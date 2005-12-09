Характер человека можно определить по тому, как он чихает

Рано или поздно каждый из нас начинает чихать. Причин для этого множество: от насморка до аллергии. Однако что мы знаем о чихании?

Например, когда мы чихаем, не прикрываясь носовым платком, то из нашего носа наружу вырывается более 100 000 бактерий. Однако до недавнего времени никто и не подозревал, что манера чихания у каждого разная, и что она является ярким проявлением внутренней индивидуальности.

К такому выводу пришли американские ученые во главе с профессором психологии Патти Вуд. Они выделили четыре основных типа чихающих, основываясь на манере их чиха и психологических особенностях.

Энтузиаст — чихает громко, с душой

Обычно это харизматическая личность, оказывающая влияние на окружающих. У такого человека много интересных идей, и он может воодушевить других на их воплощение в жизнь. Он открыт для новых людей и возможностей. Хороший собеседник.

Педант — чихает скрытно и тихо

Лучше стерпит, чем заденет кого-либо своим чихом. Для такого человека важнее всего отношения с окружающими. Всячески старается избежать конфликтов. Терпимый, спокойный, иногда зависимый от окружающих. Хороший слушатель и помощник.

Мыслитель — чихает умеренно, с чувством собственного достоинства

В лучшем случае прикрывает рот платком или рукой. Как правило, это человек рассудительный. Всегда обдумывает свое следующее высказывание. Замечает ошибки других.

Это человек широких взглядов, у которого на все есть свое мнение. Однако его он выражает крайне редко. Любит читать книги, которые заставляют задуматься. Всю работу выполняет самостоятельно. Отдыхает обычно дома, наслаждаясь одиночеством.

Одиночка — чихает быстро и зычно. Без промедления

Это, как правило, человек решительный и быстрый, требующий от окружающих того же. Не имеет привычки полагаться на других. Лидер. Хороший руководитель. Не любит, когда его используют.

В следующий раз, когда вы увидите, как кто-то чихает, присмотритесь, может быть, у вас с этим человеком есть много общего…

Источник: Contracostatimes. com

Перевод Александр Тимошик

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