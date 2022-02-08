EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Жизнь можно изменить с помощью гипноза

Непознанное » Человек

Слово "гипноз" у большинства людей ассоциируется с внушением. На самом деле это всего лишь изменённое состояние сознания, которое может наступить даже тогда, когда мы смотрим телевизор, сидим за компьютером, сосредоточены на какой-то задаче…

Жизнь можно изменить с помощью гипноза

В последнее время появился термин "гипнокоучинг". Это метод, позволяющий в кратчайшие сроки выбрать наилучшее решение для достижения желаемого результата. О нём Pravda.Ru рассказала известный гипнолог Юлия Че.

"Симптомы" гипноза

Специалист выделяет следующие признаки гипнотического состояния:

  1. снижение уровня критического осмысления окружающей реальности;
  2. высокая концентрация внимания на одной мысли или объекте;
  3. активизация воображения, образные представления вместо сенсорных ощущений;
  4. изменения в работе отделов головного мозга.

"Гипноз влияет на области мозга, ответственные за рациональное мышление, контроль над телом и осознание совершаемых действий, — объяснила Юлия Че. — Многочисленные исследования показали, что при изменённом состоянии мозга можно воздействовать на установки человека, менять его убеждения".

Эффект "озарения"

Многие люди хотят достичь каких-то определённых целей — например, в работе, карьере, бизнесе, творчестве. Но у них это не всегда получается. Вроде бы человек всё делает правильно, прикладывает усилия, а результата ноль. В этом случае как раз и способны помочь гипнопрактики.

"Наш мозг помнит всё, но человек не способен держать в фокусе всё то, что помнит его разум, — пояснила Юлия Че. — Гипнотическое состояние способствует высокой концентрации мышления на поиске решения задачи. И проблема решается быстрее".

Приведём простой пример. Многие журналисты рассказывают, что во время работы над статьями им порой трудно отыскать нужную концепцию изложения материала. Они могут долго заниматься поисками информации, доводов в пользу своей идеи, но всё безуспешно. Однако стоит только лечь спать, и наутро структура и нужные слова вдруг откуда-то появляются в голове. Как мы знаем, точно так же происходили и творческие озарения у многих известных личностей.

Перейти на новые рельсы

Что же такое гипнокоучинг? В основе этого направления лежит метод знаменитого Милтона Эриксона. Специалист погружает человека в трансовое состояние и задаёт ему наводящие вопросы для поиска проблемных точек в психоэмоциональных процессах. В этом же состоянии возможно заменить существующие негативные установки на позитивные.

Как проходят такие сеансы? С помощью определённых фраз специалист поможет вам расслабиться, отпустить посторонние мысли и сконцентрироваться на поиске причин проблемы и наилучшего решения для заданного вами запроса.

Гипноз помогает убрать те триггеры в мышлении, которые подталкивают человека на знакомый и заведомо проигрышный путь. Он как рельсы, по которым мозг едет на автомате. Именно это и приводит к повторяющимся снова и снова негативным ситуациям. Гипноз же предлагает сойти с этого поезда, пройти пять минут пешком, и за это время построить себе новую автомагистраль — с новыми решениями, которые мозг будет также с удовольствием выполнять, направляя человека по пути успеха без ограничений и преград.

Предположим, вы мечтаете о повышении по службе, но руководство всё время обходит вас стороной. Сеансы гипнокоучинга помогут понять, что вам следует поискать другую работу, где вы быстро "вырастете", а не ждать у моря погоды в вашей нынешней конторе. До этого же вам просто в голову не приходило, что можно поменять работу и ситуация изменится к лучшему.

"Изменяя способ мыслей и способ действия, человек формирует новую личность, нового себя, и для этой новой личности незамедлительно создаётся новая реальность с новым результатом", — заключила Юлия Че.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

О психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Редактор: Елена Тимошкина
Темы
Новости
Ани Лорак снова предстала перед публикой без нижнего белья
Миро о реакции украинцев на прокат фигуристки РФ: "Угадаете, кто не встал?"
Олимпиада, 9 февраля: Россия останется без лыж и биатлона. Медалей не ждать?
УЕФА расследует хамские выкрики на матче ЧЕ по футзалу между Россией и Украиной
Посол России объяснил, почему Германия не поставляет оружие на Украину
Малышева объяснила, как выбрать вакцину от COVID-19
В Бангладеш умерли пятеро строивших АЭС россиян
В Минздраве объяснили, сколько нужно антител для QR-кода
Галкин показал изысканные кушанья семейного меню
Адвокат оценил слова Виктории Бони о "белом порошке" для Собчак
Популярное
Здоровье
Врач Шаповаленко рассказала, как отличить "омикрон" от ОРВИ

Вирус COVID-19 опасен тем, что он бесконечно мутирует. Можно ли самостоятельно отличить новый штамм коронавируса "омикрон" от обычного ОРВИ? Об этом рассказала врач Татьяна Шаповаленко.

Врач Шаповаленко рассказала, как отличить "омикрон" от ОРВИ
На Украине неожиданно вступились за Путина во время "допроса" о возможной войне
Мир. Новости мира
На Украине неожиданно вступились за Путина во время "допроса" о возможной войне
Мир. Новости мира
Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских
Бывший СССР
Писатель Исабеков назвал причину следующего восстания в Казахстане
Ирина Шлионская Жизнь можно изменить с помощью гипноза Ирина Шлионская Любовь Степушова Стол Путина против стола Зеленского: когда размер имеет значение Любовь Степушова Юрий Носовский Проблемы прихожан и батюшки: жалеть нельзя говорить Юрий Носовский
Политика. Новости и аналитика
Политолог Баширов подвёл итог переговоров в Москве и Вашингтоне: хороший сигнал
Здоровье
Биолог Баранова объяснила, в чём заключается скрытая опасность "омикрона"
Генерал ВСУ рассказал, как Киев обманывает военнослужащих
Мир. Новости мира
Генерал ВСУ рассказал, как Киев обманывает военнослужащих
Последние материалы
Жизнь можно изменить с помощью гипноза
Ани Лорак снова предстала перед публикой без нижнего белья
Миро о реакции украинцев на прокат фигуристки РФ: "Угадаете, кто не встал?"
Олимпиада, 9 февраля: Россия останется без лыж и биатлона. Медалей не ждать?
УЕФА расследует хамские выкрики на матче ЧЕ по футзалу между Россией и Украиной
Посол России объяснил, почему Германия не поставляет оружие на Украину
Малышева объяснила, как выбрать вакцину от COVID-19
В Бангладеш умерли пятеро строивших АЭС россиян
Стол Путина против стола Зеленского: когда размер имеет значение
Проблемы прихожан и батюшки: жалеть нельзя говорить
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников