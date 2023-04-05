На днях Плутон сменил свой астрологический знак с Козерога на Водолея. Как это повлияет на нашу жизнь; правда ли, что в апреле-мае определится вектор развития событий во всём мире на ближайшие 20 лет; почему всем людям рекомендуется до конца весны быть как можно более миролюбивыми, рассказала астролог Лилия Любимова.
— Лилия, может ли астрономическое явление вызвать на Земле социальные катастрофы или природные бедствия?
— Считается, что если крупные кометы пролетают близко к Земле и заметны на небе невооружённым глазом, то это предвещает начало войны. Хотя нет чётких данных о связи между полётом кометы и началом войны. Такие данные есть только о гробнице Тамерлана: было строгое предупреждение, что гробницу нельзя открывать, иначе это развяжет великую войну. Напомню, что гробницу Тамерлана вскрыли как раз перед Великой Отечественной войной.
— Лилия, есть прогнозы на основе ваших астрологических наблюдений о том, что ждёт Россию и мир в ближайшее время?
— Все астрологи сейчас замерли в ожидании. Произошло очень важное событие. Планета Солнечной системы Плутон отвечает за коллективные, большие энергии. Это символ царя Аида, владыки подземного мира, которому очень близки темы:
Так вот, Плутон на днях сменил знак. Он перешёл из знака Козерога в знак Водолея. Это случается раз в 20 лет.
Такие переходы оказывают большое влияние на мир в целом. Следовательно, в апреле-мае мы увидим пролог событий на ближайшие 20 лет.
Поэтому я всем рекомендую внимательно следить за всеми конфликтами, в то числе мелкими, локальными. Например, в Израиле сейчас споры о судебной реформе. Во Франции недовольства.
В ближайшие два месяца очень важно по-человечески успокоиться, быть более мягкими, терпимыми.
— Иначе нас ждут потрясения?
— Да. Потому что в этот период формируется некая закладка в связи с определёнными планетарными циклами того, что будет происходить глобально в масштабе планеты Земля на долгий период времени.
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