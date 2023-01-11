Астролог: СВО к весне 2024 года уйдёт в синусоиду, чтобы завершиться

Ушедший 2022 год принёс много волнений и тревог людям во всём мире. Что ждёт Россию в наступившем 2023 году, следует ли ожидать окончания спецоперации на Украине, какие даты принесут нам новые волнения, а также о том, что необычного сделает президент России Владимир Путин осенью 2023 года, рассказала астролог Светлана Драган.

— Светлана, что ждёт Россию и весь мир в 2023 году?

— В 2023 году очень потребуется терпимость, особенно летом и осенью. Весной будет разделение мира, уход многих государственных лидеров по всему миру.

Мы должны услышать друг друга, объединиться. Пока мы только пытаемся понять, что Россия против концепции западного мира. Россия никогда не была агрессором, мы просто не хотим играть по правилам Запада. Но мы и сами заражены, отсюда эта двойственность, неоднозначность внутренних процессов.

— Уже ушёл Кудрин. Наверное, скоро уйдёт директор Центробанка и другие чиновники?

— Уйдёт весь ключевой олигархат. Сторонники Запада всё-таки попытаются прогнуть Россию под западную модель. Людей это будет возмущать. До марта мы находимся ещё в прежнем фарватере и пытаемся решить задачи прежними способами.

Но с конца марта и в апреле начнёт рушиться старый мир, и это будет сопровождаться проявлениями агрессии, особенно в других странах.

— Будет конфликт в США или в Европе? Или там придут новые политики?

— Везде будет по-разному. Народное недовольство, экстремальные ситуации. Будет попытка настолько жёстко внедрить технологии, своё видение, отнестись к человечеству определённым образом, что будет очень большой массовый конфликт. Будут катастрофы:

космические,

техногенные,

природные.

Высокий уровень напряжения и попытки завести нас в неправильном направлении вызовут нетерпимость. Откроются вещи, которые невозможно пережить. Уровень обмана и критичность ситуации в районе 20 апреля приведут к вспышке "мы хотим новой жизни", к агрессии.

На фоне проблем Запада мы немного выдохнули, у нас появился потенциал, хотя и неоднозначный, потому что рост евро и доллара зимой и весной очевиден. Мы не можем оставаться в прежней финансовой системе. Появятся идеи, много энтузиазма и ощущение, что к весне мы усиливаемся. Это будет фальстарт, но это важный момент, когда мы понимаем, что можем, хотим и должны, у нас есть идеи, и мы можем их продвигать.

Июль усилит эту турбулентность, будет неспокойно везде. Недовольство требует конструктивных и стратегических решений, а не импульсивных и агрессивных.

Сломаются подпорки старой власти. Потеря вертикали власти создаст движения, в том числе революционные, в Европе и США, да и мы можем впасть в это состояние и перестать понимать, что происходит. Но история требует перемен.

В России июль, август, сентябрь для президента очень тревожные и опасные. Всё будет хорошо, но в какой-то момент покажется, что он принимает странные решения: это будет своего рода игра, он знает зачем. Потом все это поймут.

Президент России и его волевые посылы будут меняться. Тем более, что весной (март, апрель, май) я вижу первую попытку сменить команду на самых высоких уровнях власти. Но это только первый шаг, вряд ли он достигнет реальных результатов. Будет очень сложная осень: ощущение, что нас обманули один раз, второй раз.

— Это касается мирных переговоров? Думаю, что СВО мы закончим гораздо раньше.

— СВО мы не закончим — она продлится до весны 2024-го. Но в апреле-мае 2023-го действия, связанные с Украиной, начнут угасать. Очень большие неприятности ждут руководство Украины и саму страну, тем более, что не все свои обещания Запад выполнит: он тоже слабеет. Странные метаморфозы происходят в НАТО, там сменится руководство. Да, они всё равно попытаются нас напрячь, особенно осенью.

Но СВО к весне 2024 года уходит в синусоиду, чтобы завершиться.