Сергей Сухинов: "Челябинский метеорит принёс нам послание"

Челябинский метеорит — одна из последних загадок, подкинутая землянам из Космоса. Над её разгадкой бьются и учёные, и уфологи, и писатели — фантасты. На сегодняшний день только один человек утверждает, что разгадал тайны Челябинского метеорита — писатель-фантаст, который, является по совместительству ещё и учёным — кандидатом технических наук, Сергей Сухинов.

О своей теории происхождения рухнувшего на Челябинск "гостя из космоса" он рассказал ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру. Для тех, кто еще не знаком с творчеством Сергея Сухинова и его взаимоотношениями с "братьями по разуму" из созвездия Орион:

фантаст много лет исследует проявления в земной жизни присутствия "людей" — пришельцев с Ориона;

он называет их плазмоидами;

согласно теории Сухинова, плазмоиды когда-то создали человеческую цивилизацию, а теперь её всячески опекают. И очень хотят быть услышанными людьми.

Читайте начало интервью:

Челябинский метеорит — это часть огромного проекта "внеземные цивилизации"

— Я нашёл обломки одного инопланетного зонда. Каменного — не железного, как это чаще бывает — зонда. Он пролежал в земле, наверное, десятки тысяч лет. Тем не менее, не развалился и не поржавел.

Есть еще обломки двух, как минимум, каменных зондов. Один обломок — чёрный камень — находится в Каабе. Это святыня мусульман. На хадж они приходят в Мекку, чтобы увидеть его.

Я на нём нашёл рисунки точно такие же, как на моём обломке: орионцы, Пояс Ориона, петля Ориона. Второй обломок зонда упал в Тибете. Третий — у меня. А вот Челябинский метеорит, как я установил, из этой же серии — орионовских каменных зондов. В них встроено огромное количество рисунков, элементов электронных схем и т. д.

Как я установил? Я открыл фотографии Челябинского метеорита. Что меня заинтересовало в нём? Наверное, вы видели кадры видеорегистратора автомобиля — их широко растиражировали сразу после падения метеорита.

Там видно, что, когда он падал, в него врезался какой-то цилиндрический объект типа ракеты. Он его разбил, поэтому на Землю упал не сам огромный зонд, а его части.

Челябинский или Чебаркульский метеорит, упавший в озеро — это только малая часть, того, что должно было рухнуть на Землю.

Это меня заинтересовало. Особенно в свете того, что учёные не захотели этот факт обсуждать.

"Что-то тут не то"

Наверное, нечто подобное было и с Тунгусским метеоритом, который тоже кто-то сбил. Я изучал фотографии Челябинского метеорита. Их очень много сделал директор музея. Все снимки отличного качества.

И что мы на них видим? Вот он лежит в стеклянной пирамиде. Как вы знаете, в декабре прошлого или позапрошлого года эта пирамида вдруг поднялась на 10 см, что удивило весь мир:

Сам по себе стеклянный и очень тяжёлый купол, можно сказать, поднялся и провисел в воздухе некоторое время, потом его пришлось спускать. Никто не мог объяснить причину такой странной левитации.

Когда я всё это услышал, я понял, что здесь что-то не то, потому что обломки моего подмосковного метеорита не мёртвые, они живые. Есть такое понятие "фракталы".

Фрактал — когда полный и целый объект функционирует, но его части тоже способны функционировать.

Вот наши обломки летательных аппаратов на это не способны. Они мёртвые. А вот обломки моего метеорита выбрасывают лучи. Они пускают плазмоиды, которые производят разные интересные вещи.

Я подумал: а вдруг и Челябинский метеорит выпустил подобные лучи? Я их назвал гравитационными. Я общался с физиками в Дубне, они не могли сказать, что это за вид излучений. Он неизвестен науке, потому что он мощный и оказывает физическое воздействие на предметы, при этом он их не пробивает насквозь, а выдавливает некоторые знаки. Видимо, такое давление способны оказывать эти лучи на какие-то тела.

Мой обломок весил 8 кг, который выбросил эти лучи, а этот — около 500 кг. Представьте, какие лучи он может выбросить, если ему зачем-то это понадобилось.

"Метеорит хочет что-то сказать"

Он решил о себе напомнить, потому что поначалу Челябинский метеорит был, конечно, сенсацией, о нём говорили во всем мире. А потом о нём стали потихоньку забывать. Он хранится в музее. Хранится — ну, и ради Бога.

А я считаю, что это очень важный объект для науки, который надо изучать по-другому. Там же масса знаков (их и на фото видно отчётливо): рисунки людей, знаки Пояса Ориона и т. д. — они там есть в изобилии.

Там недавно новые значки появились — прямо внутри стеклянного купола: изображения человечков на длинных тонких ножках — очень напоминают роботов из "Звёздных войн".

Кто их нарисовал? Я задал вопрос директору челябинского музея, он ответить мне на этот вопрос не смог. Как будто это не они сделали эти фотографии. Что получается? Что Челябинский метеорит живёт, он как фрактал работает. Он живёт, он функционирует, он пытается о себе напомнить.

Но никто его изучать серьёзно не хочет, или боятся это сделать. По крайней мере, челябинские астрофизики сказали:

"Это обычный метеорит. Нечего его смотреть".

А есть зачем его смотреть. Если изучить как следует Челябинский метеорит, я думаю, наука сделает огромный шаг вперёд. Кроме того, что он создан не природой, а орионцами, нашими братьями по разуму. Это послание от них.

— А это дрон или это управляемый корабль? Что это могло быть по вашему мнению?

— Это зонд, разведывательный зонд. Какой смысл был в этом зонде? Надо было орионцам, которые живут уже не только на Орионе, но и на Сириусе. Может, для связи. Или иной какой-то цели.

Поймите, Земля сейчас — как посредник. У нас они построили когда-то самую первую базу. Все эти загадочные Атлантиды, Гипербореи и прочие таинственные древние цивилизации, похоже, существовали.

Это были базы, которые построили орионцы на Земле, может быть, миллионы лет назад. Потом связь с землёй на долгое время прекратилась — порядка 50 тысяч или больше лет назад были посланы к Земле такие разведывательные зонды, чтобы установить, осталось ли ещё человечество на Земле.

Увиденное орионцев вряд ли обрадовало

Люди одичали к этому моменту, превратились в кроманьонцев и т. д. Орионцы прилетели на Землю и стали теми самыми Богами, о которых рассказывают легенды и мифы практически всех древних народов Земли. Больше всего у шумеров, египтян, китайцев, у индийцев об этом рассказано. И они начали поднимать нашу цивилизацию. Я нашёл огромное количество доказательств, как они нам помогали.

Я нашёл аналоги египетских иероглифов — более 100 — на своих камнях. Они нам подарили китайские иероглифы, они нам подарили латинские буквы и т. д.

Сами египтяне говорили: "Мы не изобретали иероглифы. Нам подарили их Боги".

Челябинский метеорит может дать в этом отношении огромную информацию. Но для этого учёным надо проявить смелость. Этой смелости пока не видно. А ведь сейчас так удачно складываются обстоятельства: в России находятся обломки 2-х инопланетных зондов. Один упал в ближнем Подмосковье и сейчас находится у меня; второй упал в Челябинске.

Насчёт Тунгусского метеорита у меня тоже есть большие сомнения, потому что мне кажется это тоже была попытка разбудить человечество и заставить его посмотреть на звёзды.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Ольга Лебедева