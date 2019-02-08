Василий Чапаев и его звездные братья - Гороскоп дня

О неукротимой энергии, энтузиазме и жизнестойкости рожденных 9 февраля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

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"Не обманывайся мнимой безмятежностью небес: небо — хитрый лжесвидетель, предающий всех подряд", — с таким недоверием относился к своей Формуле небес пришедший сегодня в мир среднеазиатский тюркский поэт, философ суфийского направления Алишер Навои.

О Формуле небес рожденных 9 февраля подробнее.

Водолеи сегодняшнего дня — яркие личности, которые всегда оказываются в гуще событий и в то же время генерируют огромное количество энергии. В основном они действуют спонтанно и достаточно неожиданно, поэтому их задача — развивать в себе способность сдерживаться, когда это необходимо. Направлять свою энергию в определенное русло более полезно для них, чем позволять ей выплескиваться впустую. Тщательно контролируя свой энтузиазм, рожденные в этот день смогут избежать опасности сгореть или взорваться, испытывая на себе вредные влияния.

Не удалось в полной мере контролировать свой энтузиазм рожденному сегодня девятому президенту США Уильяму Генри Гаррисону. Гаррисон вступил в должность в возрасте 68 лет. Более пожилыми избранными на пост президента (на первый срок) были только 69-летний Водолей Рональд Рейган и 70-летний Близнец Дональд Трамп.

Гаррисон приехал на свою инагурацию верхом на лошади и произнес двухчасовую, самую длинную речь в американской истории, стоя на ветру без шляпы и пальто. Этот "водолейский понт" стал причиной тяжелейшего отита, от которого Гаррисон умер через месяц, став тем самым единственным президентом в истории США, который находился на этом посту такое непродолжительное время.

В конце XIX века рожденный сегодня Вильгельм Майбах совместно Готлибом Даймлером разработал легкий и быстрый двигатель внутреннего сгорания, пригодный для использования на земле, в воде или в воздушном пространстве. Данный силовой агрегат был установлен на первый в мире мотоцикл, моторную лодку, а в 1902 году на первый автомобиль Mercedes. Начиная с 1919 года компания Вильгельма Майбаха начала производить большие роскошные автомобили под торговой маркой Maybach. За свои инженерные достижения еще при жизни Вильгельм Майбах получил прозвище Король конструкторов.

Рожденный сегодня японский писатель Нацумэ Сосэки по праву считается одним из основоположников современной японской литературы. Его культовый роман "Ваш покорный слуга кот" отвечает на многие мировоззренческие и философские вопросы.

Нацуме Сосэки размышляет: "Тот момент, когда человек обнаруживает собственное безобразие, есть самый благодатный момент в его жизни. Никто не заслуживает большего уважения, чем дурак, осознавший, что он глуп. Перед ним должны склонить головы все великие люди. Он сам будет презирать себя и смеяться над собой, в то время как остальные станут оказывать ему почести".

"Люди, которые со всем согласны, — не лучшие граждане", — утверждал герой сегодняшнего дня театральный бунтарь, русский режиссер и педагог Всеволод Мейерхольд. Он вошел в историю сценического искусства теоретиком и практиком театрального гротеска и создателем актерской системы, получившей название "биомеханика". Этот термин был введен режиссером для описания системы упражнений, направленных на развитие физической подготовленности тела актера к немедленному выполнению данного ему актерского задания.

Свою формулу несогласия Мейерхольду удавалось воплощать в жизнь до 1939 года, в первую очередь благодаря своему могущественному покровителю и единомышленнику Константину Станиславскому. После смерти последнего Мейерхольд был признан врагом народа и расстрелян в 1940 году. В 1955 году был посмертно реабилитирован.

Свою формулу несогласия выразил в открытой форме рожденный сегодня советский военный и государственный деятель, дипломат Федор Раскольников. В 1939 году он опубликовал свое знаменитое "Открытое письмо Сталину", в котором обличал репрессивную сталинскую политику в отношении конкретных лиц прежнего руководства большевистской партии и рядовых советских граждан. По одной из версий, Раскольников был убит агентами НКВД в Ницце, где он находился с дипломатической миссией.

В качестве друзей или членов семьи Водолеи, рожденные 9 февраля, часто придерживаются тех, кто попал в неприятное положение. Сами испытавшие страдания наиболее просвещенные личности, рожденные в этот день, обладают выдающимися способностями для того, чтобы сформировать прочную основу жизнестойкости, используя негативный опыт прошлых лет. Эта основа обычно бывает полезной не только им самим, но и воодушевляет других.

Кроме того, люди, чей день рождения — 9 февраля, имеют еще одну особенность: они могут превращать негативные ситуации в положительные. В зрелые годы рожденные 9 февраля начинают платить по счетам, понимая трудности других людей и оказывая им утешение и поддержку. Они зачастую произносят такие слова: "Мне пришлось пережить это, и я знаю, каково вам сейчас". Одним словом, рожденные 9 февраля — уцелевшие, и поэтому они способны вдохнуть надежду в тех, кто испытывает отчаяние или борется за выживание. Нет ничего удивительного, что окружающие настойчиво ищут их симпатии и поддержки.

Некоторые из рожденных 9 февраля могут сломиться под гнетом обстоятельств, что бывает нетрудно понять по их внешнему виду, лишенному лоска. И все-таки большинство из них будут продолжать бороться за улучшение негативной ситуации до самого конца.

Духовным наставником и опорой для гения Александра Пушкина до последних его дней был рожденный сегодня русский поэт Василий Жуковский. Герой дня сегодняшнего защищал Пушкина от цензуры, хлопотал об издании его произведений и был главным лоббистом поэта перед российским императором.

Будучи сам замечательным поэтом, Жуковский стал одним из основоположников романтизма в русской поэзии, сочинившим множество элегий, посланий, песен, романсов, баллад и эпических произведений. Он также вошел в историю как автор государственного гимна Российской империи "Боже, царя храни".

Являясь деятельными людьми, герои дня вовлечены в постоянную борьбу между темными и светлыми сторонами самих себя. Рожденные 9 февраля — натуры агрессивные, взрывные, непредсказуемые. Когда люди, чей день рождения — 9 февраля, в хорошем настроении, кажется, что солнце сияет. Когда нет — окружающим лучше поскорее уйти, если, конечно, сумеют. Рожденным сегодня требуются чрезвычайные усилия, чтобы держать под контролем свои пессимистические тенденции, уверяя себя в том, что им это необходимо. На самом деле воля этих людей, проявляющаяся в чрезвычайных ситуациях, поистине необыкновенна.

"Увлечен… Увлечен, как никогда… Я мечусь, мечусь. Ни одну форму не могу избрать окончательно. Дать ли Чапая действительно с грехами, со всей человеческой требухой или, как обычно, дать фигуру фантастическую, то есть хотя и яркую, но во многом кастрированную. Склоняюсь к первому…" — так размышлял над биографией рожденного сегодня героя Гражданской войны Василия Чапаева его биограф Дмитрий Фурманов, написавший легендарный роман "Чапаев".

Рожденный сегодня Василий Чапаев смело может стать собирательным образом для героев дня сегодняшнего. А его знаменитая фраза — девизом Формулы небес для всех рожденных сегодня: "Надо помнить, что командир должен быть впереди на лихом коне и первым ворваться в город на плечах неприятеля".

На фото: Василий Чапаев

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