время, место, у нас есть возможность для подготовки и настроя, следует для повышения эффективности соблюдать дополнительно следующие принципы:

заговоры на избавление читаются на убывающую луну;

заговоры на здоровье на растущую.

Очень хорошо совмещать чтение любых заговоров и работу с огнём (свечами), водой (баня, омовения), землёй, воздухом. Сила стихий усиливает ваше намерение.

Например, простой, но эффективный заговор для преодоления затяжных заболеваний с использованием силы стихии воздуха:

На убывающую луну выйдите на улицу, встаньте лицом к ветру и скажите:

Отпускаю тебя, моя беда, туда, Где для ветра буйного ворота. Ты, хвороба, с меня сойди И на буйный ветер пойди. Лети к ветреным воротам, Жить, быть тебе там в высоком дому, В высоком терему. Тебе в ветровом доме жить, А мне, (имя), без тебя жить — не тужить. Ключ. Замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь.

Если перевести в термины медицины, заговоры — это поддерживающая терапия и анестезия, поэтому помогайте себе словом, но ищите и лечите причины болезней.

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