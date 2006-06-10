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Автор Олег Артюков

История заблуждений: 100 лет назад героин добавляли в сиропы для детей

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Времена меняются, а вместе с ними меняются и наши представления о многих вещах. Наркотики не стали исключением. Психотропные препараты сегодня у многих людей напрямую ассоциируются со словом "запрет". Однако раньше все было совсем по-другому. В конце XIX — начале XX вв. большинство ныне запрещенных наркотических веществ были широко доступны. Настойку опиума люди пили, как сейчас пиво еще в середине XVIII века, а морфин, кокаин и героин сразу после своего открытия считались удивительными целебными препаратами.

История заблуждений: 100 лет назад героин добавляли в сиропы для детей

В середине и в конце XIX века многие производители пищевой продукции с гордостью заявляли о том, что она содержит кокаин и опиум. Однако уже в начале XX века проблемы с бытовым употреблением этих наркотических веществ стали очевидными — многие люди не могли себе представить жизнь без них. Поэтому производителям пришлось отказаться от добавления наркотиков в свою продукцию. Однако и тогда наркотические препараты по-прежнему широко использовались в производстве болеутоляющих средств. Например, даже в середине XX века бензедриновые ингаляторы продавались без рецепта врача.

Продукция, содержавшая кокаин

Продукты, в которых содержался кокаин, можно условно разделить на три группы:

  • препараты для местной анестезии (порошок от зубной боли);
  • препараты от простуды, облегчающие головную боль и кашель;
  • так называемые медицинские вина, использовавшиеся как средство от многих болезней и не только.

До 1906 года, когда был введен запрет на добавление в продукты питания наркотических препаратов, самым известным напитком, содержащим кокаин, была кока-кола. Однако даже после введения запрета компания отказалась поменять свое название. Сегодня же ее представители отказываются комментировать использование листьев коки в своей продукции.

Кокаин — это очень хорошее средство местной анестезии. Люди еще давно заметили за ним эти качества и стали использовать его как обезболивающее. Сегодня такие препараты, как лидокаин и новокаин, сделанные на основе кокаина широко используются в медицине, однако они не имеют побочных эффектов, вызывающих изменения настроения.

В начале XIX века широкое распространение получили кокаиновые капли от зубной боли. Многие родители покупали их для своих детей, у которых начинали резаться коренные зубы. Однако мало кто тогда обращал внимание на то, что после применения этих капель у детей сильно меняется настроение.

Ребенок
 

В начале XIX века также очень популярны были кокаиновые леденцы, хорошо смягчавшие боль в горле. Они стали незаменимыми "помощниками" певцов, лекторов и ораторов, заставляя их голосовые связки работать на все сто.

Многие компании того времени, занимавшиеся производством алкогольной продукции, бились не на жизнь, а на смерть за то, кто из них займет первое место на рынке кокаиновых вин. Самым популярным кокаиновым вином считалось "Вин Мариани". В начале XIX века рекламой этого "божественного" напитка были увешаны все западные рестораны и бары. Сегодня коллекционеры готовы отдать кругленькую сумму за бутылочку такого вина.

Продукция, содержавшая опиум

Продукты с добавлением опиума по своему количеству и продажам нисколько не уступали продуктам, содержащим кокаин. Так, например, опиумная настойка широко использовалась в бытовых целях на протяжении двух веков.

В начале XIX века, когда не было еще изобретено лекарственных средств, способных облегчить страдания от таких болезней, как холера, малярия и дизентерия, на помощь приходил опиум. Опиум тогда был одним из наиболее распространенных обезболивающих препаратов.

В начале 19 века компания "МакКормик" процветала. В то время она была чуть ли не единственной, производившей обезболивающие препараты. На самом деле препарат был всего один и состоял он из смеси алкоголя и опиума, однако покупателей, которых, как правило, мучили сильные боли, это нисколько не смущало. Они были готовы отдать любые деньги, лишь бы обрести покой.

Курение
 

Однако самым популярным способом употребления опиума было его курение. Одни курили опиум в медицинских целях, другие для получения удовольствия. Курение опиума было разрешено и сам наркотик был доступен всем, поэтому даже многие студенты для того, чтобы снять стресс перед экзаменами, нередко обращались к этому психотропному средству.

Продукция, содержавшая героин

Сегодня, когда героин был объявлен чумой двадцатого века, никто не мог бы даже подумать, что совсем недавно использовали как средство от кашля. Так, например, нью-йоркская компания "Мартин Смит Кампани" прославилась своим препаратом, который получил название гликогероин. По заявлению представителей компании, этот препарат был не только хорошим обезболивающим, но также помогал при астме, пневмонии и других заболеваниях.

Продукция, содержавшая амфетамины

Амфетамины, как и все вышеупомянутые наркотические средства, широко использовались в качестве обезболивающего. Ими "лечили" всё, начиная от головной боли и заканчивая астмой. Они приносили страдальцам временное облегчение, однако позднее боль снова обрушивалась на несчастных, заставляя их принимать очередную дозу наркотика.

Еще совсем недавно, в 50-х годах прошлого века бензедриновые ингаляторы, созданные на основе амфетаминов, бесплатно раздавались пассажирам в самолетах для того, чтобы снизить дискомфорт во время взлета и посадки. Аналитики подсчитали, что если бы продажу этих ингаляторов не запретили, то через семь лет компания, производившая их, могла бы обойти по объемам продаж самую известную сеть ресторанов быстрого питания " МакДональдс".

По материалам исследований Buffalo University подготовил Александр Тимошик

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Как работают наркотики? — Научпок
Редактор: Ольга Алексеева
Темы дети история наркотики
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