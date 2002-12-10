Заменитель сахара: как выбрать?

Для тех, кому сахар противопоказан медиками в силу его повышенного содержания в крови, и тех, кто решил сбросить лишний вес, выход только один - сахарозаменители. Какими они бывают?

Если доктор или диетолог категорически требует исключить из рациона сахар, не расстраивайтесь. Не употреблять сладкое и отказаться от сахара — это абсолютно разные вещи. Решением проблемы может стать заменитель сахара.

Сахар — это не только источник лишних калорий, но и продукт, повышающий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и кариеса. Чрезмерное употребление сладкого отрицательно сказывается на состоянии кожи и слизистых, а также повышает аппетит.

Са́харозамени́тели — вещества и химические соединения, придающие пищевым продуктам сладкий вкус и применяемые вместо сахара и близких ему подслащивающих продуктов (патока, мёд). Как правило, сахарозаменители имеют меньшую калорийность по сравнению с дозой сахара, необходимой для достижения той же интенсивности сладкого вкуса. (Википедия)

Чем можно заменить сахар? Многообразие видов

На сегодняшний день в мире разработано несколько десятков видов заменителей сахара. Все они делятся на две группы: натуральные и искусственные вещества. Каждая группа включает в себя довольно много подсластителей, но не все они употребляются в пищевой промышленности. Остановимся на наиболее распространенных сахарозаменителях.

Натуральные подсластители

Это вещества, выделенные из природного сырья или полученные искусственно, но встречающиеся в природе. На сегодняшний день таковых насчитывается порядка 25 разновидностей. Давайте рассмотрим подробнее те из них, которые широко используются для пищевых продуктов, напитков, лекарственных средств.

Наиболее популярной является фруктоза.

Она примерно в 1,5–1,7 раза слаще сахара и обладает приятным вкусом. Несмотря на то что калорий в ней примерно столько же, сколько в сахаре, за счет большей сладости подсластитель потребляется значительно меньше, что снижает общую калорийность рациона. В естественном виде фруктоза содержится в

натуральных фруктах,

ягодах

и овощах.

Больше всего фруктозы можно обнаружить (в расчете на 100 г):

в мёде (40 г),

(40 г), черносливе (15 г),

(15 г), яблоках (6–8 г),

(6–8 г), грушах (5–9 г).

Этот подсластитель, в отличие от сахара, имеет низкий гликемический индекс (ГИ): по разным данным ГИ варьируется от 19 до 32 единиц (для сравнения: ГИ глюкозы — 96). Поэтому употребление фруктозы не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови человека, высвобождение энергии происходит гораздо медленнее, чем при употреблении тростникового сахара. А еще она способна усиливать натуральный вкус фруктов и ягод:

варенье,

джемы,

десерты,

приготовленные на фруктозе, вкуснее аналогичных на столовом сахаре.

Существует заблуждение, что употребление фруктозы может приводить к излишнему весу.

Недавнее исследование показало, что, когда фруктоза заменяет другие аналогичные по калорийности углеводы рациона питания, она не больше последних влияет на вес тела или уровень триглицеридов в крови. Так, излишнее потребление фруктозы, глюкозы или насыщенных жиров приводит к равнозначному увеличению содержания жиров в печени.

Избыточное потребление и фруктозы, и глюкозы снижает чувствительность печени к инсулину. Таким образом, эти эффекты не являются уникальными для фруктозы, как утверждали ранее некоторые ученые, и на самом деле связаны с лишним потреблением калорий. Все это позволяет сделать вывод о том, что повышение калорийности рациона свыше нормы в конечном счете всегда приводит к увеличению веса тела, если не уравновешивается физической активностью.

Эритрит,

или «дынный сахар», представляет собой один из сахарных спиртов, в научном мире носит наименование эритритол. Этот новый популярный натуральный подсластитель, не вызывающий повышения уровня сахара в крови, выглядит как кристаллы, очень похожие на сахар, без запаха. Калорийность эритрита столь мала, что во многих странах, например в Японии и ЕЭС, принята равной нулю. По расчетам FDA (Управления по контролю за продуктами и лекарствами в США) его калорийность составляет 0,2 килокалории на грамм, что на 95% меньше, чем у сахара.

Эритрит не влияет на уровень сахара или инсулина в крови и, следовательно, используется в качестве эффективного заменителя сахара у больных диабетом. Также этот подсластитель безопасен для зубов: он не может метаболизироваться бактериями полости рта, а следовательно, не способствует разрушению зубной эмали. Кроме того, эритрит, как и ксилит, обладает антибактериальным действием против стрептококков, чем уменьшает зубной налет и способствует предохранению от кариеса.

Уровень сладости эритрита составляет от 50% до 70% от уровня обычного сахара. Заменитель прекрасно переносится организмом даже в несколько бóльших дозировках, чем обычный сахар, что выгодно отличает его от других сахарных спиртов (таких как

мальтит,

сорбит,

ксилит

и лактит),

имеющих побочное слабительное действие и провоцирующих вздутие живота.

Эритрит в чистом виде обладает сильным «охлаждающим» эффектом, который часто сравнивают с эффектом мяты. Данная особенность присутствует только в том случае, если эритрит еще не растворен в воде, например при использовании его для подслащения глазури, плиток шоколада, жевательной резинки или твердой карамели.

В последнее время эритрит можно часто встретить в комбинации со стевией, так как они способны «совместными усилиями» создавать вкус, подобный столовому сахару.

Сорбит

Этот натуральный сахарозаменитель тоже у многих на слуху. В естественном виде встречается в косточковых плодах, водорослях, некоторых растениях. Как и эритрит, по химическому составу он относится к сахароспиртам. По уровню сладости уступает, причем довольно значительно: сладость сорбита составляет только 40% по сравнению с эффектом сахара. Калорийность сорбита почти в два раза меньше, чем у обычного сахара, — 64% от калорийности сахарозы. Сорбит широко применяется в медицинской практике при составлении диет для диабетиков и людей, имеющих лишний вес, поскольку имеет очень низкий гликемический индекс — всего девять единиц. Однако суточное потребление сорбита не должно быть выше 40 граммов, так как при чрезмерном его употреблении может возникнуть слабительный эффект.

Стевия

— еще один натуральный заменитель сахара, стремительно набирающий популярность. Так называется род многолетних трав, растущих в Южной и Центральной Америке. Именно из них и получают более 40 различных стевиол-гликозидов (наиболее часто применяются ребаудиозид и стевиозид), которые используют в качестве сахарозаменителей.

Подсластители на основе стевии носят различные названия в зависимости от того, какой гликозид стевиола используется и смешивается ли он с сахаром или другими подсластителями. Например, Coca-Cola использует ребаудиозид под коммерческим названием Rebiana. «Версия» Pepsi называется PureVia, в то время как другие бренды включают Enliten и Erylite Stevia, а также Truvia (в смеси с эритритом).

В начале 1970-х годов японцы начали культивировать стевию как альтернативу искусственным заменителям сахара, таким как цикламат и сахарин, в которых подозревали наличие канцерогенов. Сегодня стевия — это натуральный заменитель сахара класса премиум, употребление которого не имеет побочных эффектов. Стевия является высокоинтенсивным бескалорийным подсластителем, она более чем в 300 раз слаще сахара, но обладает довольно специфическим, травяным послевкусием. Для нейтрализации этого эффекта стевию успешно комбинируют с эритритом. Допустимый уровень суточного потребления для стевии составляет 4 мг/кг веса тела. Стевию также называют медовой травой, раньше это лекарственное растение применялось для выравнивания уровня сахара в крови. Допустимо употребление при диабете (гликемический индекс равен нулю).

Искусственные подсластители

В современном мире известно более десятка искусственных сахарозаменителей, но далеко не все они применяются на рынке пищевых добавок. Обычно предпочтение отдается высокоинтенсивным подсластителям, которые во много раз слаще сахара, но при добавлении в пищу дают мало калорий.

Сукралоза

(пищевая добавка E955) — высококачественный подсластитель, разработанный англичанами еще в 1976 году. Сегодня сукралоза становится популярной и в России. Производится из обычного сахара и имеет подобные ему вкусовые характеристики. У сукралозы отсутствуют неприятный искусственный привкус и послевкусие, и она абсолютно безопасна. Этот сахарозаменитель премиум-класса многократно исследовался не только на животных, но и на людях, в результате чего была доказана его полная безопасность для всех групп населения, включая детей и беременных. Допустимый уровень суточного потребления для сукралозы составляет 5 мг/кг веса тела. Сукралоза усваивается всего на 15%, через сутки полностью выводится из организма.

Кроме того, сукралоза слаще сахара в 600 раз, на вкус имеет приятную сладость, не содержит калорий, а самое главное — не влияет на уровень сахара в крови (гликемический индекс равен нулю). Она может использоваться для приготовления пищи: полностью сохраняет свои качества при термической обработке (пастеризации и стерилизации), хорошо растворяется в воде, высокостабильна при производстве напитков и пищевых продуктов. Сукралоза не теряет свою сладость в продуктах даже после хранения в течение года. Также этот подсластитель гармонично дополняется фруктозой и инвертными сиропами.

Аспартам

— заменитель сахара, известный как пищевая добавка E951. Этот подсластитель примерно в 160–200 раз слаще сахара, не имеет запаха, хорошо растворим в воде, имеет калорийность 4 ккал/г. Но не стоит забывать, что для создания сладкого вкуса необходимо столь малое количество аспартама, что его вклад в калорийность пищи может не приниматься в расчет. По сравнению с сахаром вкусовое ощущение сладости от этого подсластителя появляется медленнее и остается дольше. При нагреве аспартам разрушается, поэтому не пригоден для подслащивания продуктов, подвергаемых термообработке, например, для варенья или выпечки.

Ацесульфам К

— это искусственный подсластитель. По структуре — бесцветные кристаллы, легкорастворимые в воде. Это вещество примерно в 180–200 раз слаще сахара. Ацесульфам К в высоких концентрациях имеет горьковато-металлический привкус, поэтому чаще используется в комбинации с аспартамом. Применяется для подслащивания газированных напитков, при изготовлении выпечки, желатиновых десертов и жевательной резинки, а также некоторых лекарственных форм, например сиропов. Одно время его считали вредным, однако исследования опровергли эти опасения. Ацесульфам К зарегистрирован как пищевая добавка E950.

Еще один давно известный искусственный сахарозаменитель —

Cахарин

Это бесцветные кристаллы, малорастворимые в воде. Сахарин не усваивается организмом и выводится с мочой. В качестве подсластителя сахарин зарегистрирован как пищевая добавка E954. Он в 300–500 раз слаще сахара. Сахарин не обладает питательными свойствами и длительное время применялся вместо сахара при заболевании диабетом. Несмотря на то что сегодня этот заменитель разрешен более чем в 90 странах (в том числе и в России), в настоящее время его пищевое использование в чистом виде сильно сокращено. Очевидно, это связано с информацией о том, что сахарин канцерогенный, которая хоть и не нашла научного подтверждения, но повлияла на общественное мнение. В напитках и некоторых других продуктах сахарин используют в смеси с другими подсластителями, потому что сам по себе он дает не очень приятный металлический привкус.

Цикламат

(или цикламат натрия) — заменитель сахара синтетического происхождения, который, как и сахарин, не усваивается организмом и выводится с мочой. Цикламат натрия в 30–50 раз слаще сахара. Он широко используется для подслащивания пищевых продуктов, напитков, лекарственных средств. Его безопасная суточная доза — 10 мг на килограмм массы тела. Цикламат натрия зарегистрирован как пищевая добавка E952, разрешен более чем в 55 странах (в том числе и в странах Европейского союза). В США цикламат натрия был запрещен в 1969 году, запрет так и не снят.

Какой сахарозаменитель выбрать?

По сути, все заменители сахара не принесут вреда, если их употреблять разумно. В частности, следует обращать внимание на рекомендации на этикетках производителей. Конечно, предпочтительно выбрать натуральный заменитель сахара. По своему составу и свойствам натуральные сахарозаменители абсолютно безопасны. И если вопрос употребления искусственных подсластителей иногда вызывает споры, то относительно натуральных у врачей и ученых никаких сомнений в безопасности применения нет.

Если вы консерватор и скептически относитесь к новшествам, выберите фруктозу или аспартам — эти заменители сахара проверены временем. Если же хотите попробовать новый продукт — смело покупайте стевию или сукралозу. В любом случае, ваш выбор не принесет вам ни малейшего вреда, зато обеспечит «сладкую жизнь».

Где купить заменитель сахара?

Заменитель сахара можно приобрести в аптеке. Также этот продукт продается в супермаркетах, в отделах диетического питания. Иногда сахарозаменители можно обнаружить в обычных магазинах рядом с натуральным сахаром. Но зачастую эти продукты заказывают по интернету: они представлены на всех крупных торговых площадках. В общем, найти сахарозаменители при желании несложно. Главное — внимательно читайте инструкцию по употреблению на упаковке.

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