И среди Рыб бывают террористы - Гороскоп дня

О глубокой эмоциональности, сверхчувствительности, сентиментальности и темных сторонах рожденных 10 марта рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Выслушивай всех, в этом нет ничего позорного, но слушайся только самого себя и своей совести", — такова была формула управления огромной империей пришедшего 10 марта в мир российского императора Александра III.

О Формуле небес сегодняшнего дня, 10 марта, расскажем подробнее.

Рыбы, рожденные 10 марта, — глубоко эмоциональные натуры. Их путь к успеху часто довольно легок, но некоторые из них способны пренебречь карьерой в интересах личной жизни. Герои дня сверхчувствительны. Их легко ранить, они болезненно воспринимают отказы и мечтают о чем-то большем, нежели просто жить в мире с окружающими.

Однако многие из рожденных в десятый день марта выносят из детства эпизоды, травмирующие психику. Глубокие раны им могут нанести родители, особенно обладающие излишне волевым характером, случайные знакомые, воспитатели или же в целом чересчур жестокие условия общественной системы, с которыми им приходится сталкиваться очень рано. Желая защитить себя, люди, чей день рождения — 10 марта, могут уходить от суровой действительности в личный, не досягаемый для других эмоциональный мир и оставаться в нем, не имея ни малейшего желания выходить наружу.

Всю свою наполненную эмоциями, чувствами и переживаниями формулу детства и юности с успехом превратил в мир и созидание император Александр III. Во время его царствования Россия не вела ни одной войны. За поддержание мира монарх получил официальное прозвание Царь-Миротворец. Все 13 лет своего правления Александр III придерживался консервативно-охранительных взглядов и проводил политику контрреформ, а также русификации национальных окраин.

Будучи миротворцем по своей Формуле небес, Александр III при этом огромное внимание уделял содержанию и модернизации русской армии и флота. Его фраза по-прежнему актуальна и в современной России:

"Во всем свете у нас только два верных союзника — наша армия и флот. Все остальные при первой возможности сами ополчатся против нас". 15 Фото Гении дня (10.03): миротворцы

Своей миротворческой формулой жизни и реализации Александр III, по мнению некоторых историков-генетиков, также был обязан чудесному нраву и человеколюбию своей прабабушки по отцовской линии, немецкой принцессе Луизе Мекленбурской, которая также появилась на свет 10 марта.

Космическим собратом-миротворцем Александра III пришел 10 марта в мир император Священной Римской империи Фердинанд I. Герой дня проводил политику, направленную на укрепление внутриимперского мира, достижение компромисса между католиками и протестантами и на консолидацию имперских сил для борьбы с турецким натиском в Центральной Европе.

Обратную сторону миротворческой формулы принял в свою жизнь рожденный 10 марта основатель и первый эмир международной исламисткой террористической организации "Аль-Каида"*, террорист номер один в мире Усама бен Ладен. Одной из краеугольных идей Усамы бен Ладена была убежденность в том, что граждане вражеских стран, в том числе женщины и дети, — подходящие цели для атак джихадистов. Главный террорист был убежден, что внешняя политика США, направленная на их вмешательство в дела Ближнего Востока, заставляет мусульман страдать. Сам же он призывал американцев переходить в ислам и "отринуть безнравственные акты прелюбодеяния, гомосексуальности, пьянство, азартные игры и ростовщичество".

Рыбы, рожденные 10 марта, переживая взлеты и падения, обычно стремятся проникнуть в самую суть затронувших их событий. Большинство из них усердно культивируют в себе чувство сострадания к боли других людей. Самые отзывчивые из них не только демонстрируют симпатию и доброту по отношению к окружающим, но и готовы даже принести себя в жертву ради восстановления справедливости.

"Любовь — не только тайная внутренняя потребность в бесконечном. Она одновременно и священное наслаждение совместной близостью. Это не просто смешение, не переход от смертного к бессмертному, но также и полное единство того и другого", — такую пронзительную формулу любви описал в своих трудах один из главных теоретиков немецкого романтизма рожденный 10 марта немецкий философ Фридрих фон Шлегель.

Необыкновенно повезло детям героев дня сегодняшнего, 10 марта. Как родители, люди, чей день рождения — 10 марта, стремятся быть заботливыми и понимающими и ставят уважение к личности превыше всего.

В повседневной жизни герои дня, будучи чрезвычайно развитыми в эмоциональном плане, могут не до конца реализовать свои умственные или деловые способности. Следовательно, некоторые из них как бы застывают или застаиваются, не имея ни сильного желания, ни умения улучшать сложившиеся обстоятельства. Посему для менее одаренных людей дня сегодняшнего, 10 марта, такие качества, как инертность и пассивность, крайне нежелательны.

Рожденные 10 марта обнаруживают большую потребность в личной безопасности, предпочитая комфорт неустроенному бытию, что с возрастом становится более очевидным. Конечно, подробное исследование человеческих душ делает их более чувствительными, но они не должны уходить от принятия важнейших решений.

Чувственными, сентиментальными и необыкновенно трогательными индивидуумами наполнила Формула небес сегодняшний мир. Героями дня стали 10 марта: немецкий поэт и писатель Йозеф фон Эйхендорф, испанский писатель Педро Антонио де Аларкон, испанский скрипач и композитор Пабло де Сарасате, русский скульптор-передвижник Леонид Позен, советский композитор и пианист Александр Гольденвейзер, швейцарско-французский композитор Артюр Онеггер, джазовые музыканты американский трубач Бикс Байдербек и французский певец Борис Виан, легендарный советский композитор Александр Зацепин и одна из самых красивых актрис мирового кинематографа американка Шэрон Стоун.

Прекрасной формулой жизни красавицы-Рыбы Шэрон Стоун мы и закончим сегодня, 10 марта:

"В этой жизни не важно, как ты падаешь. Важно, как ты поднимаешься. На земле никогда не будет полного мира и спокойствия. Но они прекрасно могут существовать в твоей голове".

На фото: Шэрон Стоун

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* Организации, запрещенные в России.

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