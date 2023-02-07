"Пророк" Нострадамус грамотно работал с французскими королями

К определённому возрасту человек подходит с мыслью: "А почему я не генерал или не президент. Где тот кирпичик, о который я споткнулся за десятки лет". Для этого есть гадалки, астрологи. А не знать свой знак зодиака сегодня просто неприлично.

В советское время пахарь мог стать академиком, а сын токаря — маршалом. А вот советские певцы и артисты предпочитали устраивать своих отпрысков в "дипломаты". Сегодня — наоборот. Сыну дипломата светит только работа в МИД, генеральскому сыну или дочери уже при рождении вешают полковничьи погоны. Какое время, такие и погоны. А также и будущее. И даже, если вы по знаку зодиака и "Рыба", то это созвездие вряд ли найдёте на небе. Вероятно, в школе с астрономией у вас были конфликты.

Прежде, чем приниматься за лечение, изучите гороскоп своего пациента

Чтобы внести ясность в вашу судьбу, есть проверенные столетиями гадалки и астрологи, которые за бюджетную сумму сделают нужный вам гороскоп. Понятно, что будущее сегодня в роли слесаря вам не определят (не популярно, и за это мало платят), но пост мэра, пусть даже и в Сибири, вы получите. Хоть и виртуально. Не получится, значит плохо работали над своим будущим?

Сегодня экстрасенсов и предсказателей в России, наверное, больше, чем токарей и слесарей. Сантехники и дворники уже перешли в касту небожителей. По крайней мере, на уровне Москвы.

Чаще всего, вы услышите и прочитаете у наших астрологов кучу комплиментов в сторону пророчеств Нострадамуса. Это интересно, увлекательно и занимательно. Как шпионский роман. Тем более, французского фармацевта, алхимика, астролога и прорицателя Нострадамуса чаще пиарят, как пророка всяческих катаклизмов. Их он и оформил в четверостишия — катрены.

Сегодня "исследователи", трактующие его катрены, считают, что 2023 год (теперь можно причислить сюда и 2024) принесёт немало бед и катаклизмов всему миру. В предсказаниях алхимика говорится про сильный ураган в Европе, мощное землетрясение в Азии, наводнения. И о войнах, конечно.

Уже давно наши предки считали необходимостью составить гороскоп для своих молодых отпрысков. Тогда так было принято. И даже в XX веке люди строят иллюзии о реальной значимости тех предсказаний, в которые верили правители того времени.

Мемуаристы прошлого отмечали, что гороскоп играл важную роль в терапии: прежде, чем приниматься за лечение, врачи изучали гороскоп своего пациента. Замечу, не карту больного. Все ваши болячки от "Стрельцов", "Дев" или "Рыб".

Главное — клиент должен психически быть подготовлен к разным видам пророчеств. Не все же обходят чёрную кошку. А я, имея дома чёрного кота, просто не смог бы выйти из своей комнаты, если нервишки пошаливают. А если вам гадают на картах? Всегда можно подтвердить, что именно эта чёрная дама перешла дорогу, а червонный валет — сволочь в роли начальника на работе.

Мне больше нравится выражение "казённый дом". В годы СССР это могли быть и вытрезвитель, и армия, и поездка "на картошку". А вы говорите, гороскоп.

За годы или ишак сдохнет, или эмир помрёт — никто не проверит

Общественное мнение всегда было падко до всякого рода предсказаний и пророчеств. Составление гороскопов будущих могущественных людей этого мира было обычной практикой. Оно было средством управления и пропаганды. Правда, пользуясь услугами астрологов, власти пристально следили за ними. Думаю, речь идёт о спецслужбах. А зная, сколько сегодня составителей гороскопов, любая спецслужба просто утонет в их предсказаниях.

Ориентиры с общими тезисами "вас ждут непростые времена" или "бойтесь сегодня знакомств" можно было прочитать ещё на папирусах Древнего Египта тысячи лет назад.

Обратимся снова к нашему дорогому Мишелю де Нотр-Дам, который, согласно обычаю XVI века, принял латинское имя Нострадамус. Именно ему в 1553 году приказали явиться во французский замок Блуа. Надо было делать гороскоп для молодых принцев. Да и для принцессы — "королевы Марго", которая уже при жизни получила весьма нелестные эпитеты. Нравственность подкачала.

Заключение Нострадамуса, данное королеве Екатерине Медичи, было таково: "все четверо" сыновей Генриха II будут носить корону. Правда, Франциск, герцог Алансонский, а потом Анжуйский, так никогда и не станет королём. А другие мерли, как мухи. Ловкий лжец, астролог не скупился на короны, а его предсказание, по которому дети Франции однажды все станут королями, сулило славу, но кроме неё и заботы. Но нас всегда тянет только к славе.

Как говорил великий Ходжа Насреддин, обучая ишака азбуке: кто проверит, что будет через десять лет? Или ишак сдохнет, или эмир помрёт. Никто не проверит. Я всегда буду прав.