Рано или поздно каждый из нас начинает чихать. Причин для этого множество: от насморка до аллергии. Однако что мы знаем о чихании?
Например, когда мы чихаем, не прикрываясь носовым платком, то из нашего носа наружу вырывается более 100 000 бактерий. Однако до недавнего времени никто и не подозревал, что манера чихания у каждого разная, и что она является ярким проявлением внутренней индивидуальности.
К такому выводу пришли американские ученые во главе с профессором психологии Патти Вуд. Они выделили четыре основных типа чихающих, основываясь на манере их чиха и психологических особенностях.
Обычно это харизматическая личность, оказывающая влияние на окружающих. У такого человека много интересных идей, и он может воодушевить других на их воплощение в жизнь. Он открыт для новых людей и возможностей. Хороший собеседник.
Лучше стерпит, чем заденет кого-либо своим чихом. Для такого человека важнее всего отношения с окружающими. Всячески старается избежать конфликтов. Терпимый, спокойный, иногда зависимый от окружающих. Хороший слушатель и помощник.
В лучшем случае прикрывает рот платком или рукой. Как правило, это человек рассудительный. Всегда обдумывает свое следующее высказывание. Замечает ошибки других.
Это человек широких взглядов, у которого на все есть свое мнение. Однако его он выражает крайне редко. Любит читать книги, которые заставляют задуматься. Всю работу выполняет самостоятельно. Отдыхает обычно дома, наслаждаясь одиночеством.
Это, как правило, человек решительный и быстрый, требующий от окружающих того же. Не имеет привычки полагаться на других. Лидер. Хороший руководитель. Не любит, когда его используют.
В следующий раз, когда вы увидите, как кто-то чихает, присмотритесь, может быть, у вас с этим человеком есть много общего…
Источник: Contracostatimes. com
Перевод Александр Тимошик
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