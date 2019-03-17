Рыбы, рожденные 18 марта, чувствуют время не так, как все

О слабостях, особом чувстве времени и балансе между действием и бездействием рожденных 18 марта под знаком зодиака Рыбы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.
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О формуле тотальной перезагрузки, на которую способны герои дня сегодняшнего, 18 марта, поговорим подробнее.
Тема периодических перезагрузок нередко выступает на первый план в жизни тех, кто родился 18 марта, принимая различные формы, но в основном она касается внутреннего самосовершенствования. Самые удачливые из них способны совершить полный круг изменения системы ценностей. Люди, чей день рождения — 18 марта, — натуры слабохарактерные и имеют тенденцию бесконечно повторяться и все время придерживаться какого-то абсолютно недосягаемого образца, что, к сожалению, не позволяет им продвигаться и расти как личность.
Рожденные 18 марта зачастую привлекают к себе других людей, проявляя явные способности лидера, интуицию.
Они настойчиво пытаются воплотить свои мечты в реальность. Хотя иногда может показаться, что они готовы отступить от ранее декларированных принципов, рожденные в этот день редко изменяют свои планы, предпочитая до конца воплощать в жизнь тщательно разработанные проекты.
В 1912 году Зигмунд Фрейд разорвал отношения с героем дня сегодняшнего, 18 марта, Вильгельмом Штекелем в связи с тем, что последний ставил под сомнение значение Эдипова комплекса и страха кастрации в качестве отправной точки большинства неврозов. Одной из краеугольных идей Штекеля была скрытая гомосексуальность всех людей. В 1920 году он выпустил ставшее классическим исследование об онанизме, где доказал его благотворность в отношении половой разрядки. Для обозначения влечения к смерти Штекель первым использовал греческое слово "танатос". Финальное преобразование собственной жизни герой дня совершил в Лондоне, покончив с собой путем передозировки аспирина.
1 января 1898 года Дизель открыл собственный завод по производству дизельных двигателей. Первый корабль с дизельным двигателем был построен в 1903 году. В 1908 году был построен первый грузовой автомобиль и первый локомотив на дизельном двигателе. Первый легковой автомобиль с дизельным двигателем "Мерседес-Бенц-260 D" появился уже после смерти Дизеля в 1936 году.
Рудольф Дизель не был хорошим бизнесменом, и мировой финансовый кризис 1913 года привел его к полному банкротству. В том же году Дизель утопился в море, спрыгнув с корабля, идущего из Антверпена в Лондон, который был оснащен новым дизельным двигателем.
определяющие слова рожденных сегодня людей, которые обычно имеют хорошо обрисованные представления о своей судьбе.
Рожденные 18 марта имеют особое чувство времени, когда они подстраиваются под мелодию кайрос (время, наиболее подходящее для того, чтобы что-нибудь сделать) и хронос (время, когда надо все прекращать).
Люди, чей день рождения — 18 марта, могут демонстрировать величайшее терпение, когда ждут удобного случая, чтобы проявить себя. Менее просвещенные личности, родившиеся в этот день, встречая трудности на своем пути, иногда впадают в прострацию, теряя способность двигаться дальше, — и тогда терпение становится извинением за бездействие. Таким образом, баланс между действием и бездействием становится весьма существенным для этих людей.
Почти каждый российский монарх, боясь точности предсказаний монаха Авеля, заключал его за решетку, где он в совокупности провел более 20 лет. Закончил герой дня свою жизнь затворником в мужском монастыре в Суздале в 1841 году. Все предсказания монаха до середины XX века сбылись с необыкновенной точностью.
Герой дня 18 марта стал единственным президентом США, занимавшим свой пост два срока с перерывом и, соответственно, получившим двойную нумерацию в списке президентов (22-й и 24-й США). В серии памятных монет достоинством в один доллар в 2012 году были выпущены две разные монеты с его изображениями. Гровер Кливленд остался в памяти современников своими эффективными экономическими реформами, а также фразой, которую время от времени неплохо бы было вспоминать многим лидерам современных государств: "Патриотизм не заменит здорового денежного обращения".
Рыбы, рожденные 18 марта, обычно сосредотачиваются на картине в целом. Мельчайшие детали и нюансы, как правило, не вызывают у них интерес.
Такое невнимание к подробностям способно сыграть роковую роль в их жизни. Кроме того, рожденные в этот день должны опасаться иметь дело с неопределенностью. Когда общество, семья или работа требуют от них чего-то особенного, они должны научиться выполнять эти требования без промедления.
Обладая дипломатичностью, рожденные 18 марта не только рассмотрят действительность под разным углом зрения, но и предложат пути для примирения двух конфликтующих сторон.
18 марта пришли и украсили наш мир:
В заключение рассказа о Формуле небес 18 марта процитируем Люка Бессона:
"Люди часто говорят, что в глубине души я ребенок. На самом деле, я думаю. У меня просто есть доступ к моему детству, я его очень хорошо помню. Все мы когда-то были детьми. И это качество нужно уважать".
Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:
Смотрите фото рожденных 18 марта под знаком зодиака Рыбы знаменитостей
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