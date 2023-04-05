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Антон Бакетов

Астролог: апрель-май определит события в мире на 20 лет вперёд

2:21
Гороскопы

На днях Плутон сменил свой астрологический знак с Козерога на Водолея. Как это повлияет на нашу жизнь; правда ли, что в апреле-мае определится вектор развития событий во всём мире на ближайшие 20 лет; почему всем людям рекомендуется до конца весны быть как можно более миролюбивыми, рассказала астролог Лилия Любимова.

Астролог: апрель-май определит события в мире на 20 лет вперёд

— Лилия, может ли астрономическое явление вызвать на Земле социальные катастрофы или природные бедствия?

— Считается, что если крупные кометы пролетают близко к Земле и заметны на небе невооружённым глазом, то это предвещает начало войны. Хотя нет чётких данных о связи между полётом кометы и началом войны. Такие данные есть только о гробнице Тамерлана: было строгое предупреждение, что гробницу нельзя открывать, иначе это развяжет великую войну. Напомню, что гробницу Тамерлана вскрыли как раз перед Великой Отечественной войной.

— Лилия, есть прогнозы на основе ваших астрологических наблюдений о том, что ждёт Россию и мир в ближайшее время?

— Все астрологи сейчас замерли в ожидании. Произошло очень важное событие. Планета Солнечной системы Плутон отвечает за коллективные, большие энергии. Это символ царя Аида, владыки подземного мира, которому очень близки темы:

  • смерти,
  • огромных энергий.

Так вот, Плутон на днях сменил знак. Он перешёл из знака Козерога в знак Водолея. Это случается раз в 20 лет.

Такие переходы оказывают большое влияние на мир в целом. Следовательно, в апреле-мае мы увидим пролог событий на ближайшие 20 лет.

Поэтому я всем рекомендую внимательно следить за всеми конфликтами, в то числе мелкими, локальными. Например, в Израиле сейчас споры о судебной реформе. Во Франции недовольства.

В ближайшие два месяца очень важно по-человечески успокоиться, быть более мягкими, терпимыми.

— Иначе нас ждут потрясения?

— Да. Потому что в этот период формируется некая закладка в связи с определёнными планетарными циклами того, что будет происходить глобально в масштабе планеты Земля на долгий период времени.

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Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы война космос гороскоп астрология
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