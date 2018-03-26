Родившиеся 26 марта Овны чисты помыслами

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Рожденных 26 марта под знаком Овен характеризует чистота помыслов, намерений, действий и результатов. Об этом рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

И, видимо, не случайно, изобретателем первого в мире заземленного громоотвода стал рожденный 26 марта чешский священник Прокоп Дивиш. Стремление к чистоте результата было главной задачей всех деяний священника, который к тому же был еще лекарем, музыкантом и прекрасным ученым. В ходе своих экспериментов уже середине XVIII века Прокоп Дивиш изобрел особый механизм, напоминающий современный электрический струнный музыкальный инструмент, и добился поразительной чистоты его звучания.

"И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов", — эта фраза Владимира Высоцкого смело может служить девизом для всех представителей знака Овна, рожденных 26 марта.

Чистота помыслов,

чистота намерений,

чистота действий

и чистота результатов —

вот с таким набором чистоты своей Формулы небес идут по жизни новорожденные Овны. И до старости лет все они остаются наивными, спонтанными и естественными, как дети. Они стараются оставаться чистыми невзирая на всю грязь, которая пытается прилипнуть к ним на их жизненном пути. Они, своеобразные громоотводы-грязеотводы, сами стремятся оставаться чистыми и по возможности очищают других вокруг себя.

Прокоп Дивиш

Простота и легкость — жизненный девиз всех Овнов, рожденных 26 марта.

Жизненных сложностей, как и общества тех, кто имеет обыкновение создавать проблемы и приносить неприятности, эти Овны стараются избегать. Рожденные 26 марта всегда ищут простейший ответ на любой вопрос, и в этом им помогает умение обращаться к самой сути предмета исследования.

Рожденные 26 марта, стремящиеся к простоте

Именно таким простым и легким наставником запомнили современники рожденного 26 марта русского филолога и математика Василия Адодурова, и именно его называли своим учителем Михаил Ломоносов и российская императрица Екатерина Великая.

Чистотой помыслов отличался рожденный 26 марта первый и единственный князь Албании Вильгельм Вид, а о четкости суждений и простоте выражений мыслей американской судьи Сандры Дей О'Коннор до сих слагаются легенды.

Эта ярчайшая представительница знака Овна, рожденная 26 марта, стала первой в истории женщиной — членом верховного суда США. Ее голос был ключевым в знаменитом деле о легализации абортов. За все время судейства по большинству ключевых дел голос Сандры О'Коннор становился решающим, за что ее прозвали "воплощением Фемиды американского правосудия", а журнал "Форбс" в 2004 году назвал Сандру самой влиятельной женщиной мира.

Людмила Титова

Рожденные 26 марта сами выбирают для себя темп жизни.

Как правило, они неторопливы, а потому кажутся несколько расслабленными. Однако за фасадом внешнего спокойствия кроется спонтанная натура, способная предлагать неординарные концепции и стимулировать оригинальные поступки.

Именно такой поступок совершила рожденная 26 марта олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Людмила Титова, в 1996 году возглавившая женскую команду "Метелица" и совершившая экспедицию на Южный полюс Земли.

Алексей Петренко

Чистотой, простотой и откровенностью всегда покорял в своих героях потрясающий российский актер Алексей Петренко. И не важно, исполнял Петренко роль Иосифа Сталина, Григория Распутина или генерала Радлова в фильме "Сибирский цирюльник", он всегда это делал невероятно талантливо.

Рожденные 26 марта знают о своих слабостях и привычке все делать по-своему.

Будучи склонными совершать эксцентричные поступки, они иногда производят впечатление сбившихся с курса. К счастью, это всего лишь впечатление, поскольку за внешней нерешительностью всегда скрывается тщательно продуманная акция.

Тинто Брасс

Именно такой продуманной акцией-провокацией считают все современные кинокритики творчество рожденного 26 марта итальянского режиссера Тинто Брасса. Но последовательно снимая один за одним свои эротические фильмы, режиссер все-таки превратился в настоящего классика в своем жанре и продолжает и по сей день снимать фильмы в своей провокационной манере.

Дайана Росс

Одной из самых эксцентричных поп-исполнительниц современной музыки многие годы оставалась рожденная 26 марта американская певица Дайана Росс. И эта сценическая эксцентрика подтверждается тем, что Дайана Росс имеет не одну, а сразу две звезды на голливудской "Алее славы" (одну — за сольную карьеру, а вторую — за карьеру в группе The Supremes). И, действительно, певица одержала "чистую победу" над многими в своем жанре. Дайана Росс записала 57 студийных альбомов и продала более 150 миллионов дисков по всему миру. Имя этой легендарной представительницы знака Овна было занесено в список журнала Rolling Stone "100 величайших исполнителей всех времен".

Кира Найтли

Женским брендом на все времена по праву считается бренд CHANEL. Его основательницей стала женщина, рожденная под знаком Льва, великолепный модельер Коко Шанель. А вот современным лицом этого всемирно известного бренда является уже много лет рожденная 26 марта британская актриса Кира Найтли. Свое не совсем британское имя "Кира" актриса получила от легендарной советской фигуристки Киры Ивановой, чьим поклонником в свое время был отец Найтли, решив назвать дочь этим именем.

Так вот Кира Найтли, на мой взгляд, именно в своих рекламных проектах для продукции под брендом Chanel может служить собирательным образом для всех рожденных Овнов 26 марта. И в этом образе красота, чистота, простота и неповторимое достоинство.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 26 марта

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 1, 8, 18, 20, 24, 25

Февраль: 1, 2, 13, 26, 28

Март: 3, 13, 17, 25, 31

Апрель: 5, 8, 12, 17, 24, 25

Май: 3, 12, 15, 19

Июнь: 5, 8, 13, 16, 30

Июль: 8, 10, 12, 23

Август: 6, 11, 20, 24

Сентябрь: 16, 18, 19, 24

Октябрь: 7, 10, 14, 22

Ноябрь: 1, 12, 13, 15, 30

Декабрь: 2, 13, 23

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