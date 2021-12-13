Люди могут терять память по непонятным причинам

Специалисты считают, что именно воспоминания об опыте предыдущей жизни делают нас полноценными личностями. Но иногда у людей начинаются проблемы с памятью. Амнезия может наступить, например, после травмы или перенесённой болезни. Однако есть и случаи, когда никаких внятных причин для этого не было. Воспоминания у человека просто стирались, и он ничего не помнил о том, как жил до этого.

Приключения плотника

В январе 1887 года бесследно исчез 61-летний житель Ковентри, штат Род-Айленд, США, по имени Ансель Борн. По профессии он был плотником и евангельским проповедником. Мужчина просто уехал из города, захватив с собой все сбережения. Впоследствии выяснилось, что он отправился в Норристаун, штат Пенсильвания, и открыл там магазин канцелярских товаров, назвавшись именем Альберта Дж. Брауна.

14 марта того же года мнимый Браун проснулся и осознал, что его зовут Ансель Борн и он плотник. Он ничего не помнил о своей "второй личности" и не верил, что прошло два месяца с момента его отъезда из Ковентри.

Этим случаем заинтересовались психолог Уильям Джеймс из Гарварда и Ричард Ходжсон из Общества психических исследований. Они подвергли Борна гипнозу и пришли к выводу, что в его мозгу обитают две личности, которые не подозревают друг о друге.

Жена рыбака

В 1985 году точно так же пропала Джоди Робертс, репортёр газеты News Tribune, живущая в Такоме, штат Вашингтон. Примерно в это же время в торговом центре, расположенном в Колорадо, была найдена загадочная женщина, которая не помнила ни своего имени, ни каким образом она очутилась там, где её нашли. Четыре месяца незнакомка провела в клинике. Поскольку её близких так и не смогли отыскать, ей дали имя Джейн Ди. В конце концов она смогла начать новую жизнь и в 1989 году даже вышла замуж. Муж Джейн был родом с Аляски, из рыбацкой деревни на побережье острова Бараноф. Там они и обосновались. За время брака женщина произвела на свет четверых детей и основала компанию по веб-дизайну.

В 1997 году кто-то из знакомых Джоди Робертс случайно встретил на Аляске Джейн Ди и понял, что перед ним пропавшая журналистка, только на двенадцать лет старше! Ей организовали встречу с родственниками, и все они опознали её, хотя сама Джоди (или Джейн) никого из них вспомнить так и не смогла. Через какое-то время она так же внезапно исчезла из своего дома на Аляске, несмотря на то, что там оставалась её семья. И больше её никто никогда не встречал.

Жертва стресса

9 апреля 2011 года 33-летняя Эмбер Гервек уехала на машине из своего дома в Джексоне, штат Мичиган, оставив четверых детей. Назад она так и не вернулась. Позднее её автомобиль обнаружили примерно в 30 милях от дома её родителей в штате Джорджия. В замок зажигания были вставлены ключи, в бардачке лежало водительское удостоверение Эмбер.

Женщина недавно пережила развод, но она вроде бы находилась в нормальном состоянии, и ничто не указывало на то, что с ней что-то не в порядке.

Месяц спустя в полицейский участок Джолиета, штат Иллинойс, расположенный в 600 милях от места, где нашли машину Гервек, явилась неизвестная женщина. Она поведала, что не помнит своего имени и что с ней происходило раньше. Впоследствии отдельные фрагменты памяти к ней вернулись. Было установлено, что это пропавшая Эмбер Гервек.

Женщина полагала, что амнезия возникла у неё в результате нападения. Ей смутно помнилось, что она ехала в машине с каким-то человеком и он что-то говорил ей. При этом у Эмбер не было зафиксировано никаких физических травм, следов насилия, в её крови не были обнаружены алкоголь или наркотические вещества. Врачи в итоге решили, что причиной амнезии, скорее всего, стал всё же запоздалый стресс после развода.

Профессор психиатрии и поведенческих наук Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса, доктор Джейсон Брандт, делает такой вывод о людях, внезапно теряющих память:

"Это расстройства поведения. Сам их мозг здоров, но его "программирование" просто испортилось… Это своего рода психологический побег. Я не имею в виду, что это осознанное решение, но очень часто это делается неосознанно. Это такой способ психики вырваться из невыносимой ситуации".

Брандт уверен, что если человек будет получать правильное лечение, то память может восстановиться.

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