Рыбы, рожденные 18 марта, чувствуют время не так, как все

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О слабостях, особом чувстве времени и балансе между действием и бездействием рожденных 18 марта под знаком зодиака Рыбы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

"Признак незрелости человека — то, что он хочет благородно умереть за правое дело, а признак зрелости — то, что он хочет смиренно жить ради правого дела", — такую формулу совершенствования человека предложил миру рожденный 18 марта один из пионеров психоанализа, изобретатель термина "парафилия" (сексология), австрийский психиатр Вильгельм Штекель.

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Вильгельм Штекель

О формуле тотальной перезагрузки, на которую способны герои дня сегодняшнего, 18 марта, поговорим подробнее.

Тема периодических перезагрузок нередко выступает на первый план в жизни тех, кто родился 18 марта, принимая различные формы, но в основном она касается внутреннего самосовершенствования. Самые удачливые из них способны совершить полный круг изменения системы ценностей. Люди, чей день рождения — 18 марта, — натуры слабохарактерные и имеют тенденцию бесконечно повторяться и все время придерживаться какого-то абсолютно недосягаемого образца, что, к сожалению, не позволяет им продвигаться и расти как личность.

Рожденные 18 марта зачастую привлекают к себе других людей, проявляя явные способности лидера, интуицию.

Они настойчиво пытаются воплотить свои мечты в реальность. Хотя иногда может показаться, что они готовы отступить от ранее декларированных принципов, рожденные в этот день редко изменяют свои планы, предпочитая до конца воплощать в жизнь тщательно разработанные проекты.

В 1912 году Зигмунд Фрейд разорвал отношения с героем дня сегодняшнего, 18 марта, Вильгельмом Штекелем в связи с тем, что последний ставил под сомнение значение Эдипова комплекса и страха кастрации в качестве отправной точки большинства неврозов. Одной из краеугольных идей Штекеля была скрытая гомосексуальность всех людей. В 1920 году он выпустил ставшее классическим исследование об онанизме, где доказал его благотворность в отношении половой разрядки. Для обозначения влечения к смерти Штекель первым использовал греческое слово "танатос". Финальное преобразование собственной жизни герой дня совершил в Лондоне, покончив с собой путем передозировки аспирина.

Рудольф Дизель

Покончить жизнь самоубийством стало осознанным решением для разработчика первого дизельного двигателя внутреннего сгорания, немецкого изобретателя Рудольфа Дизеля. Первый функционирующий двигатель был создан Дизелем в 1897 году. Мощность двигателя составляла 20 лошадиных сил при 172 оборотах в минуту. Это намного превосходило существующие тогда бензиновые двигатели Отто. Двигатель Дизеля сразу же нашел применение и был оценен во многих странах. Но у себя на родине в Германии герой дня не нашел признания и тяжело это переживал.

1 января 1898 года Дизель открыл собственный завод по производству дизельных двигателей. Первый корабль с дизельным двигателем был построен в 1903 году. В 1908 году был построен первый грузовой автомобиль и первый локомотив на дизельном двигателе. Первый легковой автомобиль с дизельным двигателем "Мерседес-Бенц-260 D" появился уже после смерти Дизеля в 1936 году.

Рудольф Дизель не был хорошим бизнесменом, и мировой финансовый кризис 1913 года привел его к полному банкротству. В том же году Дизель утопился в море, спрыгнув с корабля, идущего из Антверпена в Лондон, который был оснащен новым дизельным двигателем.

"Полный",

"доступный",

"простой" —

определяющие слова рожденных сегодня людей, которые обычно имеют хорошо обрисованные представления о своей судьбе.

Рожденные 18 марта имеют особое чувство времени, когда они подстраиваются под мелодию кайрос (время, наиболее подходящее для того, чтобы что-нибудь сделать) и хронос (время, когда надо все прекращать).

Люди, чей день рождения — 18 марта, могут демонстрировать величайшее терпение, когда ждут удобного случая, чтобы проявить себя. Менее просвещенные личности, родившиеся в этот день, встречая трудности на своем пути, иногда впадают в прострацию, теряя способность двигаться дальше, — и тогда терпение становится извинением за бездействие. Таким образом, баланс между действием и бездействием становится весьма существенным для этих людей.

Авель

Терпеливо и последовательно составлял свои предсказания пришедший 18 марта в мир "русский Нострадамус" православный монах Авель. Герой дня 18 марта предсказал ряд исторических событий второй половины XVIII века и последующих веков, в том числе точные даты и обстоятельства смерти самодержцев начиная с Екатерины II, а также свержение монархии в России, обе мировые войны и Гражданскую войну.

Почти каждый российский монарх, боясь точности предсказаний монаха Авеля, заключал его за решетку, где он в совокупности провел более 20 лет. Закончил герой дня свою жизнь затворником в мужском монастыре в Суздале в 1841 году. Все предсказания монаха до середины XX века сбылись с необыкновенной точностью.

Эдгар Кейси

Космический собрат монаха Авеля американский мистик Эдгар Кейси все свои предсказания делал в состоянии транса, напоминающего сон. За свои способности герой дня получил прозвище Спящий пророк. Кейси вошел в пространство Вселенной автором нескольких тысяч стенографически записанных ответов (названных "чтениями") на самые разнообразные вопросы, начиная от диагнозов и рецептов для больных и заканчивая информацией о причинах гибели цивилизаций.

Гровер Кливленд

"Что бы ты ни делал — говори правду", — такую формулу исповедовал в жизни рожденный 18 марта американский президент Гровер Кливленд.

Герой дня 18 марта стал единственным президентом США, занимавшим свой пост два срока с перерывом и, соответственно, получившим двойную нумерацию в списке президентов (22-й и 24-й США). В серии памятных монет достоинством в один доллар в 2012 году были выпущены две разные монеты с его изображениями. Гровер Кливленд остался в памяти современников своими эффективными экономическими реформами, а также фразой, которую время от времени неплохо бы было вспоминать многим лидерам современных государств: "Патриотизм не заменит здорового денежного обращения".

Рыбы, рожденные 18 марта, обычно сосредотачиваются на картине в целом. Мельчайшие детали и нюансы, как правило, не вызывают у них интерес.

Такое невнимание к подробностям способно сыграть роковую роль в их жизни. Кроме того, рожденные в этот день должны опасаться иметь дело с неопределенностью. Когда общество, семья или работа требуют от них чего-то особенного, они должны научиться выполнять эти требования без промедления.

Обладая дипломатичностью, рожденные 18 марта не только рассмотрят действительность под разным углом зрения, но и предложат пути для примирения двух конфликтующих сторон.

Рожденные 18 марта, украсившие наш мир

18 марта пришли и украсили наш мир:

выдающийся русский композитор, дирижер и педагог Николай Римский-Корсаков ;

; основатель английской школы физиологов, введший в обиход понятие гормон, английский ученый Эрнест Старлинг ;

; популярный британский политик, премьер-министр Невилл Чемберлен ;

; русский религиозный философ Николай Бердяев ;

; один из основателей школы гештальтпсихологии, немецкий психолог Курт Коффка ;

; американский писатель Джон Апдайк

и культовый французский кинорежиссер Люк Бессон.

В заключение рассказа о Формуле небес 18 марта процитируем Люка Бессона:

"Люди часто говорят, что в глубине души я ребенок. На самом деле, я думаю. У меня просто есть доступ к моему детству, я его очень хорошо помню. Все мы когда-то были детьми. И это качество нужно уважать".

Наиболее подходящий партнер для рожденных 18 марта

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 13, 21, 22, 26

Февраль: 2, 10, 29

Март: 11, 12, 13, 25, 27

Апрель: 1, 14, 22, 28

Май: 2, 7, 11, 30

Июнь: 9, 18, 19, 29

Июль: 6, 10, 12, 18, 19

Август: 6, 9, 19

Сентябрь: 2, 8, 10, 16, 25

Октябрь: 1, 9, 17, 18

Ноябрь: 13, 19, 26

Декабрь: 9, 15, 25, 27, 30

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