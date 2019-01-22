Трагическая формула Бориса Березовского - Гороскоп дня

Об оригинальном характере, эксцентричности, честности, морали и ответственности рожденных 23 января рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Величайшая способность в бизнесе — это находиться бок о бок с другими и влиять на их действия", — так обозначил свою формулу предпринимательства рожденный сегодня американский бизнесмен и крупный государственный деятель США Джон Хэнкок. За свою активную поддержку американской революции Хэнкок стал первым губернатором штата Массачусетс. В американской культуре он получил большую известность за особо крупную подпись под Декларацией независимости США.

Водолеи, рожденные 23 января, отмечены оригинальным характером, который заметно выделяет их в толпе окружающих. Внешне это проявляется как индивидуальный стиль, особенная черта: например, голос, обороты речи, выражение лица, осанка, движения. Многие из представителей знака Водолея, несомненно, обладают богатым внутренним миром, но рожденные 23 января даже не пытаются скрывать его — это видно всем. Действительно, первое впечатление при встрече с этими людьми может оказаться незабываемым.

Такое незабываемое впечатление однажды произвел на российского императора Александра I рожденный сегодня французский архитектор Огюст Монферран. Показав себя не только как прекрасного рисовальщика, эксперта и любителя классического искусства, но и как технически подкованного специалиста, Монферран добился своего — он получил официальное приглашение приехать в Санкт-Петербург. В 1816 году он прибыл в Северную столицу. Более сорока лет, до самой смерти, Монферран жил и работал в этом городе, оставив после себя несколько архитектурных шедевров и, в первую очередь, один из символов города — Исаакиевский собор.

"Стараться быть самим собой — единственное средство иметь успех", — такую формулу успеха соблюдал по жизни рожденный сегодня французский писатель, один из основоположников психологического романа Фредерик Стендаль. Писатель также вошел в историю тем, что придумал и активно популяризировал термин "туризм", введя его в массовое употребление. Поклонники же творчества Стендаля вывели из его произведений целую теорию счастья, которая предписывала не упускать ни одной возможности насладиться красотою мира, а также жить в ожидании неожиданного, находиться в постоянной готовности к божественной непредвиденности.

С похожей формулой божественной непредвиденности творил знаменитый французский художник Эдуард Мане. Он утверждал: "Существует только одна истинная вещь: сразу рисовать то, что вы видите. Когда вы получили это, вы получили это. Если нет, начинайте снова. Все остальное — обман". Эдуард Мане стал одним из основоположников импрессионизма. Он был революционером в искусстве, дерзко и смело применял парадоксальные элементы в своем творчестве, использовал живописную технику "алла прима", которая впоследствии была принята всеми импрессионистами и стала распространенной техникой живописи маслом.

В жизни тех Водолеев, кто родился 23 января, важнейшее место занимает тема основ этики: честность, мораль, ответственность для них не просто красивые слова. Люди, чей день рождения — 23 января, могут не придавать большого значения своим мыслям или даже быть уверенными в своей слабохарактерности, но преодоление кризисов и ужасных обстоятельств обнаруживает, что они — просто воплощение твердости.

Если рожденные 23 января и в самом деле ведут честную игру, то им остается только позавидовать — муки совести неведомы этим людям. Если этого нет, они будут испытывать глубокие страдания до тех пор, пока не устранят тревожащие их факторы или же не повысят степени самооценки. Такая защита, однако, будет эффективна только при условии готовности к полному самопожертвованию. Но, к счастью (а может, к несчастью), страдания или измена тем идеалам, в которые они верили в юности, почти не отражается на психическом состоянии рожденных 23 января.

"Покупается все, и на свете для всех есть цена"; "За деньги можно купить здоровье, дружбу, любовь, кто скажет, что это не так, я первый плюну ему в лицо", — так утверждал на пике своей карьеры рожденный сегодня "злой гений" российской политики 1990-х годов предприниматель Борис Березовский.

Подавляющее большинство мировых экспертов признавали героя сегодняшнего дня самым могущественным и влиятельным человеком в России конца XX века. Он стал заложником собственных манипуляций и интриг, к концу жизни имел огромные финансовые проблемы и погиб при странных обстоятельствах, найденный повешенным в душе собственного дома. Незадолго до смерти Березовский опубликовал открытое письмо со следующими строчками раскаяния: "Я каюсь и прошу прощения за алчность. Я жаждал богатства, не задумываясь, что это в ущерб другим".

Жаждал богатства в ущерб другим бывший премьер-министр Украины рожденный сегодня Павел Лазаренко. По оценкам экспертов ООН и Всемирного банка, будучи главой правительства, Лазаренко похитил около 200 миллионов долларов. Долгие годы герой сегодняшнего дня скрывался от украинского правосудия в США, где в итоге был приговорен к девяти годам тюремного заключения. Федеральный суд Сан-Франциско признал его виновным в коррупции, отмывании денег, вымогательстве и мошенничестве.

Слово "характер" в отношении тех, кто родился 23 января, может иметь третье значение, что совсем неудивительно, так как среди них очень часто встречаются эксцентричные и чудаковатые типы. Однако если других людей обвинение в нестандартности способно оскорбить, то рожденные в этот день даже радуются хотя бы такой возможности выделиться. Это помогает им в случае нужды успешно создавать видимость внешнего благополучия или выдавать себя за тех, кем они не являются на самом деле.

Эксцентричность рожденного сегодня преподавателя физического воспитания в колледже Уильяма Джорджа Моргана позволила ему однажды изобрести новый вид спорта — волейбол.

Наличие особого "третьего" характера сделало рожденного сегодня советского баскетболиста Сергея Белова одним из лучших игроков на планете.

Нестандартность мышления превратила рожденную сегодня Маргарете Шютте-Лихоцки в первую австрийскую женщину-архитектора.

А оригинальный гений японского физика-теоретика Хидэки Юкава позволил ему стать первым японцем, получившим Нобелевскую премию.

Поскольку уникальность характера — важнейшая черта жизни Водолеев дня сегодняшнего, они могут выбирать: изучать, совершать поступки, обусловленные наличием данных качеств, или оценивать таковые в других людях. Они прекрасно осознают, насколько важно умение играть разные роли, и могут стать своего рода экспертами в определении степени самонадеянности своих коллег. В то же время их непогрешимая индивидуальность с легкостью проходит сквозь громы и молнии, возможно, потому, что она абсолютно лишена актерства.

Многие из рожденных 23 января имеют заветное хобби, а работа для них — всего лишь продолжение личных интересов, притом хорошо оплачиваемое. Водолеи, чей день рождения — 23 января, с удовольствием занимаются общественной деятельностью, особенно если при этом могут оказать конкретную помощь другим людям. Они без стеснения входят в любые двери и легко достанут Луну с небес, если того пожелают те, кого они любят.

О своей необычной Формуле небес всегда предполагала рожденная сегодня знаменитая француженка, звезда европейского кино XX века, актриса Жанна Моро. Ее откровением и закончим сегодня: "Чтобы выразить эмоции, их надо черпать в самой жизни. Я не репетирую до изнеможения, не стараюсь заранее проникнуть в роль, я просто ее обсуждаю с режиссером и начинаю играть".

На фото: Борис Березовский

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