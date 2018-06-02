Знак зодиака 2 июня: знаменитые Близнецы

Об авантюризме, понимании свободы, энтузиазме, надежности и непотопляемости рожденных 2 июня под знаком зодиака Близнецы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

"Разум подвластен чувствам, чувства подвластны сердцу, сердце подвластно разуму. Круг замкнулся, разумом начали, разумом и кончили", — так вещал граф Калиостро в знаменитом фильме.

И это проявляется у рожденных 2 июня не только в любви, но и практически во всех остальных сферах. Рассмотрим же их Формулу небес подробнее.

Алессандро Калиостро

Рожденный 2 июня итальянский мистик и авантюрист Алессандро Калиостро часто называл себя разными именами. Во Франции он был известен, например, как Жозеф Бальзамо, а в Италии Джузеппе Бальзамо, в других странах: граф Гарат, маркиз де Пеллегрини, маркиз де Анна, граф Тара…

С раннего детства Калиостро был склонен к авантюрам, интересовался фокусами и чревовещанием. Из церковной школы был выгнан за кражу и богохульство. В дальнейшем занялся изготовлением "чудодейственных" снадобий, подделкой документов и продажей простакам якобы старинных карт с указанными на них мест, где спрятаны клады.

Звучную фамилию Калиостро он позаимствовал у одной из своих родственниц. Ну а титул граф и имя Алессандро просто оказались ей созвучны. Как показало время — на долгие века. Так что Калиостро можно смело считать одним из первых именных брендов в истории, который он сам же себе и создал.

Мистические имена и громкие титулы потребовали от Калиостро и особенного облика. В Европе он появлялся в черном балдахоне с красными иероглифами, египетской чалме из золотой парчи, с изумрудной лентой на шее. Образ эффектно дополняли массивные перстни на пальцах, рыцарский меч на поясе из атласа и экзотический загар. На публике маг держался напыщенно, окружающих удивлял знанием нескольких восточных языков.

Врач,

алхимик,

иллюзионист,

востоковед,

прорицатель,

маг…

Кем именно был граф Калиостро, не знает никто. Вряд ли понимал свое предназначение и сам магистр, ведь остановиться на чем-то одном он просто не мог. Ясно одно — он был ярчайшим представителем своего знака. Ошибочное заблуждение, что Близнецы — это только два разных человека. Моя многолетняя практика показывает, что Близнецов в одном человеке может быть гораздо больше.

Маркиз де Сад

Еще одним ярким подтверждением моих слов может стать жизнь и деятельность французского аристократа, политика, писателя и философа маркиза де Сада. В своих интересах он, как и его звездный собрат Калиостро, был всеяден. Но в историю он вошел концепцией сексуального удовлетворения, получаемого путем причинения другому боли или унижений.

При этом маркиз де Сад был одним из самых свободолюбивых деятелей своего времени. Он был проповедником абсолютной свободы, которая не была бы ограничена ни нравственностью, ни религией, ни правом. А основной ценностью жизни он считал утоление стремлений личности. На эту тему де Сад писал: "Счастье состоит не в наслаждении, а в желании; оно означает разбить все преграды на пути к исполнению желания".

У Близнецов, рожденных 2 июня, преград, проблем и сложностей обычно в жизни невпроворот.

Однако это не так плохо, как может показаться, поскольку в решении проблем и преодолении препятствий они видят смысл жизни.

Кстати, если дела идут слишком гладко, рожденные 2 июня специально пускаются в поиск проблем или попросту создают их сами, чтобы, забыв обо всем, броситься на их разрешение. Очень часто они выбирают для себя профессии, которые предполагают наличие головоломок.

Джонни Вайсмюллер

Джонни Вайсмюллер, рожденный 2 июня, выбрал своей профессией бесконечное преодоление препятствий. Он стал первым в истории пловцом, преодолевшим дистанцию 100 метров быстрее минуты. Американский пловец-Близнец становился пять раз олимпийским чемпионом. Его выживаемость и выносливость после спорта сделали его не менее знаменитым и в кинематографе. Джонни Вайсмюллер стал для всех любимым Тарзаном — человеком-обезьяной.

Жизнь рожденных 2 июня никогда не бывает скучной. Чтобы удовлетворить сложные запросы этих людей, необходима постоянная смена обстановки и сфер деятельности, так что новых идей, проектов и начинаний нет числа.

Неудачи ни в коей мере не умаляют энтузиазма этих трудяг. Фактически каждый день жизни упрочивает их решимость идти напролом, противостоять любым превратностям судьбы. Соответственно, смертельных неудач для них попросту не существует, любую жизненную катастрофу они рассматривают как явление временное и относительное.

Константин Победоносцев

Фигура рожденного 2 июня "серого кардинала" правительства русского царя Александра Третьего Константина Победоносцева рассматривается историками по-разному. Но сама фамилия этого действительного статского советника прекрасно иллюстрирует и его характер, и его Формулу небес.

Именно Победоносцеву принадлежит авторство Высочайшего манифеста 1881 года, провозглашавшего незыблемость самодержавия в России. Победоносцев играл ведущую роль в определении правительственной политики в области народного просвещения, в национальном вопросе, а также внешней политике.

Всю свою жизнь Победоносцев резко критиковал основные устои культуры и принципы государственного устройства стран современной ему Западной Европы; осуждал демократию и парламентаризм, который называл "великой ложью нашего времени". Всеобщие выборы, по его мнению, рождают продажных политиканов и понижают нравственный и умственный уровень управленческих слоев. Он идеализировал нравственно-религиозный быт крестьянства, патриархально-отеческую опеку над ним со стороны государства и Церкви.

Поскольку Близнецы, чей день рождения — 2 июня, — в высшей степени надежные и способные противостоять любому кризису люди, их высоко ценят как дома, так и на работе.

Несмотря на все трудности Близнецы дня сегодняшнего блестящие организаторы, и рано или поздно они добиваются стабильности в жизни. И с годами кажется, что нет ничего на свете, с чем бы они не могли справиться.

Тапио Вирккала

Прекрасен в своих творениях рожденный 2 июня финский дизайнер и скульптор, ключевая фигура в послевоенном скандинавском дизайне Тапио Вирккала. Этот талантливый Близнец работал с самыми разными материалами: от пластика и металла до стекла, от керамики до клееной фанеры, — в широком диапазоне стилей, как и свойственно настоящему Близнецу. Вирккала прекрасно владел традиционными финскими ремесленными технологиями (резьба по дереву, горячая и холодная ковка и др.) и творчески их использовал в работе. Его наследие насчитывает тысячи образцов дизайна.

Вирккала разработал дизайн купюр финской марки, вошедших в оборот в 1955 году, а также дизайн бутылок водки "Финляндия", выпускавшихся с 1970-го по 2000 год.

Карл Гьеллеруп

Прославил Скандинавию и свой день рождения лауреат Нобелевской премии по литературе датский поэт и писатель Карл Гьеллеруп. Формулировка при присуждении Нобелевской премии поэту в 1917 году звучала так: "За многообразное поэтическое творчество и возвышенные идеалы".

Все творения датского Близнеца Гьеллерупа были сосредоточены на концепциях свободы воли и моральной ответственности человека. Вообще, концепции человеческой свободы и свободы воли занимают умы практически всех писателей, философов и поэтов, рожденных под знаком Близнецов. И рожденные 2 июня, конечно же, не исключение.

Юна Моритц

Женщины, родившиеся 2 июня, также редко проживают свою жизнь без борьбы. В том числе и в личной жизни они не отдают предпочтение партнеру, который на так прост и доступен в общении. В самом деле, брак с проблемным человеком представляет бесконечную череду сражений, и именно это обстоятельство делает его желанным и привлекательным для них. К сожалению, такие женщины подвержены глубоким эмоциональным расстройствам, поскольку они никогда не довольствуются тем, что имеют.

Ведь именно о такой противоречивой формуле любви для рожденных 2 июня замечательно пишет в своем стихотворении поэтесса Юна Моритц, отмечающая сегодня свой 81-й год рождения (статья опубликована в 2018 году. — Ред.).

За невлюбленными людьми, Любовь идет, как привиденье. В словах любви, в слезах любви Сквозит улыбка возрожденья. И даже легче, может быть, С такой улыбкой негасимой Быть нелюбимой, но любить, Чем не любить, но быть любимой…

Наиболее подходящий партнер для рожденных 2 июня

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 10, 21, 22, 23

Февраль: 11, 17, 21, 27

Март: 3, 9, 20

Апрель: 20, 25, 29, 30

Май: 16, 21, 26

Июнь: 4, 5, 12

Июль: 1, 14, 16, 20

Август: 2, 6, 13, 23, 24

Сентябрь: 9, 12, 22

Октябрь: 6, 8, 13, 17, 22, 23

Ноябрь: 1, 13, 17, 25, 28

Декабрь: 3, 6, 16, 25

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