Пеле - царь Скорпионов - Гороскоп дня

О противоречиях, жизненных поисках, своеволии, отсутствии дара планирования, спонтанности, импульсивности и таланте импровизации рожденных 23 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Что такое космос? Где его граница рядом с Землей? Разве все мы на нашей планете, которая несется сквозь безвоздушное пространство, по большому счету, не космонавты?" — с таким вопросом обратился к Вселенной рожденный сегодня замечательный русский художник и мыслитель Святослав Рерих. О космонавтах дня сегодняшнего расскажем в Формуле небес.

Скорпионам, рожденным 23 октября, редко удается добиться стабильности во всех аспектах своей жизни. Понятия стабильность, гармоничность и сама суть вечно бурлящего знака Скорпиона редко находят взаимопонимание между собою. Поэтому, как бы герои дня сегодняшнего ни старались сбалансировать свою энергию, какая-то одна область всегда будет оставаться незатронутой. Каким-то образом противоречие сопровождает их во всем. Им быстро надоедает однообразие, и они часто ищут развлечений. Поэтому то, что обычно угнетает и кажется сложным другим, может им нравиться. И классическая формула жизни любого Скорпиона "чем хуже, тем лучше" частенько навещает героев дня сегодняшнего в их повседневной жизни.

"Царь похож на своего деда в том отношении, что он стоит на своем, не терпит возражений и делает, что хочет", — так писали современники о рожденном сегодня российском императоре Петре II. Петр II был внуком Петра I и последним представителем рода Романовых по прямой мужской линии. Царь вступил на престол, когда ему было всего 11 лет, и умер в 14 лет от оспы.

Петр II отличался ленью, учиться не любил, зато обожал развлечения и при этом был очень своенравным. По мнению многих, Петр был далек от интеллектуального труда и интересов, не умел вести себя прилично в обществе, капризничал и дерзил окружающим. По отзывам дипломатов, Петр II был весьма своевольным, хитрым и достаточно жестоким для своего юного возраста.

Большинство Скорпионов, рожденных сегодня, не отличаются умением планировать свою деятельность. Они обладают талантом импровизации и поэтому любят разбираться с ситуациями по мере их возникновения. Люди, чей день рождения — 23 октября, импульсивны, и если появляется какая-либо возможность показать себя, они, не раздумывая, используют ее.

Такой бездумной импульсивностью обладал исследователь Австралии немецкий путешественник и геолог Людвиг Лейхгардт. В 1846 году он предпринял попытку пересечь австралийский материк с востока на запад. Пройдя какое-то расстояние, Лейхгардт ввиду недостатка продовольствия и ссор со спутниками вынужден был вернуться. Несмотря на эту неудачу трудно контролируемый Скорпион Лейхгардт через год снова отправился запланированным маршрутом. Через несколько месяцев его экспедиция пропала, и с тех пор сам Лейхгардт и восемь членов его экспедиции считаются пропавшими без вести.

Отсутствие дара планирования, спонтанность и импульсивность были присущи при жизни выдающемуся английскому эрудиту и инженеру, внесшему значительный вклад в автомобилестроение и аэродинамику, Фредерику Уильяму Ланчестеру. Лишь считанные исследователи на Земле внесли такой бесценный вклад сразу во множество различных областей знаний.

Фредерик Ланчестер за свою жизнь получил более 400 авторских свидетельств, написал около ста научных работ, но, не имея деловой хватки, он так и не смог превратить свое мастерство и знания в денежные купюры. Постоянная нехватка средств часто не давала возможности проводить исследования так, как он считал необходимым, а потому многое осталось за кадром.

Очень часто у Скорпионов, рожденных сегодня, возникают отрицательные или критические ощущения по отношению к их окружению, и тогда они выражают свою точку зрения открыто. Поскольку им не нравится неясность и чересчур уклончивое красноречие, их речь иногда может обижать других. В зависимости от круга общения, рабочей обстановки и культурной среды у тех, кто привык ценить изысканность во всем, о них может сложиться мнение как о грубых или слишком простых людях.

Образованные и продвинутые представители дня сегодняшнего — во многом максималисты, но при этом всеми силами пытаются передать свои знания человечеству. Персональный девиз героя сегодняшнего дня французского издателя Пьера Ларусса - "Дать знания всем и обо всём". Труд жизни издателя — это "Большая энциклопедия Ларусса". Она выходит в 17 томах и составляет 22 700 страниц.

Герои дня сегодняшнего, хромая в вопросах стратегического планирования, при этом обладают талантом организовывать новые или возглавлять уже существующие группы людей. Как и подобает Скорпионам, эти группы и организации часто носят скрытый и тайный характер. Благодаря своей магии обаяния и хорошо развитому чувству юмора они могут быть в этих организациях очень популярными личностями. Однако врожденная скорпионья потребность быть тайными лидерами, часто мешает им своевременно отказаться от поста руководителя, когда придет время уходить на покой.

Рожденные сегодня герои разных лет бьют абсолютные рекорды по участию и членству в различных тайных организациях, преимущественно в масонских ложах. Так, активный участник движения декабристов, русский экономист и публицист Николай Тургенев был посвящен в члены масонской ложи в Париже, затем активно участвовал в их деятельности в России, одновременно основав "Союз благоденствия", а затем активно участвовал в работе "Северного общества" декабристов.

Основатель немецкой комической оперы композитор Альберт Лорцинг прекрасно совмещал свое музицирование с работой в немецкой масонской ложе. Отношения с масонским движением композитор поддерживал всю свою жизнь, в связи с чем имел неоднократно проблемы от властей и полиции.

В масонскую ложу Петербурга был принят русский историк и географ Константин Арсеньев, который вошел в историю как создатель российской системы статистики и стал автором знаменитого учебника "Краткая всеобщая география".

Скорпионы, чей день рождения — 23 октября, склонны к одержимости, ревности и требовательному поведению в личных отношениях. Дабы сохранить свою жизнь, здоровье и уравновешенное психическое состояние, им необходимо научиться спокойно отказываться от власти и попытаться найти безграничную любовь, которая куда более важна для них.

Поскольку рожденных в этот день неудержимо притягивает к приключениям различного рода и трудностям (часто они играют роль героя или героини, идущих на помощь), они часто оказываются в гуще волнующих событий. Даже самый спокойный и устойчивый человек из рожденных сегодня должен опасаться нестабильности и даже опасностей, которые его окружают буквально на каждом шагу.

Поскольку герои дня ведут активный, а не пассивный образ жизни, возможностей для их роста и совершенствования очень много. На уровне личных и духовных отношений рожденные 23 октября могут добиваться огромных успехов в течение всей жизни. А если нет, то они становятся социальными мазохистами, которые получают энергию от различных волнующих ситуаций. Уравновешенность, отказ от попыток сойти с намеченного пути, обретение покоя внутри себя — вот краеугольные камни героев сегодняшнего дня.

В идеологические крайности бросало в молодые годы рожденного сегодня итальянского детского писателя Джанни Родари. В начале это была учеба в Католическом университете, затем активная деятельность в молодежной фашистской организации, а затем и членство в итальянской фашистской партии. Во время Второй мировой войны Родари становится участником Движения Сопротивления, а затем уже вступает в итальянскую Коммунистическую партию.

Сложно себе представить, куда бы еще смогла занести Формула небес своего обладателя после фашистов и коммунистов, может быть, и в масонскую ложу. Но однажды, договорившись со своей бунтарской формулой, Джанни Родари стал писать рассказы для детей и своим творчеством остался в памяти миллионов детей во всем мире. И в первую очередь прекрасным произведением "Приключения Чипполино". В детских произведениях Родари тоже кипят нешуточные страсти, в которых, конечно же, прочитывается характер автора. Но эти страсти бумажные, поэтому и не столь разрушительные, в первую очередь для самого Джанни Родари.

Рожденный сегодня бразильский футболист Пеле — единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок. Пеле является лучшим футболистом XX века, по версиям и опросам всех существующих спортивных изданий, футбольных союзов и ассоциаций. Пеле, забивший за сборную Бразилии 77 мячей (достижение, которое до сих пор остается непревзойденным), всегда был на поле особым магическим игроком и при этом ни разу не выводил команду на поле с капитанской повязкой.

О лидерской миссии, в которой так нуждаются рожденные сегодня, и о том, чем нужно за эту миссию платить, Пеле однажды очень точно сказал в своем интервью. Этим его высказыванием и завершим сегодня Формулу небес: "Я признаю, что жизнь лидера является трудной, что он будет больше страдать от травм, чем большинство мужчин, и что многие из этих травм не будут случайными".

На фото: Пеле

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