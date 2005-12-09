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Автор Олег Артюков

Характер человека можно определить по тому, как он чихает

Интересные Новости

Рано или поздно каждый из нас начинает чихать. Причин для этого множество: от насморка до аллергии. Однако что мы знаем о чихании?

Характер человека можно определить по тому, как он чихает

Например, когда мы чихаем, не прикрываясь носовым платком, то из нашего носа наружу вырывается более 100 000 бактерий. Однако до недавнего времени никто и не подозревал, что манера чихания у каждого разная, и что она является ярким проявлением внутренней индивидуальности.

К такому выводу пришли американские ученые во главе с профессором психологии Патти Вуд. Они выделили четыре основных типа чихающих, основываясь на манере их чиха и психологических особенностях.

Энтузиаст — чихает громко, с душой

Обычно это харизматическая личность, оказывающая влияние на окружающих. У такого человека много интересных идей, и он может воодушевить других на их воплощение в жизнь. Он открыт для новых людей и возможностей. Хороший собеседник.

Педант — чихает скрытно и тихо

Лучше стерпит, чем заденет кого-либо своим чихом. Для такого человека важнее всего отношения с окружающими. Всячески старается избежать конфликтов. Терпимый, спокойный, иногда зависимый от окружающих. Хороший слушатель и помощник.

Мыслитель — чихает умеренно, с чувством собственного достоинства

В лучшем случае прикрывает рот платком или рукой. Как правило, это человек рассудительный. Всегда обдумывает свое следующее высказывание. Замечает ошибки других.

Это человек широких взглядов, у которого на все есть свое мнение. Однако его он выражает крайне редко. Любит читать книги, которые заставляют задуматься. Всю работу выполняет самостоятельно. Отдыхает обычно дома, наслаждаясь одиночеством.

Одиночка — чихает быстро и зычно. Без промедления

Это, как правило, человек решительный и быстрый, требующий от окружающих того же. Не имеет привычки полагаться на других. Лидер. Хороший руководитель. Не любит, когда его используют.

В следующий раз, когда вы увидите, как кто-то чихает, присмотритесь, может быть, у вас с этим человеком есть много общего…

Источник: Contracostatimes. com

Перевод Александр Тимошик

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Как чихают разные животные
Редактор: Ольга Алексеева
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