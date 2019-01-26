У Третьего рейха была "Колдовская зондеркоманда"

Третьему рейху требовались разные специалисты. Палачи и пушечное мясо, ученые-инженеры и диверсанты. Мистики не составили исключения. Одна из структур 7-го управления РСХА, занимавшаяся мировоззренческими исследованиями и пропагандистским оправданием террора, называлась "Колдовской зондеркомандой". Ее задачей было — изучение процессов над ведьмами.

По одной из версий, документы 11-18 веков изучались с оккультными целями, по другой — для досконального изучения средневековых методов дознания и пыток. Истинные причины оказались тривиальнее и прозаичнее. Библиотека "особого проекта — колдунья" (Hexen-Sonderauftrag, H-Sonderauftrag) насчитывает более 140 тысяч книг и архивных документов, собранных в замке графа Хаугвитца (Haugwitz), который был конфискован летом 1943 года РСХА, Главным управлением имперской безопасности. Сокращенное название "особой команды" H-Sonderkommando (Hexenforschung) происходит от немецкого слова Hexe - колдунья, ведьма, чародейка. Этим дорогостоящим проектом занимались на протяжении почти десяти лет: с 11 сентября 1935 по январь 1944 года.

Известно, что рейхсфюрер СС и шеф германской полиции Генрих Гиммлер (Heinrich Himmler) всегда проявлял искренний интерес ко всему мистическому и связанному с оккультизмом. Весной 1939 года глава службы безопасности СС, по поручению Гиммлера, направил своему подчиненному секретную директиву, которая предписывала отыскать в родословной рейхсфюрера СС ведьм и колдуний. В его семье из уст в уста передавали легенду о сожженной на костре женщине их рода. Вскоре на стол Гиммлера лег архивный документ, из которого явствовало, что 4 апреля 1629 года была сожжена как ведьма некая Маргарет Гимблер из Маркайсхайма (Markeisheim).

Гиммлер зачастую отдавал нелепые приказы людям с академическим образованием, которым нужно было и выполнить приказ, и сохранить свое лицо перед научным сообществом. Но в случае с "колдовским проектом" дело было поручено не только яйцеголовым мужам науки, но расторопным и практичным парням из идеологического 7-го управления РСХА.

Руководство проектом было возложено на бригадефюрера СС Франца Альфреда Зикса (Franz Alfred Six). Этот молодой нацистский функционер-интеллектуал (к моменту образования РСХА ему было чуть больше 30 лет) никогда не занимался работой по изучению процессов над ведьмами, но в качестве руководителя сначала 2-го, а затем 7-го управления РСХА направлял своим сотрудникам распоряжения и директивы. Кстати, Зикс сумел "отличиться" на Восточном фронте. Летом 1941 года тогда еще штандартенфюрер СС Альфред Зикс, командир зондеркоманды СД "Москва" в составе айнзацгруппы Б, принимал участие в массовых расстрелах евреев в СССР. Впрочем, суд над военными преступниками не приговорил его к казни, и Зикс дожил до 1975 года.

"Колдовская картотека", или Hexenkartothek, Генриха Гиммлера до сих пор вызывает противоречивые суждения историков. Одни видят в ней массу ошибок, сделанных в свое время людьми с высшим образованием, но которые небрежно отнеслись к порученному им делу. Другие настаивают на том, что сотрудники спецотдела проявили удивительную проницательность при расшифровке старинных документов. Часть критиков обратила внимание на пропагандистский характер собранного в картотеке материала. Отмечалось, что сотрудники проекта были разочарованы малым количеством жертв репрессий и особенно недостаточно суровыми приговорами ведьмам и колдунам.

Непосредственно процессами над ведьмами занимался отдел по "изучению народа и его сущности". Никакой мистики в духе проповедуемых средневековыми инквизиторами или авторами знаменитого трактата "Молот ведьм" тут и в помине не было. Исследователей не интересовали ни тонкости взаимоотношений колдуний с Сатаной, ни способы их передвижения на шабаши, ни признаки, по которым можно без труда вычислить ведьму. Упор был сделан на противостоянии Церкви и немецкого народа, на "христианское влияние" на германскую культуру. Исходя из теоретического посыла "виновности церкви" в преследовании ведьм, делался вывод о негативном влиянии христианства на язычников-германцев. Изучению подлежала не только средневековая "охота на ведьм", но и, в частности, "влияние христианства на немецких солдат в годы мировой войны (воззвания, проповеди и т. д.) или "еврейская идея Мессии в христианском воплощении и ее напластования на германскую идею о вожде".

"Колдовской проект" понадобился нацистам вовсе не для мистических целей или для изучения пыточного арсенала. Перед сотрудниками стояли вполне практические задачи идеологического свойства. Не так давно историки Третьего рейха обнаружили документы, которые свидетельствуют, что идеологи национал-социалистического государства пытались показать враждебность христианской церкви всему истинно немецкому. Собранного в "колдовской картотеке" материала вполне хватило бы на написание популярных книжек или печатных статей о геноциде германской расы, чтобы подогнать историческую действительность под собственные политические цели.