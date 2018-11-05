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Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

В джазе только Скорпионы - Гороскоп дня

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О секретных тайнах успеха, жизненной энергии, уверенности, безыскусности, искренности и чувстве юмора рожденных 6 ноября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Лучший рецепт красоты — быть собой. Я знаю многих людей с неидеальной кожей, фигурой и волосами. Но все это совершенно незаметно на фоне их уверенности и чувства юмора", — такой рецепт красоты сформулировала однажды рожденная сегодня американская актриса Эмма Стоун (фото). В 2017 году отмечающая сегодня свое 30-летие актриса, по версии журнала Forbes, стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире, с годовым доходом в 26 миллионов долларов. Большинство мировых журналов называют Эмму Стоун одной из самых талантливых актрис своего поколения. О секретных тайнах успеха, об уверенности и чувстве юмора рожденных 6 ноября поговорим в Формуле небес.

Неуемная энергия Скорпионов, родившихся 6 ноября, способна расшевелить даже самые спящие души. Те, кто родился в этот день, или по природе своей способны воодушевлять окружающих, или заняты созданием стимулирующей и дышащей здоровым энтузиазмом среды для самих себя. В любом случае рожденные 6 ноября просто фонтанируют жизненной энергией. Одной из причин, почему энтузиазм рожденных 6 ноября так заразителен, является абсолютная безыскусность и искренность этих людей.

Фонтанирующую жизненной энергией музыку в стиле джаз создали чуть позже, чем ушел из жизни герой дня сегодняшнего легендарный бельгийский изобретатель Адольф Сакс. Но именно его фамилия теперь навечно входит в название одного из самых страстных и энергичных джазовых инструментов под названием саксофон.

В 1842 году Адольф Сакс открыл в Париже фабрику духовых инструментов, где он и получил широкую известность как изобретатель и проектировщик. Сакс усовершенствовал многие духовые инструменты. Создал целую группу инструментов для военных духовых оркестров "саксгорны".

Однажды Адольф Сакс взял кларнет, заменил дерево металлом, приспособил более удобный мундштук и изменил сечение, сделав инструмент расширяющимся книзу, снабдив новый инструмент более прогрессивной гобойной и флейтовой аппликатурой. В июне 1846 года Париж впервые услышал звучание нового скорпионьего инструмента, созданного Скорпионом Адольфом Саксом.

Космический собрат Адольфа Сакса американский капельмейстер и композитор Джон Филип Суза первым ввел в свой духовой оркестр музыкальный инструмент сузафон, который сам же и разработал. Рожденный сегодня Джон Суза также вошел в историю американской музыки как Король маршей и в первую очередь как автор марша "The Stars and Stripes Forever" ("Звезды и полосы навсегда"), который является национальным маршем США и неофициальным гимном американской морской пехоты.

Вполне оправдано, что Скорпионы, рожденные 6 ноября, демонстрируют глубокую веру в свои таланты и в возможность достижения успеха. При этом, конечно, существует опасность излишней самоуверенности и переоценки перспектив, исходя из прошлых побед. Действительно, хотя созидание будущего — благое дело, но любой успех в жизни отнюдь не развивается по нарастающей, а движется по кривой линии, со своими подъемами и падениями. Поэтому люди, чей день рождения — 6 ноября, должны реально оценивать пределы своих возможностей (особенно с возрастом) и культивировать в себе объективность, необходимую для сохранения высокого качества результатов труда.

Сегодняшний день наполнен энергией преобразователей в различных областях. Немецкий изобретатель Иоганн Алоиз Зенефельдер однажды изобрел литографию, и данное событие произвело революцию в печатной индустрии начала XIX века.

Выдающийся итальянский врач-психиатр Чезаре Ломброзо (фото) свою проницательность и энергию потратил на создание антропологического направления в криминологии и уголовном праве, основной мыслью которого стала идея о прирожденном преступнике. Главная заслуга в криминологии Ломброзо заключается в том, что он сместил акцент изучения с преступления как деяния на человека-преступника.

В мир финансовых спекуляций и манипуляций направил свою энергию рожденный сегодня журналист Чарльз Генри Доу (фото). Доу основал The Wall Street Journal, который стал одним из наиболее уважаемых финансовых изданий в мире. Вместе со своим коллегой журналистом Эдвардом Джонсоном Чарльз Доу изобрел известный промышленный индекс Доу-Джонса как часть его исследования движения рынка. Он развил ряд принципов, для того чтобы понять и анализировать поведение рынка, которое позже стало известным как теория Доу.

Один из самых популярных видов спорта в мире также изобрел рожденный сегодня герой канадский тренер Джеймс Нейсмит (фото). Он создал баскетбол. В числе непосредственных предшественников баскетбола нередко называют распространенную в XIX веке в некоторых странах детскую игру "Утка на скале", с которой был хорошо знаком Джеймс Нейсмит. Подбрасывая небольшой камень, играющий должен был поразить им вершину другого, более крупного по размеру, камня. По утверждению биографов Нейсмита, именно в момент игры в "Утку на скале" в голове юного Джеймса зародилась в общих чертах концепция баскетбола.

В дальнейшем, работая тренером в спортивных секциях, Нейсмит решил прикрепить на балконах по периметру зала две корзины из-под фруктов (basketкорзина по-английски, отсюда и название новой игры). А учащимся надо было попасть мячом в корзину. Так родился баскетбол. Чуть позже Джеймс Нейсмит изобрел 13 правил баскетбола, многие из которых действуют по сей день.

Скорпионы, рожденные 6 ноября, наделены счастливым талантом радовать и даже веселить окружающих. Однако не все в восторге от их прямой, напористой и бескомпромиссной натуры. Как ни странно, их избыточная энергия может временами угнетать близких людей, особенно считающих себя реалистами, так как далеко не все разделяют их невероятные фантазии и потребность в бесконечном экспериментировании.

Не всегда эксперименты героев дня заканчиваются удачно. Провалы и поражения также частые гости в их Формуле небес. Поэтому появившимся на свет в день экспериментальной энергии следует научиться справляться с поражениями и разочарованиями, так как они не любят те моменты, когда их отвергают. Поэтому главная задача для них состоит в умении сохранять душевное равновесие, спокойствие и невозмутимость, которые позволяют их энергии истекать непрерывным потоком, а не отдельными импульсами.

Рожденные 6 ноября обладают прекрасным чувством юмора которое помогает им избегать излишней мрачности и серьезности и служит мостом между ними и окружающими.

И не случайно, что героиня дня сегодняшнего замечательный российский режиссер Алла Сурикова в 1972 году стала автором идеи детского юмористического журнала "Ералаш", который и спустя 45 лет существует и имеет своего зрителя. Алла Сурикова сняла в своей жизни много добрых и смешных комедий, среди которых "Ищите женщину", "Будьте моим мужем", "Человек с бульвара Капуцинов", "Хочу в тюрьму" и многие другие.

А закончим мы замечательной цитатой героя дня сегодняшнего итальянского доктора Чезаре Ломброзо, в которой, как в зеркале, отражены многие оттенки Формулы небес 6 ноября: "Фантазия талантливого человека воспроизводит уже найденное, фантазия гения — совершенно новое. Первая делает открытия и подтверждает их, вторая изобретает и создает. Талантливый человек — это стрелок, попадающий в цель, которая кажется нам труднодостижимой; гений попадает в цель, которой даже и не видно для нас. Оригинальность — в натуре гения".

На фото: Адольф Сакс

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