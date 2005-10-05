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Автор Петр Дерябин

Мифы и правда о вреде дезодорантов

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В средствах массовой информации регулярно появляются сведения о вреде дезодорантов и антиперспирантов. Правдивы ли эти сообщения?

Дезодоранты: вред или миф

Рассказывает врач-терапевт МСЧ № 18 г. Санкт-Петербурга Ирина Михайловна Семенова.

Редкая женщина не пользуется дезодорантом. Он уже давно стал неотъемлемым атрибутом ухода за телом. И вот газеты, журналы и Интернет периодически заполняются сообщениями о вреде этих косметических средств. Периодически их обвиняют в дисбактериозе кожи, препятствии выведению шлаков, канцерогенности.

Давайте разберемся со всем по порядку. Итак, дезодоранты якобы…

Дезодоранты убивают полезные бактерии?

Пот — это бесцветная жидкость.

Он появляется из-за воздействия бактерий, живущих на коже. Соответственно, некоторые дезодоранты обладают бактерицидным эффектом. Они убивают или препятствуют размножению микроорганизмов, которые являются причиной неприятного запаха.

Таким действием обладают некоторые вещества, например:

  • триклозан
  • фарнезол

Их начали обвинять в убийстве не только "плохих", но и "хороших" бактерий. Таким образом, говорят недруги дезодорантов, формируется дисбактериоз кожи. То есть меняется соотношение между бактериями разных видов.

Но это только теоретические выкладки.

Нет никаких научных данных о том, что дезодоранты вызывают дисбактериоз. Имеются лишь обличительные статьи. Специалисты же не делают никаких громких заявлений, потому как для этого нет никакой реальной почвы. Нигде и никогда не проводились исследования, которые выявили бы вредное влияние дезодорантов на микрофлору кожи.

Поэтому заявления о дезодорантном дисбактериозе — это не что иное, как слухи, не имеющие под собой никакого твердого обоснования.

Дезодоранты закупоривают поры?

Теперь несколько слов о "шлаках". Существуют антиперспиранты, действие которых основано на уменьшении выработки пота. Вернее, вырабатываться-то он вырабатывается, да только наружу практически не выводится.

Дезодоранты: мифы и реальность. дезодоранты
Редкая женщина не пользуется дезодорантом

Ведь антиперспиранты сужают выводные протоки потовых желез. Некоторые утверждают, что в этом эффекте и таится корень всех бед. Мол, токсины не имеют выхода на поверхность кожи и остаются в организме. Такое утверждение не выдерживает никакой критики.

Кожа — это единый орган, если один его участок выключить из работы, то с повышенной нагрузкой будут работать другие участки. Одним словом, токсины найдут выход если не под мышкой, то в каком-нибудь другом месте. Не будет же человек мазать антиперспирантом все тело. Поэтому функционирующие участки кожи найдутся всегда, вот через них и будут выводиться токсины.

И тем не менее антиперспиранты имеют один недостаток.

При усиленной работе потовых желез их сужение может привести к очень неприятным последствиям — например, к гидрадениту. Это закупорка потовой железы, которая в конечном итоге приводит к нагноению. Без вмешательства хирурга здесь не обойтись.

Все это, конечно же, неприятно, поэтому нужно поберечься. Сделать это просто — не нужно пользоваться антиперспирантом перед:

  • сауной,
  • физическими нагрузками,
  • пляжем.

В общем, перед любым обильным потоотделением. Если следовать этому правилу, то никаких осложнений не будет.

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Дезодоранты потенциально канцерогенны?

Теперь несколько слов о канцерогенности. Практически во всех косметических продуктах содержатся консерванты. Очень часто для этих целей используют группу веществ под общим названием "парабены". Они встречаются в:

  • кремах,
  • лосьонах,
  • масках для кожи,
  • декоративной косметике.

Но только в дезодорантах содержатся опасные для здоровья парабены. Они вызывают рак молочной железы. Вот так — очень безапелляционно — написано во множестве популярных статей. В их основе лежит заявление британских ученых, которые обнаружили, что ткани молочной железы накапливают парабены.

Что можно сказать в ответ на это открытие?

  1. Во-первых, согласно опубликованной информации, в исследованиях участвовало всего несколько десятков пациентов. Это непозволительно мало, ведь для того, чтобы выявить четкую зависимость, нужна большая выборка. Требуется как минимум несколько тысяч человек.
  2. Во-вторых, не было никакого упоминания о том, накапливаются ли парабены здоровыми клетками. Если да, то утверждения, касающиеся канцерогенности, очень и очень сомнительны.
  3. В-третьих, вещества, накапливающиеся в тканях опухоли, совсем не обязательно являются причиной этой самой опухоли. Для того чтобы выявить связь рака и дезодорантов, нужны очень серьезные исследования.

А пока что заявления о канцерогенности не имеют абсолютно никакого обоснования.

Конечно, массовые сообщения о вреде дезодорантов вызывают подозрения — такова уж наша человеческая натура. Многие думают, что "дыма без огня не бывает". Но еще раз хочется сказать — никаких реальных оснований для страха нет. Но самых подозрительных и сомневающихся такими словами успокоить нельзя.

Что ж, таким людям можно посоветовать только одно — надо перестать пользоваться дезодорантами, содержащими парабены. Только вот загвоздка в том, что почти все средства от пота содержат данную группу консервантов. Для того, чтобы избежать контакта с ними, следует вообще забыть о дезодорантах.

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Идеальная форма

Но есть другой, более компромиссный выход из положения. Надо постараться купить такой дезодорант, в котором содержится минимальное количество консервантов. Как же выбрать такое средство?

Для этого нужно соблюдать несколько правил:

  1. Во-первых, надо обращать внимание на срок годности — чем он дольше, тем больше консервантов,
  2. А во-вторых, многое зависит от тары, в которую заключена косметическая композиция.

Консервантов всегда меньше там, где присутствует герметичность.

Например, в сухие стики парабенов добавляется больше всего. Много этих веществ содержится и в део-кремах, выдавливаемых из тюбика. А вот про спреи такого сказать нельзя — ведь содержимое этих баллончиков недоступно для воздуха. А значит, оно практически не подлежит разложению. Соответственно и консервантов туда добавляется меньше. Промежуточное место между кремами и аэрозолями занимают шариковые дезодоранты.

Но, как уже было сказано, на количество консервантов обращают внимание только самые подозрительные. Остальные, выбирая форму дезодоранта, руководствуются совсем другими принципами. Главный из них — это, конечно же, запах.

Дезодоранты: мифы и реальность. дезодорант
Парабенов в спреях меньше всего

Однако не нужно забывать и о других характеристиках. Например, спреи совершенно не подходят людям с чувствительной кожей. В этом случае большая концентрация спирта может натворить массу неприятностей, начиная от покраснения и заканчивая непроходящим кожным зудом.

Таким людям лучше отдать предпочтение нейтральным део-кремам, парфюмированной пудре.

Но с последней тоже нужно быть аккуратнее — ведь такая пудра, наряду с део-тальками, противопоказана людям с сухой кожей. Им опять-таки лучше воспользоваться кремами. Те содержат максимальное количество увлажняющих и заживляющих ингредиентов:

  • аллантоин
  • хитозан
  • экстракт ромашки
  • экстракт алоэ

Средства с подобными добавками реже всего вызывают раздражения и любые другие побочные эффекты.

Если запах пота представляет собой большую проблему, то дезодорант обязательно должен содержать антибактериальные добавки. Они уничтожат колонии микроорганизмов, которые и являются первопричиной всех неприятностей. Антиперспиранты же рекомендуются тогда, когда потоотделение носит умеренный характер.

И, как уже было сказано выше, подобными средствами нельзя пользоваться перед повышенной физической нагрузкой — об этом забывать ни в коем случае нельзя.

Есть у антиперспирантов еще одна особенность: наносить их нужно на сухую, только что вымытую кожу. Дело в том, что эти средства только тормозят выработку пота и абсолютно бессильны, если тот уже выделился. Так что пользоваться ими в течение дня бесполезно, лучше всего это делать утром, выйдя из душа.

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Пятна от дезодорантов

И еще один нюанс. Некоторые дезодоранты вступают в реакцию с солнечными лучами, и в результате этого на коже появляются темные пятна. Именно поэтому перед приемом солнечных ванн пользоваться дезодорантами не рекомендуется. Особенно это касается средств, содержащих:

  • ПАБК
  • некоторые антибактериальные добавки
  • бергамотовое масло
  • масла всех цитрусовых.

Все эти вещества вызывают фотосенсибилизацию — то есть у кожи повышается чувствительность к солнцу. Уже через 30-40 минут ультрафиолет вызывает появление темных пятен, от которых потом очень трудно избавиться — на это уйдет не менее нескольких недель.

Так что перед походом на пляж нужно просто принять прохладный душ, а еще лучше воспользоваться настоями лекарственных трав — они тоже тормозят потоотделение.

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Темы миф здоровье косметика запах пота дезодорант уход за кожей потовые железы
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