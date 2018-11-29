Взрослые игры детских Стрельцов - Гороскоп дня

Об отличной интуиции, острословии, обаянии, убедительности и умении добиваться отличного результата рожденных 30 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Нам нравятся люди, которые смело говорят нам, что думают, при условии, что они думают так же, как мы", — в этой формуле жизни рожденного сегодня американского писателя Марка Твена (фото) заключена, наверное, основная суть всех рожденных сегодня героев. Поговорим об этой формуле подробнее.

Стрельцы, рожденные 30 ноября, инстинктивно чувствуют, когда и как лучше атаковать то, что мешает им добиться своей цели. Они не приемлют спешку, поэтому их подход обычно продуман, рассчитан и эффективен. Рожденные в этот день обладают отличной интуицией и знают, как застать врасплох тех, кто мешает им или противодействует их начинаниям. Противники, оппоненты и соперники этих людей, поразмыслив, могут понять, что причиной их поражения является тщательная и кропотливая подготовительная работа, проделанная рожденными 30 ноября.

По данным опроса, проведенного в 2002 году вещательной компанией BBC, рожденный сегодня британский политический деятель Уинстон Черчилль (фото) был назван величайшим британцем в истории. По признанию биографов и современников Черчилля, главным его психологическим оружием в жизни, в работе и особенно в переговорах была сигара, заменявшая ему в общении и нож, и стрелу, и рапиру. Он выкуривал до десяти штук сигар в день, притом что к сигаретам относился с презрением. Даже ограничения на публичное курение, имевшие место на светских и официальных приемах, не распространялось на него. Черчилль курил до глубокой старости, не обращая внимания на рекомендации врачей. "Отнимите у меня сигару — я объявлю вам войну"- так защищал Черчилль право на пользование своим главным оружием.

Формула небес Черчилля созвучна с формулой многих Стрельцов дня сегодняшнего, и он сам замечательно выразил ее в единственной фразе: "У тебя есть враги? Хорошо. Значит, в своей жизни ты что-то когда-то отстаивал". Не ограничиваясь государственной и политической деятельностью, Черчилль в течение жизни был офицером в британской армии, историком, писателем и художником. Черчилль стал единственным премьер-министром Великобритании, удостоенным Нобелевской премии в области литературы.

Успешно совмещал в себе сан священника и дарование писателя пришедший сегодня в мир английский философ и общественный деятель Джонатан Свифт (фото). Свой главный след в истории литературы Свифт оставил своей тетралогией "Путешествие Гулливера", в которой остроумно высмеял человеческие и общественные пороки. Книга Свифта стала одной из классических и наиболее читаемых во многих странах мира, а также десятки раз экранизировалась. Для яркого Стрельца Джонатана Свифта мораль всегда стояла в начале списка человеческих ценностей. Нравственного прогресса он не видел — скорее наоборот, отмечал деградацию, а к научному прогрессу он относился скептически и ясно показывал это в "Путешествиях Гулливера".

"Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом", — делился с человечеством своими наблюдениями герой дня сегодняшнего Марк Твен. В лучших традициях формулы своих звездных собратьев Стрельцов, помимо литературной деятельности, Марк Твен вел активную общественную работу. Его творчество охватывает множество жанров — юмор, сатиру, философскую фантастику, публицистику и другие. И во всех этих жанрах он неизменно занимает позицию гуманиста и демократа. Прекрасен Марк Твен и своими легендарными романами про Тома Сойера и Гекльберри Финна.

Как и Уинстон Черчилль, Марк Твен был заядлым курильщиком трубки и сигар и вошел в историю своим знаменитым советом, как избавиться от вредной привычки: "Бросить курить очень легко. Я сам бросал раз сто".

О Стрельцах, рожденных сегодня, можно многое узнать, просто наблюдая их за работой. Определяя стратегию или тактику, разрабатывая концепцию или добиваясь чьего-либо расположения, люди, чей день рождения — 30 ноября, раз за разом мысленно проигрывают различные сценарии, чтобы быть готовыми к любой неожиданности. После начальной подготовки они определяют время и место встречи, выбирая их с большой осторожностью, как правило, с полного согласия жертвы. И вот, наконец, они готовы к броску. Их одежда, речь, продолжительность встречи — все продумано с величайшим искусством. Как следствие, обычно очень трудно ответить им отказом.

Однако им следует научиться признавать, переживать и принимать собственные поражения, поскольку, как бы они ни были убедительны, не все поддаются их чарам. Люди, чей день рождения — 30 ноября, умеют добиваться максимального результата, используя имеющиеся в их распоряжении средства.

Рожденный сегодня лауреат Нобелевской премии по физике шведский изобретатель Нильс Густав Дален оставил после себя технологию освещения в маяках и буях, которые и по сей день используются в мировом судоходстве. Испытывая маяки, Дален ослеп в результате взрыва газа в 1912 году. Несмотря на слепоту герой дня оставался во главе своей компании до 1937 года.

Ученый проводил исследования по химии ацетилена с целью получения очень яркого света, разработал методы безопасного хранения газа и, кроме того, сконструировал специальный клапан, способный включать маяки и буи вечером и выключать утром. Это позволило экономить большие средства на обслуживание маяков, особенно на длинном морском побережье Швеции.

Основателем экспериментальной акустики остался в истории рожденный сегодня немецкий изобретатель Эрнст Хладни. Одно из самых известных достижений Хладни состоит в исследовании разных способов вибрации на механической поверхности. Хладни, управляя смычком вдоль края пластины, покрытой песком, заметил, как изменяется ее форма. Пластина была наклонена, пока она не достигла резонанса и песок сформировал определенную форму. В XX веке вместо смычка стали использовать громкоговоритель с электронным генератором сигнала под пластиной, чтобы достигнуть более точной приспосабливаемой чистоты. Сегодня методы этой техники используются в проектировании и изготовлении акустических инструментов, таких как скрипка, гитара и виолончель.

Большинство людей, родившихся 30 ноября, обладают отличным чувством юмора и умеют говорить о серьезных вещах в непринужденной форме (всегда с улыбкой). Обычно их юмор еле уловим, однако он без труда может перерасти в громогласный гомерический хохот до хрипоты. Благодаря своим мимическим способностям рожденные в этот день способны облечь сатиру в такую непревзойденную форму, что другие могут даже не заметить их ухмылки или почти не заметить.

Прекрасным комедийным актером остался в памяти миллионов зрителей рожденный сегодня советский актер Вячеслав Невинный (фото). Обладая эксцентричным даром, своеобразным обаянием "большого и непосредственного человека" и внося в жизнь запоминающиеся юмористические ноты, Невинный в большей мере тяготел к социальной комедии, сочетающей глубокую драматическую основу с философским лиризмом, иронией и сатирическим гротеском.

Сатирический гротеск — это, наверное, главная связующая нить всех героев дня сегодняшнего. Им пронизаны высказывания Уинстона Черчилля, Джонатана Свифта и, конечно же, Марка Твена.

Несмотря на внешнюю любезность рожденные 30 ноября могут занять круговую оборону, если на них нападут. Невероятно обидчивые, они не терпят насмешек в свой адрес. При лобовой атаке они наносят разящий удар. Из-за разрушающей склонности выжидать удобный момент им нельзя накапливать в себе отрицательные эмоции. В характере этих людей часто присутствует много детского, поэтому их могут растрогать простые, безыскусные вещи. И действительно, стойко сопротивляясь любым угрозам в свой адрес, они тем не менее не могут отказать открытости и чистосердечию.

Об этой детской особенности своей Формулы небес прекрасно сказал герой дня актер Вячеслав Невинный: "Для детей надо писать так же хорошо, как и для взрослых, только лучше. А играть? Для меня детская реакция всегда чище и простодушнее. Если детям нравится, я спокоен, значит, роль удалась".

На фото: Вячеслав Невинный

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