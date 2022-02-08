Жизнь можно изменить с помощью гипноза

Слово "гипноз" у большинства людей ассоциируется с внушением. На самом деле это всего лишь изменённое состояние сознания, которое может наступить даже тогда, когда мы смотрим телевизор, сидим за компьютером, сосредоточены на какой-то задаче…

В последнее время появился термин "гипнокоучинг". Это метод, позволяющий в кратчайшие сроки выбрать наилучшее решение для достижения желаемого результата. О нём Pravda.Ru рассказала известный гипнолог Юлия Че.

"Симптомы" гипноза

Специалист выделяет следующие признаки гипнотического состояния:

снижение уровня критического осмысления окружающей реальности; высокая концентрация внимания на одной мысли или объекте; активизация воображения, образные представления вместо сенсорных ощущений; изменения в работе отделов головного мозга.

"Гипноз влияет на области мозга, ответственные за рациональное мышление, контроль над телом и осознание совершаемых действий, — объяснила Юлия Че. — Многочисленные исследования показали, что при изменённом состоянии мозга можно воздействовать на установки человека, менять его убеждения".

Эффект "озарения"

Многие люди хотят достичь каких-то определённых целей — например, в работе, карьере, бизнесе, творчестве. Но у них это не всегда получается. Вроде бы человек всё делает правильно, прикладывает усилия, а результата ноль. В этом случае как раз и способны помочь гипнопрактики.

"Наш мозг помнит всё, но человек не способен держать в фокусе всё то, что помнит его разум, — пояснила Юлия Че. — Гипнотическое состояние способствует высокой концентрации мышления на поиске решения задачи. И проблема решается быстрее".

Приведём простой пример. Многие журналисты рассказывают, что во время работы над статьями им порой трудно отыскать нужную концепцию изложения материала. Они могут долго заниматься поисками информации, доводов в пользу своей идеи, но всё безуспешно. Однако стоит только лечь спать, и наутро структура и нужные слова вдруг откуда-то появляются в голове. Как мы знаем, точно так же происходили и творческие озарения у многих известных личностей.

Перейти на новые рельсы

Что же такое гипнокоучинг? В основе этого направления лежит метод знаменитого Милтона Эриксона. Специалист погружает человека в трансовое состояние и задаёт ему наводящие вопросы для поиска проблемных точек в психоэмоциональных процессах. В этом же состоянии возможно заменить существующие негативные установки на позитивные.

Как проходят такие сеансы? С помощью определённых фраз специалист поможет вам расслабиться, отпустить посторонние мысли и сконцентрироваться на поиске причин проблемы и наилучшего решения для заданного вами запроса.

Гипноз помогает убрать те триггеры в мышлении, которые подталкивают человека на знакомый и заведомо проигрышный путь. Он как рельсы, по которым мозг едет на автомате. Именно это и приводит к повторяющимся снова и снова негативным ситуациям. Гипноз же предлагает сойти с этого поезда, пройти пять минут пешком, и за это время построить себе новую автомагистраль — с новыми решениями, которые мозг будет также с удовольствием выполнять, направляя человека по пути успеха без ограничений и преград.

Предположим, вы мечтаете о повышении по службе, но руководство всё время обходит вас стороной. Сеансы гипнокоучинга помогут понять, что вам следует поискать другую работу, где вы быстро "вырастете", а не ждать у моря погоды в вашей нынешней конторе. До этого же вам просто в голову не приходило, что можно поменять работу и ситуация изменится к лучшему.

"Изменяя способ мыслей и способ действия, человек формирует новую личность, нового себя, и для этой новой личности незамедлительно создаётся новая реальность с новым результатом", — заключила Юлия Че.

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