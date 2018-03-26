Родившиеся 26 марта Овны чисты помыслами

Рожденных 26 марта под знаком Овен характеризует чистота помыслов, намерений, действий и результатов. Об этом рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".
"И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов", — эта фраза Владимира Высоцкого смело может служить девизом для всех представителей знака Овна, рожденных 26 марта.
вот с таким набором чистоты своей Формулы небес идут по жизни новорожденные Овны. И до старости лет все они остаются наивными, спонтанными и естественными, как дети. Они стараются оставаться чистыми невзирая на всю грязь, которая пытается прилипнуть к ним на их жизненном пути. Они, своеобразные громоотводы-грязеотводы, сами стремятся оставаться чистыми и по возможности очищают других вокруг себя.
Простота и легкость — жизненный девиз всех Овнов, рожденных 26 марта.
Жизненных сложностей, как и общества тех, кто имеет обыкновение создавать проблемы и приносить неприятности, эти Овны стараются избегать. Рожденные 26 марта всегда ищут простейший ответ на любой вопрос, и в этом им помогает умение обращаться к самой сути предмета исследования.
Именно таким простым и легким наставником запомнили современники рожденного 26 марта русского филолога и математика Василия Адодурова, и именно его называли своим учителем Михаил Ломоносов и российская императрица Екатерина Великая.
Чистотой помыслов отличался рожденный 26 марта первый и единственный князь Албании Вильгельм Вид, а о четкости суждений и простоте выражений мыслей американской судьи Сандры Дей О'Коннор до сих слагаются легенды.
Эта ярчайшая представительница знака Овна, рожденная 26 марта, стала первой в истории женщиной — членом верховного суда США. Ее голос был ключевым в знаменитом деле о легализации абортов. За все время судейства по большинству ключевых дел голос Сандры О'Коннор становился решающим, за что ее прозвали "воплощением Фемиды американского правосудия", а журнал "Форбс" в 2004 году назвал Сандру самой влиятельной женщиной мира.
Как правило, они неторопливы, а потому кажутся несколько расслабленными. Однако за фасадом внешнего спокойствия кроется спонтанная натура, способная предлагать неординарные концепции и стимулировать оригинальные поступки.
Именно такой поступок совершила рожденная 26 марта олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Людмила Титова, в 1996 году возглавившая женскую команду "Метелица" и совершившая экспедицию на Южный полюс Земли.
Рожденные 26 марта знают о своих слабостях и привычке все делать по-своему.
Будучи склонными совершать эксцентричные поступки, они иногда производят впечатление сбившихся с курса. К счастью, это всего лишь впечатление, поскольку за внешней нерешительностью всегда скрывается тщательно продуманная акция.
Так вот Кира Найтли, на мой взгляд, именно в своих рекламных проектах для продукции под брендом Chanel может служить собирательным образом для всех рожденных Овнов 26 марта. И в этом образе красота, чистота, простота и неповторимое достоинство.
Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:
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